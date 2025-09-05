  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem. FOTO: Justin Tallis/Afp
    Galerija
    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem. FOTO: Justin Tallis/Afp
    Bojan Bugarič
    5. 9. 2025 | 05:00
    8:51
    A+A-

    Ob mojem prihodu v Veliko Britanijo je bil brexit sicer že izglasovan, vendar pravna implementacija referendumske odločitve še ni bila dokončno izvedena. V praksi so bile pravice evropskih državljanov še vedno v celoti ohranjene, zato selitev na Otok z vidika bivanja in dela ni predstavljala posebnih težav. Največja težava je bila precej bolj praktične narave – naučiti se voziti po levi strani ceste.

    Dve leti pozneje pa je brexit postal realnost, z neposrednimi pravnimi posledicami. Takrat sem se moral resneje lotiti urejanja statusa: pridobiti dovoljenje za prebivanje, urediti zdravstveno zavarovanje in se seznaniti z novimi pravili prehajanja britanske meje. Vsi evropski državljani, ki smo želeli ostati v Veliki Britaniji, smo morali zaprositi za nov status – tako imenovani pre-settled status, začasno obliko stalnega prebivališča z omejenim trajanjem.

    Težave so bile presenetljivo bolj tehnične kot birokratske. Vladni spletni portal za vloge ni bil dostopen z vseh pametnih telefonov, zato mi je zelo pomagal prijazen grški kolega, ki mi je posodil svoj samsung. Kljub številnim medijskim zgodbam o zapletenih birokratskih postopkih in nesrečah posameznikov sam nisem doživel nič dramatičnega. V vseh teh letih sem brez večjih težav potoval v Veliko Britanijo in iz nje.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu. FOTO: Delo arhiv
    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu. FOTO: Delo arhiv

    Manjša nevšečnost ostaja dejstvo, da se status prebivališča dokazuje izključno prek spletnega portala britanske vlade. Ne prejmeš fizičnega dokumenta, izkaznice ali potrdila. No, letos sem vendarle prejel prijazen elektronski dopis, da sem pridobil stalno prebivališče (settled status). Kljub temu pa v državi živi okoli 1,5 milijona evropskih državljanov, ki tega statusa še vedno nimajo urejenega.

    A pomembnejše vprašanje je, kaj je brexit prinesel britanskim državljanom.

    Obljube so bile velike. Odhajajoči londonski župan, vplivni poslanec, vodilna figura brexitske »Leave« kampanje in poznejši predsednik vlade Boris Johnson je zagotavljal, da bo brexit pripomogel k izboljšanju vsakdanjega življenja Britancev. Ključni obljubi sta bili dve: da bodo o njihovih zadevah odločali domači predstavniki in da bo denar, ki se je prej namenjal EU, usmerjen v krepitev britanskega zdravstvenega sistema (NHS). Tem obljubam je verjelo 52 odstotkov volivcev, medtem ko jih je 48 odstotkov ostalo skeptičnih.

    Zdaj, skoraj devet let po referendumu, ankete ne potrjujejo več začetnega optimizma. Po podatkih ugledne raziskovalne agencije YouGov kar 56 odstotkov Britancev meni, da je bil brexit napaka, le približno 31 odstotkov ga še podpira. Večina zdaj meni, da bi se Velika Britanija morala spet pridružiti Evropski uniji.

    image_alt
    Johnson: Ljudi iz Gaze bi lahko naselili v Mar-a-Lagu

    Ali to pomeni, da je bil brexit kolosalna napaka – največja v sodobni britanski zgodovini, kot trdijo kritiki?

    Johnson in drugi iz kampanje »Leave« so volivcem, predvsem na severu Anglije, obljubljali gospodarski preporod. V teh regijah, kjer je gospodarski zaostanek za jugom države izrazit, je veliko nekdanjih laburističnih volivcev verjelo, da bo brexit izboljšal njihov položaj. Toda zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem. Že pred letom dni so britanski mediji poročali, da so mesta, kot so Budimpešta, Praga in celo Ljubljana, po življenjskem standardu prehitela številna mesta na severu Anglije.

    Razen Manchestra, ki velja za najhitreje rastoče britansko mesto, so mesta, kot so Leeds, Sheffield, Birmingham, Hull in Newcastle v nezavidljivem položaju. V zelo centralizirani državi, kjer se večina ključnih odločitev sprejema v Westminstru, ta mesta nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si sama zagotovila gospodarski zagon. Obljubljena prerazporeditev investicij – tako imenovani »realignment« – se je izkazala za prazno obljubo. Zunanja podoba polnih nogometnih stadionov in zvezdniških igralcev skriva realnost regij, kjer vladajo stagnacija, hitro rastoči stroški energije in hrane ter posledično padanje življenjskega standarda in povečanje revščine. Raziskave kažejo, da je vse več otrok v šolah lačnih.

    Ali bi bila Velika Britanija zdaj v boljšem položaju, če bi ostala v EU? Na to vprašanje ni preprostega odgovora. Ekonomisti se sicer strinjajo, da je bila zamisel, kako bo Velika Britanija zlahka nadomestila evropske trge z dostopom do ameriškega, japonskega ali avstralskega trga, v najboljšem primeru naivna, če ne celo nerealna. Dinamičnemu britanskemu gospodarstvu kljub vsemu ni uspelo v zadostni meri nadomestiti izgub na evropskih trgih.

