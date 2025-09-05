Brexit kot ogledalo sveta: med nacionalnim, globalnim in neznanim

Ob mojem prihodu v Veliko Britanijo je bil brexit sicer že izglasovan, vendar pravna implementacija referendumske odločitve še ni bila dokončno izvedena. V praksi so bile pravice evropskih državljanov še vedno v celoti ohranjene, zato selitev na Otok z vidika bivanja in dela ni predstavljala posebnih težav. Največja težava je bila precej bolj praktične narave – naučiti se voziti po levi strani ceste.

Dve leti pozneje pa je brexit postal realnost, z neposrednimi pravnimi posledicami. Takrat sem se moral resneje lotiti urejanja statusa: pridobiti dovoljenje za prebivanje, urediti zdravstveno zavarovanje in se seznaniti z novimi pravili prehajanja britanske meje. Vsi evropski državljani, ki smo želeli ostati v Veliki Britaniji, smo morali zaprositi za nov status – tako imenovani pre-settled status, začasno obliko stalnega prebivališča z omejenim trajanjem.

Težave so bile presenetljivo bolj tehnične kot birokratske. Vladni spletni portal za vloge ni bil dostopen z vseh pametnih telefonov, zato mi je zelo pomagal prijazen grški kolega, ki mi je posodil svoj samsung. Kljub številnim medijskim zgodbam o zapletenih birokratskih postopkih in nesrečah posameznikov sam nisem doživel nič dramatičnega. V vseh teh letih sem brez večjih težav potoval v Veliko Britanijo in iz nje.

Manjša nevšečnost ostaja dejstvo, da se status prebivališča dokazuje izključno prek spletnega portala britanske vlade. Ne prejmeš fizičnega dokumenta, izkaznice ali potrdila. No, letos sem vendarle prejel prijazen elektronski dopis, da sem pridobil stalno prebivališče (settled status). Kljub temu pa v državi živi okoli 1,5 milijona evropskih državljanov, ki tega statusa še vedno nimajo urejenega.

A pomembnejše vprašanje je, kaj je brexit prinesel britanskim državljanom.

Obljube so bile velike. Odhajajoči londonski župan, vplivni poslanec, vodilna figura brexitske »Leave« kampanje in poznejši predsednik vlade Boris Johnson je zagotavljal, da bo brexit pripomogel k izboljšanju vsakdanjega življenja Britancev. Ključni obljubi sta bili dve: da bodo o njihovih zadevah odločali domači predstavniki in da bo denar, ki se je prej namenjal EU, usmerjen v krepitev britanskega zdravstvenega sistema (NHS). Tem obljubam je verjelo 52 odstotkov volivcev, medtem ko jih je 48 odstotkov ostalo skeptičnih.

Zdaj, skoraj devet let po referendumu, ankete ne potrjujejo več začetnega optimizma. Po podatkih ugledne raziskovalne agencije YouGov kar 56 odstotkov Britancev meni, da je bil brexit napaka, le približno 31 odstotkov ga še podpira. Večina zdaj meni, da bi se Velika Britanija morala spet pridružiti Evropski uniji.

Ali to pomeni, da je bil brexit kolosalna napaka – največja v sodobni britanski zgodovini, kot trdijo kritiki?

Johnson in drugi iz kampanje »Leave« so volivcem, predvsem na severu Anglije, obljubljali gospodarski preporod. V teh regijah, kjer je gospodarski zaostanek za jugom države izrazit, je veliko nekdanjih laburističnih volivcev verjelo, da bo brexit izboljšal njihov položaj. Toda zdaj, medtem ko London ostaja eno najbogatejših mest na svetu, se večji del severne Anglije spopada z gospodarsko stagnacijo, celo nazadovanjem. Že pred letom dni so britanski mediji poročali, da so mesta, kot so Budimpešta, Praga in celo Ljubljana, po življenjskem standardu prehitela številna mesta na severu Anglije.

Razen Manchestra, ki velja za najhitreje rastoče britansko mesto, so mesta, kot so Leeds, Sheffield, Birmingham, Hull in Newcastle v nezavidljivem položaju. V zelo centralizirani državi, kjer se večina ključnih odločitev sprejema v Westminstru, ta mesta nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si sama zagotovila gospodarski zagon. Obljubljena prerazporeditev investicij – tako imenovani »realignment« – se je izkazala za prazno obljubo. Zunanja podoba polnih nogometnih stadionov in zvezdniških igralcev skriva realnost regij, kjer vladajo stagnacija, hitro rastoči stroški energije in hrane ter posledično padanje življenjskega standarda in povečanje revščine. Raziskave kažejo, da je vse več otrok v šolah lačnih.

Ali bi bila Velika Britanija zdaj v boljšem položaju, če bi ostala v EU? Na to vprašanje ni preprostega odgovora. Ekonomisti se sicer strinjajo, da je bila zamisel, kako bo Velika Britanija zlahka nadomestila evropske trge z dostopom do ameriškega, japonskega ali avstralskega trga, v najboljšem primeru naivna, če ne celo nerealna. Dinamičnemu britanskemu gospodarstvu kljub vsemu ni uspelo v zadostni meri nadomestiti izgub na evropskih trgih.

Zagovorniki brexita opozarjajo, da je takoj po izstopu Velike Britanije iz EU ves svet zajela pandemija covida-19, ki je bistveno vplivala na globalno in lokalno gospodarsko rast. Trdijo tudi, da so dolgoročni učinki brexita še vedno v nastajanju – in da bo šele čas pokazal njegove resnične posledice.

Zgodba o brexitu je tudi zgodba o novi »geografiji« populističnega odpora proti globalizaciji. Tako kot drugod po svetu tudi v Veliki Britaniji največjo podporo populističnim strankam najdemo v manj razvitih regijah – tam, kjer življenjski standard stagnira, kjer primanjkuje dostojnih zaposlitev in kjer se čuti, da globalizacija koristi predvsem drugim.

Zato ni presenetljivo, da laburistična vlada izgublja podporo prav med tistimi volivci, ki so bili pred leti glavni zagovorniki brexita. Reformistična stranka Nigla Faragea po večini anket trenutno vodi s približno desetimi odstotnimi točkami pred laburisti in kar dvajsetimi pred konservativci. Če se Farage lahko česa nauči iz preteklih vlad, je to, da bo treba tem volivcem tokrat res prisluhniti – in obljube tudi izpolniti. A to je vse prej kot preprosto.

Svet se namreč ukvarja z globalizacijsko trilemo, kot jo definira harvardski profesor ekonomije Dani Rodrik. Njegova teorija pravi, da nacionalna suverenost, demokracija in ekonomska globalizacija ne morejo v celoti obstajati hkrati – vedno je mogoče izbrati le dve od treh. Brexit je, kot kaže, potrdil pravilnost njegove trditve.

Popolnoma drugo vprašanje pa ostaja: katerega od teh treh elementov smo pripravljeni žrtvovati – in ali je s to izbiro mogoče ohraniti podporo volivcev?

Izkušnje drugih držav kažejo, da je gospodarska odprtost ključna za splošno uspešnost nacionalnih gospodarstev. A pri tem postaja vse očitneje, da je hiperglobalizacija presegla zdrave meje in zato zahteva novo uravnoteženje razmerja med nacionalnim in globalnim.

Po evforiji devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je takratni britanski premier Tony Blair globalizacijo označil za »naravni proces«, postaja jasno, da bo v prihodnje potreben veliko bolj premišljen pristop. Ta bo moral po eni strani še naprej spodbujati odprto mednarodno trgovino, hkrati pa učinkoviteje ščititi določene nacionalne interese.

Izkušnja brexita opozarja, da so poenostavljeni odgovori na globalizacijsko trilemo – kot je vračanje k novemu ekonomskemu »nacionalizmu« – lahko škodljivi in kratkovidni. Hkrati so svetovne razmere zdaj bistveno bolj zapletene kot leta 2016, ko je bil brexit izglasovan. Sedanje prestrukturiranje globalne trgovine razkriva precej kaotično podobo sveta, ki ga je Antonio Gramsci slikovito opisal kot obdobje »medvladja« – ko stari red propada, novi pa se še ni rodil.

Problemi, s katerimi se bodo v prihodnje soočale britanska in druge svetovne vlade, so zato zelo zahtevni – morda celo največji od tistih ob koncu druge svetovne vojne leta 1945.

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

