Čemu služi izraz neopredeljeni pacient in čakalna vrsta

Besedna zveza neopredeljeni pacient v sebi pravzaprav skriva veliko več. Opiše administrativno pravico zavarovanca do zdravstvene storitve, ne pa tudi dolžnosti sistema, da jo zagotovi. Zato potiho v ozadju ostane nespremenjena – pacient je še vedno plačnik, čeprav ne prejme vseh storitev, ki bi jih mogoče potreboval. V našem in tudi evropskih zdravstvenih sistemih obstaja podoben izraz izrazu neopredeljeni pacient, to je čakalna vrsta. V svojih osnovah pomeni popolnoma isto, pacient ne more priti do zdravstvene storitve takoj, vendar mora nanjo počakati. Čakalna vrsta je pri nas dobila tudi različne stopnje nujnosti, ki so še en način, kako isto količino ljudi samo razporediti v različne kolone, zato da so le-te mogoče videti krajše.