    Zagovorniki brexita opozarjajo, da je takoj po izstopu Velike Britanije iz EU ves svet zajela pandemija covida-19, ki je bistveno vplivala na globalno in lokalno gospodarsko rast. Trdijo tudi, da so dolgoročni učinki brexita še vedno v nastajanju – in da bo šele čas pokazal njegove resnične posledice.

    Zgodba o brexitu je tudi zgodba o novi »geografiji« populističnega odpora proti globalizaciji. Tako kot drugod po svetu tudi v Veliki Britaniji največjo podporo populističnim strankam najdemo v manj razvitih regijah – tam, kjer življenjski standard stagnira, kjer primanjkuje dostojnih zaposlitev in kjer se čuti, da globalizacija koristi predvsem drugim.

    Zato ni presenetljivo, da laburistična vlada izgublja podporo prav med tistimi volivci, ki so bili pred leti glavni zagovorniki brexita. Reformistična stranka Nigla Faragea po večini anket trenutno vodi s približno desetimi odstotnimi točkami pred laburisti in kar dvajsetimi pred konservativci. Če se Farage lahko česa nauči iz preteklih vlad, je to, da bo treba tem volivcem tokrat res prisluhniti – in obljube tudi izpolniti. A to je vse prej kot preprosto.

    Če se Farage lahko česa nauči iz preteklih vlad, je to, da bo treba tem volivcem tokrat res prisluhniti – in obljube tudi izpolniti. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Če se Farage lahko česa nauči iz preteklih vlad, je to, da bo treba tem volivcem tokrat res prisluhniti – in obljube tudi izpolniti. FOTO: Nathan Howard/Reuters

    Svet se namreč ukvarja z globalizacijsko trilemo, kot jo definira harvardski profesor ekonomije Dani Rodrik. Njegova teorija pravi, da nacionalna suverenost, demokracija in ekonomska globalizacija ne morejo v celoti obstajati hkrati – vedno je mogoče izbrati le dve od treh. Brexit je, kot kaže, potrdil pravilnost njegove trditve.

    Popolnoma drugo vprašanje pa ostaja: katerega od teh treh elementov smo pripravljeni žrtvovati – in ali je s to izbiro mogoče ohraniti podporo volivcev?

    Izkušnje drugih držav kažejo, da je gospodarska odprtost ključna za splošno uspešnost nacionalnih gospodarstev. A pri tem postaja vse očitneje, da je hiperglobalizacija presegla zdrave meje in zato zahteva novo uravnoteženje razmerja med nacionalnim in globalnim.

    Po evforiji devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je takratni britanski premier Tony Blair globalizacijo označil za »naravni proces«, postaja jasno, da bo v prihodnje potreben veliko bolj premišljen pristop. Ta bo moral po eni strani še naprej spodbujati odprto mednarodno trgovino, hkrati pa učinkoviteje ščititi določene nacionalne interese.

    Izkušnja brexita opozarja, da so poenostavljeni odgovori na globalizacijsko trilemo – kot je vračanje k novemu ekonomskemu »nacionalizmu« – lahko škodljivi in kratkovidni. Hkrati so svetovne razmere zdaj bistveno bolj zapletene kot leta 2016, ko je bil brexit izglasovan. Sedanje prestrukturiranje globalne trgovine razkriva precej kaotično podobo sveta, ki ga je Antonio Gramsci slikovito opisal kot obdobje »medvladja« – ko stari red propada, novi pa se še ni rodil.

    Problemi, s katerimi se bodo v prihodnje soočale britanska in druge svetovne vlade, so zato zelo zahtevni – morda celo največji od tistih ob koncu druge svetovne vojne leta 1945.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali smo v pravem klubu

    Slovenija se v zavezništvu Nato sooča z razkorakom med svojimi načeli o človekovih pravicah in pragmatičnim molkom ob kršitvah zaveznikov.
    Tomaž Erjavec 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varstvo otrok

    Dedek v vrtcu prevzel napačnega otroka

    Šele ko je dečkova mati prišla v vrtec, so ugotovili, da dedek domov ni odpeljal svojega vnuka.
    4. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poroka Goloba in Tine Gaber: Zgolj ljubezen ali tudi političen kapital?

    Vse, kar predsednik vlade počne, gradi njegovo politično telo, a bolj modro bi bilo poroko načrtovati tik pred volitvami, menijo naši sogovorniki.
    3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Izjemna predstava Slovencev za osmino finala z Italijani

    Veličastna predstava Dončića in njegovih soigralcev je Sloveniji prinesla zmago nad Izraelom in končno tretje mesto v skupini.
    Žan Urbanija 4. 9. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Brazilija

    Američani pritiskajo, Kitajci se odpirajo

    Predsedniku Luli se ne mudi odgovarjati Trumpu. Azijska velikanka je že petnajst let prva partnerica.
    Tone Hočevar 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov poslovni center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče perobrexitAnglijaVelika BritanijaEvropska unijapravo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obletnici v Tivoliju

    Kopališče, kjer je splavala ljubljanska mladina

    Ob 50-letnici Centralnega kopališča Tivoli odpirajo razstavo. Letos tudi 60 let legendarne Hale Tivoli.
    5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    Čez vsa ta leta sem se le naučila tekmovati doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Vranje parkirišče

    Finska se mi zdi najlepša iz aviona. Čeprav je stavek mogoče razumeti malo zajedljivo, ni to; saj tudi ženski omemba dobrega videza ne odvzema drugih kvalitet.
    Alojz Ihan 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

    Zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem.
    Bojan Bugarič 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo