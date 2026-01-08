Čas za deklaracijo o neodvisnosti EU

Evropska unija se spopada z izzivi brez primere, in to v času, ko je večstranski red, ki temelji na OZN, tarča napada. Strategija, s katero so želeli pomiriti Donalda Trumpa – od vrha Nata do deregulacije digitala, umetne inteligence in okoljskih pravil, vključno s ponižanjem glede carinskih dajatev, ki smo mu bili priča v Turnberryju – ne deluje. Popustljivost in prilagajanje nista zmanjšala Trumpove nepredvidljivosti in sovražnosti, ki sta dosegli vrhunec v ponavljajočih se grožnjah Grenlandiji. Nasprotno, poglobila sta strateško ranljivost Evrope, privedla do nesprejemljivega načrta kapitulacije Ukrajine in politične vojne napovedi EU v obliki ameriške nacionalne varnostne strategije, v kateri Trump poziva k vrnitvi Evrope narodov in napoveduje zavezništvo z nacionalno-populističnimi političnimi silami na celini.

Evropa mora zato narediti nujne zaključke: njena varnost, blaginja in demokracija ne morejo več biti odvisne od spreminjajoče se volje Združenih držav. Strateška avtonomija ni več možnost, ampak nujnost. Evropska unija mora biti sposobna delovati neodvisno, prevzeti polno odgovornost za lastno obrambo ter suvereno in verodostojno uveljavljati svoje interese in vrednote na svetovnem prizorišču.

Bolj produktivna in konkurenčna Evropa je prvi pogoj za geopolitično moč in socialno blaginjo. Zato moramo do leta 2028 zagotoviti popolno izvajanje poročil Lette in Draghija o dokončanju enotnega trga in evropski konkurenčnosti. Poleg tega potrebujemo večletni proračun, ki podpira nadaljnje javne in zasebne naložbe v ključne in inovativne industrije. Komisijo zato pozivamo, naj predloži nov, okrepljen in ambicioznejši predlog večletnega finančnega okvira (MFF), ki bo omogočal financiranje evropskih javnih dobrin, vključno z novimi prednostnimi nalogami na področju obrambe in raziskav, ob ohranjanju socialnega in okoljskega vidika, kohezije in kmetijstva, ob upoštevanju parlamentarnega nadzora, vloge evropskih regij in mest ter financiranju iz dejanskih lastnih sredstev EU.

Vendar ponovna pridobitev konkurenčnosti in modernizacija proračuna nista dovolj za vzpostavitev geopolitične Evrope. Tako kot leta 1950 se moramo osredotočiti na ključno točko, to je vzpostavitev skupne evropske obrambe, podprte z močnejšo politično unijo. Le bolj federalna Evropa se lahko spopade s temi izzivi in zagotovi spoštovanje naših temeljnih vrednot in pravic, razen v primeru, da smo kot svetovno politično avtoriteto pripravljeni sprejeti Donalda Trumpa skupaj z njegovim vprašljivim partnerstvom z Vladimirjem Putinom in Xi Jinpingom.

Po tem, ko smo opazili in prepoznali varnostno grožnjo, s katero se ukvarja EU, in Trumpovo odprto sovražnost, potrjeno z nacionalno varnostno strategijo, pozivamo države članice evropskega sveta, da vzpostavijo skupno evropsko obrambno politiko, kot je predvideno v 42. členu pogodbe o Evropski uniji, kar je mogoče storiti tudi z novim stalnim strukturiranim sodelovanjem držav članic, ki so to pripravljene storiti, v primeru nesoglasja. To bo predstavljalo evropski obrambni sistem, ki bo sposoben koordinirati nacionalne oborožene sile v primeru agresije na katerokoli državo članico. Za to je potrebno evropsko središče za poveljevanje in kontrolo.

Na splošno morajo institucije in voditelji EU v celoti izkoristiti lizbonsko pogodbo, in sicer s federalistično interpretacijo, kot je bilo storjeno v odzivu na pandemijo koronavirusa, pa tudi v skladu z Draghijevim pozivom k »pragmatičnemu federalizmu«. EU ne bi bila trgovinska velesila, če bi bila ta politika podvržena soglasju. Premagati moramo vetokracijo v zunanji politiki, obrambi in financah. Močnejši proračun EU, ki bi koristil nekaterim državam članicam, bi lahko bil pogojen z njihovo podporo aktiviranju premostitvene klavzule s soglasnega glasovanja na glasovanje z večino. Hkrati mora evropski svet dosledno spremljati parlamentarni predlog za reformo pogodb, da se odpravi potreba po soglasju v sistemu odločanja EU – proračunska in fiskalna politika, zunanja politika, varnostna in obrambna politika ter širitev morajo biti vključene v redni zakonodajni postopek –, vključno s prihodnjimi spremembami pogodb.

Menimo, da evropski parlament lahko ima temeljno vlogo pri izvajanju potrebnih institucionalnih reform, tudi z vidika širitve: prvič, s pogojevanjem svoje podpore naslednjih letnih proračunov in večletnemu finančnemu okviru, da evropski svet ukrepa v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami; drugič, s spodbujanjem medparlamentarne skupščine (Assises), ki bo zagovarjala dosledno izvajanje teh ciljev, skupaj z ad hoc evropsko državljansko skupščino, ki bo vključevala ljudi in širšo evropsko javnost.

Za ta namen podpiramo oblikovanje obnovljene nadstrankarske in medinstitucionalne proevropske koalicije, ki bo vključevala najbolj predane države članice v evropskem svetu, proevropsko večino v evropskem in nacionalnih parlamentih, evropsko komisijo ter regionalne in lokalne institucije, ne glede na morebitno pasivnost in apatičnost posameznih institucij ter proevropsko organizirano civilno družbo. Vse pozivamo, naj se mobilizirajo na lokalni in nacionalni ravni ter širše, da podprejo te zahteve po bolj suvereni in demokratični Uniji.

Besedilo temelji na deklaraciji Načrt za evropsko suverenost, ki jo je sprejel ponovno ustanovljeni Akcijski odbor za Združene države Evrope 18. oktobra 2025 v Jean Monnet House, Houjarray/Bazoches-sur-Guyonne, Francija. Deklaracijo lahko podprete na tej spletni strani: https://federalists.eu/federalist-library/time-for-an-eu-declaration-of-independence/

