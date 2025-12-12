  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Brexit: odločitev, ki še vedno razdvaja Britanijo

    Nedavna raziskava Ameriškega nacionalnega urada za ekonomske raziskave (NBER) prinaša jasne podatke o posledicah brexita.
    Brexit ševedno razdvaja Britance. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Brexit ševedno razdvaja Britance. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Bojan Bugarič
    12. 12. 2025 | 05:00
    Brexit, odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo, je ena najbolj kontroverznih političnih potez v sodobni britanski zgodovini. Razprava o tem, ali je bil tudi največja politična napaka v moderni zgodovini države, zahteva celovito analizo gospodarskih, političnih, družbenih in geopolitičnih posledic.

    Nedavna raziskava Ameriškega nacionalnega urada za ekonomske raziskave (NBER) prinaša jasne podatke o posledicah brexita. Po njihovih ocenah je do leta 2025 BDP Združenega kraljestva upadel za šest do osem odstotkov, obseg naložb se je zmanjšal za 12 do 18 odstotkov, zaposlenost za tri do štiri odstotke in produktivnost prav tako za tri do štiri odstotke. Po teh ocenah je brexit povzročil resno gospodarsko škodo, ki zmanjšuje konkurenčnost države in omejuje prednosti v ključnih sektorjih, kot so finance, tehnologija in kreativna industrija.

    Brexit je hkrati močno politično razdelil britansko družbo. Velik del volivcev, zlasti tistih, ki so glasovali za izstop, kritiko brexita dojema kot napad na svojo odločitev. Politične stranke se zato zadržujejo pri odkritem nasprotovanju izstopu, saj bi lahko izguba podpore tega segmenta volivcev ogrozila njihov položaj.

    Britanski zunanji minister David Lammy je morda šel najdlje, ko je izjavil, da bi ponovni vstop v carinsko unijo lahko prinesel gospodarsko rast, hkrati pa ni izključil možnosti, da bi se Velika Britanija nekoč odločila za tak korak. Vlada Keira Starmerja pa vztrajno poudarja, da trenutna politika ne vključuje vračanja v carinsko unijo ali članstva v EU. Velika polarizacija družbe tako ustvarja začarani krog, kjer je politično težko celo razpravljati o morebitnem ponovnem referendumu.

    Ob tem obstajajo tudi pravne in ustavnopravne dimenzije. Referendum iz leta 2016 ni pravno zavezujoč, saj je imel svetovalni značaj, kar pomeni, da parlament kadarkoli lahko odloči o novem glasovanju. Pravna možnost ponovnega referenduma torej obstaja, čeprav bi njegovo izvedbo spremljali zapleteni politični in pravni izzivi.

    Nekateri pravni argumenti bi se lahko uporabili za zavrnitev ponovnega glasovanja, saj britanska ustavna ureditev ne določa jasnega pravila o ponovnem odločanju o isti zadevi. Nasprotni argument pa je, da so spremenjene okoliščine – ekonomska škoda in spremenjene geopolitične razmere – ustrezna podlaga za novo glasovanje. Po ustavnopravni doktrini suverenosti parlamenta lahko ta kadarkoli sprejme zakon, s katerim določi referendum o katerikoli temi, kar pomeni, da ponovni referendum ni zakonsko prepovedan. Vendar politična težava ostaja, saj bi nova glasovanja po vsej verjetnosti sprožila še večje delitve v družbi.

    Za boljše razumevanje brexita je pomemben tudi analitičen okvir, ki ga je postavil Dani Rodrik, harvardski profesor ekonomije. Analiza po Rodrikovi trilemi pokaže, da ni mogoče hkrati imeti treh stvari: globalne gospodarske integracije, nacionalne suverenosti in polne demokracije. Brexit je izbral dve – suverenost in demokracijo –, vendar je s tem izgubil velik del koristi integracije.

    Na ideološki ravni pa nekateri, kot ugledni harvardski profesor politične teorije, Richard Tuck, vidijo v brexitu priložnost za resnično parlamentarno suvereno demokracijo. Po tej logiki brexit omogoča, da volivci zamenjajo vlado in ekonomsko usmeritev države, s čimer volitve resnično vplivajo na politični program, kar je bilo prej v okviru omejenega evropskega institucionalnega okvira težko dosegljivo.

    Kljub ideološkim argumentom pa gospodarska in politična realnost ostajata jasni. Britansko gospodarstvo je tradicionalno močno odprto in odvisno od trgovine, mobilnosti idej in usposobljenih delavcev. Sektorski paradni konji, kot so finančne storitve, tehnologija in ustvarjalna industrija, temeljijo na tej odprtosti. Z brexitom je Velika Britanija izgubila nekaj prednosti, ki jih je imela kot del enotnega trga.

    Laburistična vlada ob tem v nekaterih segmentih nadaljuje izolacionistične ukrepe, ki bodo verjetno poglobili težave. Primer tega je predlagan dodaten davek na tuje študente, ki bi verjetno okrepil trenutno finančno krizo britanskih univerz, ene od paradnih institucij britanskega gospodarstva. Še večji izziv pa je neenakomerna stopnja razvoja znotraj države, kjer London in jug še vedno ostajata dinamična, medtem ko sever gospodarsko in politično resno nazaduje.

    Družbenopolitična dimenzija brexita je prav tako pomembna. Referendum kot oblika neposredne demokracije je v britanskem političnem sistemu izjema, saj britanska ustavna ureditev temelji na nepisani ustavi, centralizirani monarhiji in parlamentarni tradiciji, kjer politične elite domnevno najbolje vedo, kako odločati v imenu državljanov.

    Odločitev za izstop je pomenila izgubo konkurenčnih prednosti britanskega gospodarstva, hkrati pa priložnost za povrnitev suverenosti in demokracije, kar kaže na protislovja med ideološkimi cilji in praktičnimi posledicami.

    Referendumi so izjeme, ne rutina, kar pomeni, da je njihova uporaba za kompleksna vprašanja, kot je brexit, problematična. Kritiki opozarjajo, da državljani pogosto ne razumejo vseh posledic, ki jih prinaša izstop ali vstop v skupno carinsko unijo, kar lahko vodi do napačnih odločitev ali manipulacije javnega mnenja. Čeprav referendum kot instrument sam po sebi ni problematičen, način njegove izvedbe in politični kontekst lahko povzročita težave.

    Geopolitični kontekst dodatno poudarja težave, ki jih prinaša brexit. V času, ko so ZDA protekcionistične in Kitajska vse bolj merkantilistična, je tesna ekonomska povezava z EU postala nujna. Raziskava YouGov iz junija 2025 kaže, da bi 55 odstotkov Britancev podprlo ponovno vključitev v EU, čeprav so stališča odvisna od natančne oblike vnovičnega vključevanja. V tem okviru brexit zmanjšuje geopolitični vpliv države in otežuje njen položaj v svetovnem gospodarstvu.

    Čeprav nobena večja politična stranka trenutno ne podpira ponovnega vstopa v EU, nekateri intelektualni krogi na levi strani spektra, ki so brexit sprejeli kot pozitivno spremembo, zagovarjajo idejo povrnitve polne parlamentarno suverene demokracije. Že v preteklosti je, recimo, škotski politični teoretik Tom Nairn opozarjal, da britanski ustavni okvir sistematično omejuje neposredno demokracijo, kar pojasnjuje, zakaj so referendumi izjema in ne rutinska praksa. Kot posledica vseh navedenih dilem bi vsak nov referendum o brexitu zahteval kompleksno politično manevriranje in bi bil v zelo polarizirani družbi izjemno težko izvedljiv.

    Glede na vse te vidike je mogoče trditi, da je brexit, če ga presojamo z vidika gospodarskih posledic, odprtosti gospodarstva in globalnega položaja, ena največjih političnih napak v sodobni britanski zgodovini. Ob tem pa ni mogoče prezreti ideoloških in demokratičnih argumentov, ki poudarjajo povrnitev parlamentarne suverenosti in večjo demokratično odgovornost volivcev. Čeprav je teoretično pravno možno, da bi Velika Britanija ponovno razmislila o vključitvi v EU ali carinsko unijo, politične, družbene in gospodarske razmere to močno otežujejo.

    Brexit tako ostaja izjemno kompleksen pojav: ekonomsko škodljiv, politično polarizirajoč, pravno izvedljiv, a socialno in geopolitično problematičen. Odločitev za izstop je pomenila izgubo konkurenčnih prednosti britanskega gospodarstva, hkrati pa priložnost za povrnitev suverenosti in demokracije, kar kaže na protislovja med ideološkimi cilji in praktičnimi posledicami. V tem smislu je mogoče skleniti, da je brexit morda najbolj očitna politična napaka, ki je Britanijo v sodobni zgodovini spravila v položaj, kjer je treba tehtati med gospodarsko učinkovitostjo, politično suverenostjo in demokratično legitimnostjo.

    Več iz teme

    gostujoče perobrexitreferendumVelika BritanijaVelika Britanija in EUZdruženo kraljestvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

