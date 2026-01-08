  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Čas za deklaracijo o neodvisnosti EU

    Evropa mora narediti nujne zaključke: njena varnost, blaginja in demokracija ne morejo več biti odvisne od spreminjajoče se volje ZDA.
    Premagati moramo vetokracijo v zunanji politiki, obrambi in financah. Močnejši proračun EU, ki bi koristil nekaterim državam članicam, bi lahko bil pogojen z njihovo podporo aktiviranju premostitvene klavzule s soglasnega glasovanja na glasovanje z večino. FOTO: Tolga Akmen/Afp
    Galerija
    Premagati moramo vetokracijo v zunanji politiki, obrambi in financah. Močnejši proračun EU, ki bi koristil nekaterim državam članicam, bi lahko bil pogojen z njihovo podporo aktiviranju premostitvene klavzule s soglasnega glasovanja na glasovanje z večino. FOTO: Tolga Akmen/Afp
    Slavoj Žižek et al.
    8. 1. 2026 | 05:00
    11:46
    A+A-

    Evropska unija se spopada z izzivi brez primere, in to v času, ko je večstranski red, ki temelji na OZN, tarča napada. Strategija, s katero so želeli pomiriti Donalda Trumpa – od vrha Nata do deregulacije digitala, umetne inteligence in okoljskih pravil, vključno s ponižanjem glede carinskih dajatev, ki smo mu bili priča v Turnberryju – ne deluje. Popustljivost in prilagajanje nista zmanjšala Trumpove nepredvidljivosti in sovražnosti, ki sta dosegli vrhunec v ponavljajočih se grožnjah Grenlandiji. Nasprotno, poglobila sta strateško ranljivost Evrope, privedla do nesprejemljivega načrta kapitulacije Ukrajine in politične vojne napovedi EU v obliki ameriške nacionalne varnostne strategije, v kateri Trump poziva k vrnitvi Evrope narodov in napoveduje zavezništvo z nacionalno-populističnimi političnimi silami na celini.

    image_alt
    Nakup namesto invazije: Trumpova nova igra z Grenlandijo

    Evropa mora zato narediti nujne zaključke: njena varnost, blaginja in demokracija ne morejo več biti odvisne od spreminjajoče se volje Združenih držav. Strateška avtonomija ni več možnost, ampak nujnost. Evropska unija mora biti sposobna delovati neodvisno, prevzeti polno odgovornost za lastno obrambo ter suvereno in verodostojno uveljavljati svoje interese in vrednote na svetovnem prizorišču.

    Evropska unija mora biti sposobna delovati neodvisno, prevzeti polno odgovornost za lastno obrambo ter suvereno in verodostojno uveljavljati svoje interese in vrednote na svetovnem prizorišču.

    Bolj produktivna in konkurenčna Evropa je prvi pogoj za geopolitično moč in socialno blaginjo. Zato moramo do leta 2028 zagotoviti popolno izvajanje poročil Lette in Draghija o dokončanju enotnega trga in evropski konkurenčnosti. Poleg tega potrebujemo večletni proračun, ki podpira nadaljnje javne in zasebne naložbe v ključne in inovativne industrije. Komisijo zato pozivamo, naj predloži nov, okrepljen in ambicioznejši predlog večletnega finančnega okvira (MFF), ki bo omogočal financiranje evropskih javnih dobrin, vključno z novimi prednostnimi nalogami na področju obrambe in raziskav, ob ohranjanju socialnega in okoljskega vidika, kohezije in kmetijstva, ob upoštevanju parlamentarnega nadzora, vloge evropskih regij in mest ter financiranju iz dejanskih lastnih sredstev EU.

    Vendar ponovna pridobitev konkurenčnosti in modernizacija proračuna nista dovolj za vzpostavitev geopolitične Evrope. Tako kot leta 1950 se moramo osredotočiti na ključno točko, to je vzpostavitev skupne evropske obrambe, podprte z močnejšo politično unijo. Le bolj federalna Evropa se lahko spopade s temi izzivi in zagotovi spoštovanje naših temeljnih vrednot in pravic, razen v primeru, da smo kot svetovno politično avtoriteto pripravljeni sprejeti Donalda Trumpa skupaj z njegovim vprašljivim partnerstvom z Vladimirjem Putinom in Xi Jinpingom.

    image_alt
    Odpornost gospodarstva: okrepiti moramo samozadostnost

    Po tem, ko smo opazili in prepoznali varnostno grožnjo, s katero se ukvarja EU, in Trumpovo odprto sovražnost, potrjeno z nacionalno varnostno strategijo, pozivamo države članice evropskega sveta, da vzpostavijo skupno evropsko obrambno politiko, kot je predvideno v 42. členu pogodbe o Evropski uniji, kar je mogoče storiti tudi z novim stalnim strukturiranim sodelovanjem držav članic, ki so to pripravljene storiti, v primeru nesoglasja. To bo predstavljalo evropski obrambni sistem, ki bo sposoben koordinirati nacionalne oborožene sile v primeru agresije na katerokoli državo članico. Za to je potrebno evropsko središče za poveljevanje in kontrolo.

    Na splošno morajo institucije in voditelji EU v celoti izkoristiti lizbonsko pogodbo, in sicer s federalistično interpretacijo, kot je bilo storjeno v odzivu na pandemijo koronavirusa, pa tudi v skladu z Draghijevim pozivom k »pragmatičnemu federalizmu«. EU ne bi bila trgovinska velesila, če bi bila ta politika podvržena soglasju. Premagati moramo vetokracijo v zunanji politiki, obrambi in financah. Močnejši proračun EU, ki bi koristil nekaterim državam članicam, bi lahko bil pogojen z njihovo podporo aktiviranju premostitvene klavzule s soglasnega glasovanja na glasovanje z večino. Hkrati mora evropski svet dosledno spremljati parlamentarni predlog za reformo pogodb, da se odpravi potreba po soglasju v sistemu odločanja EU – proračunska in fiskalna politika, zunanja politika, varnostna in obrambna politika ter širitev morajo biti vključene v redni zakonodajni postopek –, vključno s prihodnjimi spremembami pogodb.

    image_alt
    Rutte: Evropa se na področju obrambe ne rabi povsem osamosvojiti od ZDA

    Menimo, da evropski parlament lahko ima temeljno vlogo pri izvajanju potrebnih institucionalnih reform, tudi z vidika širitve: prvič, s pogojevanjem svoje podpore naslednjih letnih proračunov in večletnemu finančnemu okviru, da evropski svet ukrepa v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami; drugič, s spodbujanjem medparlamentarne skupščine (Assises), ki bo zagovarjala dosledno izvajanje teh ciljev, skupaj z ad hoc evropsko državljansko skupščino, ki bo vključevala ljudi in širšo evropsko javnost.

    Za ta namen podpiramo oblikovanje obnovljene nadstrankarske in medinstitucionalne proevropske koalicije, ki bo vključevala najbolj predane države članice v evropskem svetu, proevropsko večino v evropskem in nacionalnih parlamentih, evropsko komisijo ter regionalne in lokalne institucije, ne glede na morebitno pasivnost in apatičnost posameznih institucij ter proevropsko organizirano civilno družbo. Vse pozivamo, naj se mobilizirajo na lokalni in nacionalni ravni ter širše, da podprejo te zahteve po bolj suvereni in demokratični Uniji.

     

    Besedilo temelji na deklaraciji Načrt za evropsko suverenost, ki jo je sprejel ponovno ustanovljeni Akcijski odbor za Združene države Evrope 18. oktobra 2025 v Jean Monnet House, Houjarray/Bazoches-sur-Guyonne, Francija. Deklaracijo lahko podprete na tej spletni strani: https://federalists.eu/federalist-library/time-for-an-eu-declaration-of-independence/

     

    Josep Borrell Fontelles, nekdanji visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter nekdanji predsednik evropskega parlamenta

    Danuta Hübner, ekonomistka, nekdanja evropska komisarka za regionalno politiko, nekdanja poslanka evropskega parlamenta

    Guy Verhofstadt, predsednik Mednarodnega evropskega gibanja, nekdanji predsednik vlade Belgije, nekdanji poslanec evropskega parlamenta

    Domènec Ruiz Devesa, predsednik Unije evropskih federalistov, nekdanji poslanec evropskega parlamenta

    Enrico Letta, predsednik Inštituta Jacques Delors, nekdanji predsednik italijanske vlade

    Hans-Gert Pöttering, nekdanji predsednik evropskega parlamenta

    Enrique Barón Crespo, nekdanji predsednik evropskega parlamenta

    Klaus Hänsch, nekdanji predsednik evropskega parlamenta

    Dominique Méda, sociologinja in filozofinja

    Javier Cercas, pisatelj

    Robert Menasse, pisatelj

    Jacques Attali, pisatelj, nekdanji predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj ter posebni svetovalec francoskega predsednika Mitterranda

    Daniel Cohn-Bendit, pisatelj, nekdanji poslanec evropskega parlamenta

    Pascal Lamy, nekdanji generalni direktor Svetovne trgovinske organizacije, nekdanji evropski komisar za trgovino

    Paolo Gentiloni, nekdanji evropski komisar za gospodarstvo, nekdanji predsednik italijanske vlade

    Rosen Plevneliev, nekdanji predsednik Bolgarije

    Petre Roman, nekdanji predsednik vlade Romunije

    Isabelle Durant, nekdanja podpredsednica evropskega parlamenta, nekdanja vršilka dolžnosti generalne sekretarke Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj

    Othmar Karas, nekdanji prvi podpredsednik evropskega parlamenta

    Mercedes Bresso, nekdanja predsednica Evropskega odbora regij in nekdanja poslanka evropskega parlamenta

    Gabriele Bischoff, predsednica skupine Spinelli, poslanka evropskega parlamenta

    Nicolas Schmit, nekdanji evropski komisar za zaposlovanje in socialne pravice

    Andrea Wechsler, predsednica inciative Europa-Union Deutschland, članica evropskega parlamenta

    Luca Visentini, nekdanji predsednik Evropske konfederacije sindikatov

    Monica Frassoni, predsednica Evropskega centra za podporo volitvam (ECES), nekdanja poslanka evropskega parlamenta

    Moritz Hergl, predsednik Mladih evropskih federalistov – JEF Europe

    Brando Benifei, poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik skupine Spinelli

    Daniel Freund, poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik skupine Spinelli

    Sandro Gozi, poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik skupine Spinelli

    Richard Corbett, nekdanji poslanec evropskega parlamenta, soporočevalec pri ustavni pogodbi in Lizbonski pogodbi

    Elmar Brok, nekdanji poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik skupine Spinelli

    Jo Leinen, nekdanji poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik Mednarodnega gibanja za Evropo

    Andrew Duff, nekdanji poslanec evropskega parlamenta, nekdanji predsednik Unije evropskih federalistov

    Monica Baldi, nekdanja poslanka evropskega parlamenta

    Pierre Larrouturou, nekdanji poslanec evropskega parlamenta

    Virgilio Dastoli, predsednik italijanskega sveta Evropskega gibanja, nekdanji sodelavec Altiera Spinellija

    Francesca Ratti, nekdanja namestnica generalnega sekretarja evropskega parlamenta

    Guillaume Klossa, ustanovni predsednik EuropaNova, Civico Europa in Europa Power Initiative

    Philippe Laurette, predsednik združenja Jean Monnet

    Alessia Centioni, predsednica Civico Europa in Evropskega združenja žensk

    Chloé Fabre, predsednica Unije evropskih federalistov – Francija

    Roberto Castaldi, profesor, generalni sekretar Movimento Federalista Europeo

    Christelle Savall, nekdanja predsednica JEF Europe

    Margherita Orsi, politologinja

    Franco Bassanini, ustavni pravnik, nekdanji predsednik Cassa Depositi e Prestiti

    Francisco Aldecoa Luzárraga, politolog, predsednik španskega zveznega sveta Evropskega gibanja

    Yann Moulier-Boutang, ekonomist in esejist

    Céline Spector, filozofinja

    Michele Fiorillo, filozof, koordinator neprofitne organizacije Civico Europa in organizacije Citizens Take Over Europe

    Slavoj Žižek, filozof

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropska unijaEvropski parlamentevropske volitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Poleg Šeška je po dobri igri razočaran tudi Jaka Bijol

    Nogometaši Leeds Uniteda so na tekmi 21. kola angleške premier lige s 4:3 klonili proti Newcastlu, čeprav ta do stodruge minute sploh ni vodil.
    Matic Rupnik 8. 1. 2026 | 07:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nemški kancler Merz ni izključil napotitve vojakov v Ukrajino

    Kakršnakoli udeležba nemške vojske pri zagotavljanju miru bo povod za burne razprave.
    Barbara Zimic 8. 1. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

    Donald Trump se bo v petek srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele.
    8. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dva gola Slovenca

    Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

    Benjaminu Šešku se je odvalil kamen od srca, proti Burnleyju je dvakrat zadel.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra enolončnica s tortelini in pečenico (VIDEO)

    Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.
    Mateja Delakorda 8. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    ZDA ponavljajo: narekovale bodo odločitve začasnim voditeljem Venezuele

    Donald Trump se bo v petek srečal s šefi naftnih podjetij in jih pozval, naj izvajajo njegovo vizijo vlaganja v energetsko infrastrukturo Venezuele.
    8. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Dva gola Slovenca

    Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

    Benjaminu Šešku se je odvalil kamen od srca, proti Burnleyju je dvakrat zadel.
    Nejc Grilc 8. 1. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitra enolončnica s tortelini in pečenico (VIDEO)

    Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.
    Mateja Delakorda 8. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo