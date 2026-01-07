  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Brez rasti ni socialne države

    Zakaj dobri nameni pri skrbi za zaposlene v Sloveniji ustvarjajo dražje življenje?
    Ključni problem ni, da bi bila skrb za zaposlene napačna. Problem je vrstni red. Delo se obravnava kot strošek, ki ga je mogoče administrativno povečevati, brez resnega razmisleka o produktivnosti, konkurenčnosti in učinkih vzdolž celotne verige. Ta logika pa ne prizadene le delodajalcev ali zaposlenih, prizadene vse. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Ključni problem ni, da bi bila skrb za zaposlene napačna. Problem je vrstni red. Delo se obravnava kot strošek, ki ga je mogoče administrativno povečevati, brez resnega razmisleka o produktivnosti, konkurenčnosti in učinkih vzdolž celotne verige. Ta logika pa ne prizadene le delodajalcev ali zaposlenih, prizadene vse. FOTO: Leon Vidic
    7. 1. 2026 | 06:00
    5:51
    A+A-

    Ta članek odpira serijo zapisov, ki nastajajo ob mojih potovanjih po svetu. Samo v zadnjem letu sem obiskal več kot sedemnajst držav na treh celinah predvsem zaradi kulture, zgodovine in radovednosti, ob tem pa sem kot mlad podjetnik in delovno aktiven tridesetletnik neizogibno začel opažati primerjave med sistemi in smerjo, v katero gremo.

    Primerjave se ne pojavijo zato, ker bi jih iskal, ampak zato, ker so neizogibne. In prav zato so neprijetne. Ne ker bi bila Slovenija slaba država, ampak ker ima velik potencial, ki ga v praksi pogosto zavira sama.

    Ena najočitnejših slepih peg, ki se pokažejo ob takšnem pogledu od zunaj, je način, kako država govori o skrbi za zaposlene in kaj se v resnici zgodi v praksi. Slovenska politika se rada predstavlja kot zaščitnica delavcev. Višja minimalna plača, obvezni regres, obvezna božičnica. Ukrepi, ki zvenijo socialno in pravično. A gospodarstvo ne deluje na sloganih, pač pa na mehanizmih. In ti mehanizmi imajo posledice.

    Ključni problem ni, da bi bila skrb za zaposlene napačna. Problem je vrstni red. Delo se obravnava kot strošek, ki ga je mogoče administrativno povečevati, brez resnega razmisleka o produktivnosti, konkurenčnosti in učinkih vzdolž celotne verige. Ta logika pa ne prizadene le delodajalcev ali zaposlenih, prizadene vse.

    Najprej se posledice pokažejo tam, kjer je manevrskega prostora najmanj: pri osnovnih dobrinah. Ko država dvigne minimalno plačo, se avtomatsko dvignejo tudi drugi stroški dela, regresi, dodatki, obveznosti. Podjetja v predelavi, distribuciji in trgovini teh stroškov ne morejo absorbirati, zato jih prenesejo v cene. Inflacija naraste.

    image_alt
    Z višjimi prispevki so imetniki minimalne plače v treh letih izgubili 2100 evrov

    Primož Erjavec. FOTO: osebni arhiv
    Primož Erjavec. FOTO: osebni arhiv
    To zelo jasno vidimo pri hrani. Paradoksalno so se cene najbolj zvišale prav pri mesu, s katerim je Slovenija večinoma samopreskrbna, medtem ko pri uvoženi zelenjavi in krompirju rasti skoraj ni bilo. Ta paradoks pogosto bega tudi politične odločevalce. A razlaga je preprosta. Samopreskrba ne pomeni, da je proizvodnja imuna za domače stroške dela. Ravno nasprotno: celotna domača veriga od klavnic do logistike in trgovine nosi vse administrativne podražitve dela. Uvoženi proizvodi pa prihajajo iz okolij, kjer teh zvišanj ni bilo.

    Namesto da bi se ta mehanizem jasno naslovil, poslušamo začudenje nad tem, kako se lahko podraži meso, čeprav smo samopreskrbni. A odgovor je ravno v tem: ker smo samopreskrbni, stroške ustvarjamo doma. In jih tudi plačamo doma.

