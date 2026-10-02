Boj za javno zdravstvo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Damjan Polh, predsednik sindikata Fides, se je vključil v razpravo o normativih v zdravstvu, ki izvirajo iz stavkovnega sporazuma v letu 2016. Ključne spremembe so bile uradno uveljavljene spomladi leta 2017 s podpisom aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike. Kot dolgoročni cilj je bil postavljen normativ 1500 glavarinskih količnikov na eno ambulanto. Določena je bila začetna meja 2100 glavarinskih količnikov, pri kateri je zdravnik lahko začel odklanjati nove paciente (razen nujnih primerov). Sporazum je predvidel, da se bo zgornji limit za odklanjanje pacientov vsako leto znižal za pet odstotkov, dokler se postopno ne približa postavljenemu ...