Bumerang dvojnih standardov

V prejšnjih dneh smo lahko spremljali kopico odzivov na Trumpovo vnovično napoved o zavzetju Grenlandije. Odzivi etabliranih evropskih politikov, mnenjskih ekspertov in večine komentatorjev na namero ZDA, da nameravajo prevzeti nadzor nad zahodno poloblo, izkazujejo predvsem šok. Zbudili naj bi se v nov svet, v katerem pravila ne veljajo in v katerem je v ospredju zgolj še argument moči.

Evropa je desetletja mirno spremljala, diplomatsko podpirala in občasno vojaško sodelovala pri ameriškem izvažanju demokracije. Ta pojem je v večji meri zgolj pretveza in je Zahodu služil kot propagandno orodje za krepitev podpore vojnim akcijam v domači javnosti ter kot »casus belli« (povod za vojno) za izbrane tarče. Zahod nima in tudi v preteklosti ni imel težav sodelovati s številnimi diktatorji, dokler so ti ugodili postavljenim zahtevam.

Ameriška zunanja politika se v obdobju Trumpa v samem bistvu ni koreniteje spremenila, zgolj pretveze o liberalnih vrednotah so večinoma izginile iz medijskih vsebin, administracija pa se niti ne trudi skriti resničnih razlogov za vojaška posredovanja. V primeru Venezuele so jasno povedali, da želijo nadzor nad prodajo nafte, sedanji režim pa lahko ostane na položaju. V teh okoliščinah se je star zaveznik nenadoma znašel na prepihu.

Evropa je privolila v to igro, saj je od tega tudi sama imela koristi. Junija lani sta Izrael in ZDA po večletnem stopnjevanju napetosti dvanajst dni družno bombardirala Iran. Odmevala je izjava nemškega kanclerja Friedricha Merza, da Izrael za vse nas opravlja umazan posel. Lemkinov inštitut za preprečevanje genocida je o izjavi zapisal sledeče. Idiom »opravljati umazano delo« predpostavlja nezakonitost in grozovitost dejanj. Hkrati nakazuje, da so grozovita dejanja nujna za doseganje domnevno višjega cilja. Takšno razmišljanje, da cilj posvečuje sredstva, je v nasprotju z mednarodnim pravom. Opravičuje in banalizira težo vojaškega nasilja in vojnih zločinov. Tudi takrat evropskih politikov agresija in očitne kršitve mednarodnega prava niso skrbele. Zdaj ko moč Amerike prvič grozi ozemeljski celovitosti evropske države, pa jih nenadoma skrbi obstoj povojne ureditve.

Leta 2003 so ZDA pod pretvezo fabriciranih dokazov o orožju za množično uničevanje napadle Irak in povozile mednarodno pravo. Varnostni svet ni sprejel resolucije, ki bi dovoljevala invazijo, orožje nikoli ni bilo najdeno. Med državami, ki so sestavljale tako imenovano »koalicijo voljnih« je kar 14 trenutnih članic EU. Med njimi najdemo tudi Dansko. Danski vojaki so leta 1999 prav tako sodelovali v operaciji Zavezniška sila, ko je Nato brez odobritve varnostnega sveta bombardiral Srbijo. Takratni vodja predstavništva Rusije pri varnostnem svetu, zdaj zunanji minister Sergej Lavrov je dejal: »Poskusi uveljavljanja drugačnih standardov v mednarodnem pravu so ustvarili nevaren precedens. Virus enostranskih pristopov bi se lahko razširil.«

Sedanje kritike, ki bi si jih taka politika zaslužila že pred več kot dvajsetimi leti, izražajo izjemno pomanjkanje samokritike in dvoličnost. Selektivno sklicevanje na pravila mednarodnega prava razkriva vso bedo zahodne diplomacije. Ne Trump ne Putin nista na lastno pest razbila povojne ureditve, kar se v zadnjih letih v javnem diskurzu prepogosto ponavlja. Voditelji EU so znova in znova popuščali ZDA ter jim najmanj diplomatsko krili hrbet. Tudi pri zadnjem napadu na Venezuelo so bili odzivi EU medli, zadržani, izpostavljena je bila nelegitimnost ugrabljenega predsednika Madura in izkazana podpora opoziciji, mednarodno pravo pa je ponovno ostalo prikladno pozabljeno.

Na krilih uspešne akcije v Venezueli je Trump po hitrem postopku zagrozil še Kolumbiji, Kubi, Mehiki ter izrazil namero o prevzemu Grenlandije. Evropa je začela izražati podporo Danski in se sklicevati na pravila mednarodnega prava, pozabila pa na druge grožnje. Izjava tiskovne predstavnice EU za zunanjo politiko Anitte Hipper, da bo EU še naprej spoštovala načela nacionalne suverenosti, ozemeljske celovitosti, nedotakljivosti meja in jih branila, je tako povsem absurdna.

Klici k enotnosti, ki smo jim priča v zadnjih dneh, so vredni prezira. EU se ni mogla zediniti ob izbrisu Gaze in genocidu nad Palestinci. Palestincem je bila odvzeta pravica do osnovne varnosti, medtem ko je Izrael še naprej deležen ekonomske, politične, diplomatske in vojaške podpore. Evropski politiki, na čelu z Ursulo von der Leyen in Markom Ruttejem, so zadnja leta zapravili z laskanjem Trumpu, se mu dobrikali in računali, da jih bo pustil pri miru. Očitno je, da so se močno ušteli. Morda je prišel čas, da tudi jedro EU občuti posledice surove politike, ki jo je desetletja soustvarjal. Prvi bumerang se najverjetneje obeta Danski, Grenlandija pa bo v zgodovino zapisana kot simbol evropske nemoči.

Klemen Pipan Aničić, Ljubljana

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.