    Pri tem je pomembno poudariti še nekaj: kmetje pogosto sploh niso tisti, ki bi imeli od teh podražitev korist. Kot opozarjajo na kmetijsko-gozdarski zbornici, so odkupne cene pri primarnem sektorju nizke, ponekod se celo znižujejo. Stroški rastejo drugje v verigi, marže so stisnjene, končna cena pa gre gor. Rezultat je inflacija, ki jo politika nato pripisuje trgovcem, distributerjem ali »pohlepnim akterjem«, namesto da bi pogledala lastne odločitve.

    PREBERITE ŠE -> Ministrica Čalušić: regulacija cen ima lahko nasproten učinek

    Zato ni presenetljivo, da tudi minister za delo ugotavlja, da življenje v Sloveniji postaja vse dražje – dražijo se hrana, najemnine, goriva, osnovne življenjske potrebščine – in da so gospodinjstva, tudi tista z zaposlenimi z nizkimi dohodki, v vse težjem položaju. To opažanje je pravilno. Težava je, da prihaja z zamikom. Gre namreč za neposredno posledico politike, ki poskuša socialne cilje dosegati z administrativnim zvišanjem stroškov dela, brez razumevanja, kako se ti stroški prelijejo v cene. Paradoks je, da se ta logika kljub očitnim posledicam nadaljuje. Najprej se uvede obvezna božičnica v višini 639 evrov, zgolj nekaj tednov pozneje pa že sledijo napovedi novega konkretnega dviga minimalne plače. Ne zato, ker bi se produktivnost povečala, ampak zato, ker prejšnji ukrepi že povzročajo podražitve, ki jih zdaj poskušamo gasiti z novimi administrativnimi posegi. To ni socialna politika, temveč zapiranje kroga, v katerem vsaka nova »rešitev« postane razlog za naslednjo podražitev.

    Inflacija v takem sistemu ni napaka. Je posledica.

    Kot generacija, ki dela in ustvarja, to čutimo zelo konkretno. Ne le pri cenah na policah, marveč pri občutku, da se problemi rešujejo površinsko, dolgoročne posledice pa se potiskajo v prihodnost. Država, ki delo obravnava predvsem kot vir dodatnih obremenitev in ne kot temelj rasti, si dolgoročno sama zožuje manevrski prostor.

    Brez rasti ni socialne države. Je le vse dražji sistem, ki z dobrimi nameni ustvarja slabe rezultate.

    ***

    Primož Erjavec, podjetnik, davčni svetovalec in svetovni popotnik

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dobiček z vidika družbene odgovornosti

    Kategorija dobička je čisti računovodski konstrukt, ki samo še zavaja.
    6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Sodelujmo doma, tekmujmo globalno

    Raziskovalna politika ni nevtralna. Od nje je odvisno, ali država zgolj ustvarja znanje – ali pa ga zna zadržati, povezati in spremeniti v družbeno vrednost.
    31. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Z bolnikom se skoraj nihče zares ne ukvarja

    Potrebujemo celovit sistem, ki zna prepoznati težavo, ukrepati ter za vsakega državljana narediti tisto, kar je treba, in takrat, ko je treba.
    29. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Socialna državagostujoče peropodražitveinflacijaDraginjacene

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lepotne operacije

    Po smrti Slovenke v Turčiji: tujina nudi anonimnost, a ne nujno strokovnost

    Med najbolj priljubljenimi destinacijami za t. i. »lepotni turizem« so Južna Koreja, Japonska, Turčija, Mehika, Brazilija in Združene države Amerike.
    Izabella Rajh 7. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Piščanec po kijevsko

    Popolnoma spregledana klasika in labodji spev cvrtja, ko gre za to meso.
    Karina Cunder Reščič 7. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme in promet

    Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

    Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil.
    7. 1. 2026 | 06:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za sredo, 7. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme in promet

    Sneženje naj bi oslabelo, še vedno so možne težave v prometu

    Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil.
    7. 1. 2026 | 06:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dnevni horoskop za sredo, 7. januar 2026

    Kaj vam danes prinašajo zvezde? Preberite dnevni horoskop.
    7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo