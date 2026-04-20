Čakanje, ki ubija motivacijo

V začetku aprila je na Brdu pri Kranju potekala nacionalna konferenca Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – Keks, ki jo je organiziralo ministrstvo za izobraževanje.

Poleg skrb vzbujajočih podatkov iz poročila, navdihujoče delavnice, ki je ponudila konkretne korake za boljše odnose in kulturo šol, mi je v naslednjih dneh najbolj odzvanjal stavek predstavnika inšpektorata za šolstvo, dr. Simona Slokana: »Ko pridemo na šole in svetujemo ravnateljem, včasih želijo, da rešimo kakšno zadevo namesto njih.« Ta izjava se mi je zdela pomenljiva, ker kaže na vzorec, ki ga lahko opazujemo na vseh ravneh izobraževanja in družbe.

Mateja Peršolja.

Poglejmo, kako se izraža.

Podobno kot ravnatelji pričakujejo, da bodo inšpektorji rešili njihov problem, pričakujejo tudi učitelji od ravnateljev. Na omenjeni konferenci je ravnateljica izpostavila nekaj, kar izpostavijo mnogi ravnatelji. To so učitelji, ki jim pridejo ravnateljem tarnat in se pritoževat nad kolegi, učenci, starši in pričakujejo, da bodo oni rešili njihove težave.

Ko pogledaš širše, pa vidiš kulturo, sistem, ki ga soustvarjamo, in njegove posledice.

Učitelji pridejo k ravnateljem, povedo, kaj ne deluje, in pričakujejo rešitev. Starši k učiteljem in ravnateljem. Ravnatelji pogledajo naprej, na ministrstvo, sistem, navodila. Nekdo zgoraj naj pove, kako naj naredimo, da bo rešeno.

V razredu se dogaja nekaj zelo podobnega. Učenci čakajo, da bo učitelj vzpostavil red. Sami pa pogosto prispevajo k neredu. Enak vzorec vedenja opazimo na področju odnosa do znanja, ko učenci poslušajo razlago in čakajo učitelja, da jih nauči. Če ne znajo, je kriv učitelj, ker je slabo razložil in jih ni naučil. Zelo podobna prepričanja prihajajo iz ust staršev, ko rečejo: »Učitelj jih ni naučil.«

In počasi začnemo verjeti, da sami ne zmoremo, da nam ni treba. Razvijamo sistemsko neodgovornost.

Čakamo drug drugega. Kot da je vedno nekdo drug tisti, ki mora narediti prvi korak. Iz tega se poraja občutek nemoči, obupa in apatičnosti. Niso apatični in nemotivirani samo mladi, temveč tudi mi, odrasli. Mi smo tisti, ki jim dajemo zgled.

Seveda so opisana vedenja nekaj povsem človeškega. Velik del smo se jih naučili, privzgojili, zato se prav tukaj kaže priložnost za vse nas, začenši z vsakim, ki to prepozna. Z vsakim, ki bere ta zapis.

Namesto čakanja na navodila z »vrha«, novega pravilnika, ki bo povedal, kako narediti, da bo prav, kljub vsej prenormiranosti, ki postaja že neobvladljiva, raje vključimo ljudi. Poglejmo, kako.

Učitelj v razredu lahko vključi učence in dijake pri soustvarjanju kulture učenja in odnosov v razredu. Povabi jih k sooblikovanju, (samo)refleksiji in vzdrževanju te kulture. Ravnatelj naredi enako z učitelji na šoli in ministrstvo z ravnatelji in učitelji. Skupno učenje omogoča ljudem, da prispevajo k rešitvam, razumejo sistem in svoj vpliv nanj.

S svojim aktivnim vedenjem ali pasivnostjo vsi podpiramo ta sistem. Iz pasivnih poslušalcev, ki čakajo, prelagajo odgovornost, krivijo in se upirajo, lahko postanemo proaktivni, odgovorni in kritično razmišljujoči državljani. S tem ne skrčimo ljudi na najmanjše možno, kot sta čakanje in upoštevanje navodil, temveč razvijamo njihov potencial.

Pozdravljam potezo ministrstva, ki v šole uvaja samoevalvacijo, s katero želi vpeljati odgovornost in notranjo motivacijo za izboljšanje kakovosti šol. Vendar samoevalvacija najprej zahteva drugo kulturo, drugačne vzorce in drugačno miselnost.

Normativi, pravilniki, navodila, kaznovanje, ocenjevanje javnih uslužbencev in učencev, zunanje testiranje z ocenjevanjem so pravo nasprotje samoevalvacije. Prvo je del zunanje regulacije in nadzora, drugo pa del notranje regulacije in zaupanja v ljudi. Mi pa želimo oboje strpati v isti koš.

To je podobno, kot če učitelj v vlogi sodnika in ocenjevalca na ustnem ocenjevanju vpraša učenca, kakšno oceno bi si dal. Ta, ne glede na znanje, reče »odlično«, ker s tem poskuša vplivati na boljšo oceno. Zato učitelji pogosto rečejo, da samoevalvacija ne deluje. Kaj drugega kot »odlično« naj reče učitelj ravnatelju, ki ga bo ocenil in s tem vplival na višino njegove plače, ravnatelj pa računa na njegov glas pri izvolitvi.

Ne glede na sistem nekateri slovenski učitelji že živijo drugačno kulturo. Ti učitelji in vodje vemo, kako težko je prepustiti nadzor in zaupati učencem, kolegom, staršem. Ker to pomeni, da najprej zaupamo sebi.

V teh razredih so učinki vidni. Večja je motiviranost, več je odgovornosti, sodelovanja, več pomirjenosti in integritete.

Ne domišljamo si, da imamo rešitev za vse. Verjamemo pa, da delujočo šolo lahko ustvarimo le skupaj. Mladi, učitelji, starši, skupnost in politični odločevalci.

***

Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.