Čas je, da EU preneha zapirati oči pred nezakonitim ravnanjem Izraela v Palestini

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Evropska unija temelji na vladavini prava, njene zakone in mednarodne sporazume pa morajo države članice spoštovati.

Zaskrbljujoče je, da se danes verodostojnost EU v očeh lastnih državljanov in volivcev ter večine sveta podkopava zaradi njenega neuspeha pri izkazovanju moralnega in političnega vodstva pri uveljavljanju mednarodnega prava in zlasti pri izvrševanju pravnih določb Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Člen 2 tega pridružitvenega sporazuma zahteva, da odnosi med EU in Izraelom, pa tudi vse določbe samega sporazuma, temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel kot bistvenem elementu pogodbe.

Očitno je, da ta pogoj ni izpolnjen.

Brutalni napadi, ki so jih 7. oktobra 2023 izvedli Hamas in druge oborožene skupine proti izraelskim državljanom in državljanom drugih narodnosti, ne morejo upravičiti dejanj izraelske vlade, ki uničuje Gazo in sistematično krši temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic. Izraelski vojaški napadi v Gazi so od oktobra 2023 terjali življenja vsaj 73.000 ljudi, med njimi več kot 21.500 otrok. Od »premirja« oktobra 2025 je bilo ubitih več kot 900 Palestincev.

Mednarodno sodišče (ICJ) je že ugotovilo, da obstaja resnična nevarnost nepopravljive škode za palestinske pravice v skladu s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, medtem ko je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo naloge za prijetje izraelskih voditeljev zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu.

Kljub temu izraelska vlada še naprej ovira zagotavljanje nujne humanitarne pomoči Palestincem v Gazi, vključno s pomočjo agencije UNRWA in mednarodnih nevladnih organizacij, hkrati pa uničuje palestinske vire za pridelavo hrane in vode, saj opustošuje njihova kmetijska zemljišča ter ruši rezervoarje in naprave za razsoljevanje vode. Potem ko je izraelska vlada Palestince prisilila, da živijo v bednih in nečloveških razmerah, zdaj namerava celotno prebivalstvo Gaze stisniti na le 30 odstotkov njihovega že tako močno prenatrpanega ozemlja, s čimer še dodatno pritiska na obupane palestinske prebivalce, naj za vedno zapustijo svojo domovino.

Julija 2024 je Meddržavno sodišče (ICJ) ugotovilo, da so vse izraelske naselbine na okupiranih palestinskih ozemljih, v katerih trenutno živi vsaj 750.000 ljudi, nezakonite in jih je treba odstraniti. Izraelska vlada je to mnenje prezrla in namesto tega še naprej aktivno spodbuja priključitev palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, med drugim s spodbujanjem in podpiranjem povečanega nasilja skrajnežev, ki si prisvajajo nova ozemlja in izseljujejo Palestince iz njihovih domov. Še resneje: izraelska vlada pripravlja nadaljnje zaseganje zemljišč v okrožju E1 in območju C z namenom razdeliti Zahodni breg na dva dela in spodkopati rešitev z dvema državama, ki jo podpirata EU in velika večina članic OZN.

Dokazi so neizpodbitni: izraelska vlada deluje popolnoma nekaznovano, ko izvaja prisilno izseljevanje, da bi naredila prostor nezakonitim naseljem, poleg tega pa izvaja še druge diskriminatorne ukrepe proti Palestincem.

Evropska unija ne more ostati ob strani. Zdaj mora nujno ukrepati in izvesti priporočila, ki so bila od julija 2025 večkrat izražena v vrsti javnih izjav skupine, ki jo sestavlja že več kot 460 nekdanjih evropskih ministrov, veleposlanikov in visokih uradnikov. Konkretno mora EU začasno prekiniti trgovinske odnose z Izraelom v okviru Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, kar bi prizadelo tretjino celotne izraelske zunanje trgovine.

To zahteva odločno vodstvo Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, ki bi morala v skladu s preteklo prakso predlagati sprejetje teh ukrepov s kvalificirano večino glasov držav članic. Hkrati mora EU nemudoma prepovedati uvoz blaga iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu na notranji trg. Poleg tega bi bilo treba razširiti seznam sankcioniranih izraelskih ministrov, uradnikov, posameznikov in subjektov, povezanih z naselji, za katere veljajo prepovedi izdaje vizumov in zamrznitev premoženja. EU bi morala prav tako začasno prekiniti sodelovanje izraelskih javnih in zasebnih subjektov, ki kršijo mednarodno pravo, v raziskovalnih in drugih programih EU, ter ustaviti trgovino z vojaškim blagom in blagom z dvojno rabo.

Da bi EU lahko sprejela te ukrepe, mora tisto majhno število držav članic, ki je doslej dosledno blokiralo ukrepanje proti izraelski vladi, spremeniti stališče in omogočiti sprejetje potrebnih ukrepov.

Skratka, EU mora prenehati zapirati oči pred grozotami, ki jih izraelska vlada povzroča Palestincem v očitnem nasprotju s Pridružitvenim sporazumom med EU in Izraelom. Neukrepanje bi še dodatno oslabilo globalni ugled in vpliv EU ravno v trenutku, ko svet potrebuje močno in enotno Unijo, sposobno braniti multilateralni red ter evropske vrednote in interese.

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Podpisani:

Massimo D’Alema – nekdanji predsednik vlade Italije

Robert Golob – nekdanji predsednik vlade Slovenije

Stefan Löfven – nekdanji predsednik vlade Švedske

Romano Prodi – nekdanji predsednik vlade Italije in nekdanji predsednik Evropske komisije

Leo Varadkar – nekdanji taoiseach (predsednik vlade) Irske

Joaquín Almunia – nekdanji podpredsednik Evropske komisije in nekdanji minister v vladi Španije

Enrique Barón Crespo – nekdanji predsednik Evropskega parlamenta in nekdanji minister v vladi Španije

Josep Borrell – nekdanji predsednik Evropskega parlamenta, nekdanji visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednik Evropske komisije, in nekdanji zunanji minister Španije

Laurens-Jan Brinkhorst – nekdanji podpredsednik vlade Nizozemske in nekdanji minister (na različnih resorjih)

Willy Claes – državni minister in nekdanji podpredsednik vlade ter zunanji minister Belgije

Pat Cox – nekdanji predsednik Evropskega parlamenta in nekdanji vodja skupine Evropske liberalne demokratske in reformne stranke v Evropskem parlamentu

Sigmar Gabriel – nekdanji podkancler Nemčije in nekdanji zunanji minister

Slavko Gaber – nekdanji minister v vladi Slovenije (na različnih resorjih)

Eamon Gilmore – nekdanji tánaiste (podpredsednik vlade) in zunanji minister Irske ter nekdanji posebni predstavnik EU za človekove pravice

Erato Kozakou-Marcoullis – nekdanja zunanja ministrica Cipra

Mogens Lykketoft – nekdanji zunanji minister Danske in nekdanji predsednik Generalne skupščine Združenih narodov

Emilija Stojmenova Duh – nekdanja ministrica v vladi Slovenije

Margot Wallström – nekdanja prva podpredsednica Evropske komisije in nekdanja zunanja ministrica Švedske

in številni drugi