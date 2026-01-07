Brez rasti ni socialne države

Ta članek odpira serijo zapisov, ki nastajajo ob mojih potovanjih po svetu. Samo v zadnjem letu sem obiskal več kot sedemnajst držav na treh celinah predvsem zaradi kulture, zgodovine in radovednosti, ob tem pa sem kot mlad podjetnik in delovno aktiven tridesetletnik neizogibno začel opažati primerjave med sistemi in smerjo, v katero gremo.

Primerjave se ne pojavijo zato, ker bi jih iskal, ampak zato, ker so neizogibne. In prav zato so neprijetne. Ne ker bi bila Slovenija slaba država, ampak ker ima velik potencial, ki ga v praksi pogosto zavira sama.

Ena najočitnejših slepih peg, ki se pokažejo ob takšnem pogledu od zunaj, je način, kako država govori o skrbi za zaposlene in kaj se v resnici zgodi v praksi. Slovenska politika se rada predstavlja kot zaščitnica delavcev. Višja minimalna plača, obvezni regres, obvezna božičnica. Ukrepi, ki zvenijo socialno in pravično. A gospodarstvo ne deluje na sloganih, pač pa na mehanizmih. In ti mehanizmi imajo posledice.

Ključni problem ni, da bi bila skrb za zaposlene napačna. Problem je vrstni red. Delo se obravnava kot strošek, ki ga je mogoče administrativno povečevati, brez resnega razmisleka o produktivnosti, konkurenčnosti in učinkih vzdolž celotne verige. Ta logika pa ne prizadene le delodajalcev ali zaposlenih, prizadene vse.

Najprej se posledice pokažejo tam, kjer je manevrskega prostora najmanj: pri osnovnih dobrinah. Ko država dvigne minimalno plačo, se avtomatsko dvignejo tudi drugi stroški dela, regresi, dodatki, obveznosti. Podjetja v predelavi, distribuciji in trgovini teh stroškov ne morejo absorbirati, zato jih prenesejo v cene. Inflacija naraste.

Primož Erjavec. FOTO: osebni arhiv

To zelo jasno vidimo pri hrani. Paradoksalno so se cene najbolj zvišale prav pri mesu, s katerim je Slovenija večinoma samopreskrbna, medtem ko pri uvoženi zelenjavi in krompirju rasti skoraj ni bilo. Ta paradoks pogosto bega tudi politične odločevalce. A razlaga je preprosta. Samopreskrba ne pomeni, da je proizvodnja imuna za domače stroške dela. Ravno nasprotno: celotna domača veriga od klavnic do logistike in trgovine nosi vse administrativne podražitve dela. Uvoženi proizvodi pa prihajajo iz okolij, kjer teh zvišanj ni bilo.

Namesto da bi se ta mehanizem jasno naslovil, poslušamo začudenje nad tem, kako se lahko podraži meso, čeprav smo samopreskrbni. A odgovor je ravno v tem: ker smo samopreskrbni, stroške ustvarjamo doma. In jih tudi plačamo doma.

Pri tem je pomembno poudariti še nekaj: kmetje pogosto sploh niso tisti, ki bi imeli od teh podražitev korist. Kot opozarjajo na kmetijsko-gozdarski zbornici, so odkupne cene pri primarnem sektorju nizke, ponekod se celo znižujejo. Stroški rastejo drugje v verigi, marže so stisnjene, končna cena pa gre gor. Rezultat je inflacija, ki jo politika nato pripisuje trgovcem, distributerjem ali »pohlepnim akterjem«, namesto da bi pogledala lastne odločitve.

Zato ni presenetljivo, da tudi minister za delo ugotavlja, da življenje v Sloveniji postaja vse dražje – dražijo se hrana, najemnine, goriva, osnovne življenjske potrebščine – in da so gospodinjstva, tudi tista z zaposlenimi z nizkimi dohodki, v vse težjem položaju. To opažanje je pravilno. Težava je, da prihaja z zamikom. Gre namreč za neposredno posledico politike, ki poskuša socialne cilje dosegati z administrativnim zvišanjem stroškov dela, brez razumevanja, kako se ti stroški prelijejo v cene. Paradoks je, da se ta logika kljub očitnim posledicam nadaljuje. Najprej se uvede obvezna božičnica v višini 639 evrov, zgolj nekaj tednov pozneje pa že sledijo napovedi novega konkretnega dviga minimalne plače. Ne zato, ker bi se produktivnost povečala, ampak zato, ker prejšnji ukrepi že povzročajo podražitve, ki jih zdaj poskušamo gasiti z novimi administrativnimi posegi. To ni socialna politika, temveč zapiranje kroga, v katerem vsaka nova »rešitev« postane razlog za naslednjo podražitev.

Inflacija v takem sistemu ni napaka. Je posledica.

Kot generacija, ki dela in ustvarja, to čutimo zelo konkretno. Ne le pri cenah na policah, marveč pri občutku, da se problemi rešujejo površinsko, dolgoročne posledice pa se potiskajo v prihodnost. Država, ki delo obravnava predvsem kot vir dodatnih obremenitev in ne kot temelj rasti, si dolgoročno sama zožuje manevrski prostor.

Brez rasti ni socialne države. Je le vse dražji sistem, ki z dobrimi nameni ustvarja slabe rezultate.

Primož Erjavec, podjetnik, davčni svetovalec in svetovni popotnik

