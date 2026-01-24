  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Četrto pismo o integriteti

    Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev.
    Kot državljan izražam le skrb, da s tem moraliziranjem o integriteti sebe in državo na očeh domače in tuje javnosti smešimo. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Kot državljan izražam le skrb, da s tem moraliziranjem o integriteti sebe in državo na očeh domače in tuje javnosti smešimo. FOTO: Blaž Samec
    Bećir Kečanović
    24. 1. 2026 | 05:00
    10:55
    A+A-

    Četrto pismo o integriteti je nadaljevanje članka Tri pisma o integriteti, ki je izšel v Delu 8. oktobra 2022. Motiv je takrat prišel s konferenco, ki jo je pod pokroviteljstvom predsednika republike gospoda Boruta Pahorja organizirala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Glavni namen konference je bilo iskanje odgovora, ali naj se ta državni organ (KPK) spremeni v komisijo za integriteto.

    image_alt
    KPK: Golob s sporočiloma kršil integriteto, Zdolšek napoveduje sodno izpodbijanje

    Sedanjemu predsedniku KPK se mandat izteka. Bivši predsednik države je že v pižami. Vprašanje, ali Slovenija potrebuje KPK takšno, kakršna je, pa je še bolj na prepihu. Edini jasen odgovor, ki sem ga razbral iz ust vabljenih govornic in govorcev na omenjeni konferenci, je bilo stališče zasl. prof. dr. Albina Igličarja, da pravna država vendarle mora spoštovati sprejete mednarodne obveznosti, ker ji tako narekuje načelo ustavnosti. Izhajati je treba iz tega, kaj je Republika Slovenija sprejela, ko je ratificirala konvencijo Združenih narodov o preprečevanju korupcije (UNCAC).

    V jeziku prava primarno torej govorimo o preprečevanju korupcije. Tej pravni logiki UNCAC po naslovu in namenu zakonodajalca sledi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon v naslovu nedvoumno pokaže, da je integriteta v razmerju odvisnosti funkcija ali načelo preprečevanja korupcije. Zato integriteta v zakonu nikjer ni opredeljena kot samostojna kršitev, ampak kot načelo pričakovane odgovornosti za obvladovanje (korupcijskih) tveganj. Ravnanje v nasprotju s tem načelom lahko ima ali ne posledico korupcije.

    Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v policiji?

    Opustitev obvladovanja tveganj ni nujno kršitev. Kršitev predpostavlja posledico, ki je skupaj s prepovedanim ravnanjem praviloma določena v zakonu. Po črki zakona je korupcija »kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega« (sic!).

    Bećir Kečanović. FOTO: osebni arhiv
    Bećir Kečanović. FOTO: osebni arhiv
    Načelo zakonitosti zahteva, da je vsaka kršitev jasno opredeljena v zakonu. Ravnanje, ki v zakonu ni opredeljeno kot kršitev, za pravo in državne organe ne obstaja kot kršitev – to je ultimativna zahteva pravne varnosti, ki je temelj pravne države. Če ni zakonsko določene kršitve, državni organ, naj še tako iz petnih žil vleče integriteto, o tej kršitvi ne sme odločati, saj bi moral vedeti, da je to v nasprotju z načelom zakonitosti. Zakon sicer daje KPK pooblastilo, da odloča o kršitvah integritete. Skladno z namenom zakonodajalca in notranjo logiko zakona je to kršitev z zakonskimi znaki in zakonsko opredelitvijo korupcije. Poudarjam, samostojna kršitev integritete, ločeno od zakonske opredelitve korupcije, v zakonu o preprečevanju korupcije ne obstaja – ni določena.

    image_alt
    Župan Železnikov kljub opozorilom KPK ne odstopa in ohranja obe funkciji

    Vrnimo se h konkretnemu primeru dveh sms-sporočil. Pozabimo na imena in priimke, politične preference, ideologijo in strankarsko pripadnost. Ostanimo pri vsebini sporočil in vlogah v tej komunikacijskem položaju. Sodeč po tem, kar je dostopno javnosti, gre za komunikacijo med predsednikom vlade in njemu podrejeno funkcijo ministra oziroma ministrice za notranje zadeve. V politični naravi komunikacije je tudi odgovor glede pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje odgovornosti.

    Po ustavi je ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov izključno v pristojnosti državnega zbora: »Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru« (110. člen ustave); »Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov … (114. člen ustave); »Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi …« (116. člen ustave); »Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra.« (118. člen ustave); »Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij« (119. člen ustave).

    Preusmerjanje javne pozornosti

    Državni organi, ki so vezani na načelo zakonitosti, ustavnih pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov nimajo. Samovoljno prevzemanje ustavnih pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti pri državnih organih, ki teh pooblastil v zakonu nimajo, je kvečjemu zloraba prava. Posledica tega je preusmerjanje javne pozornosti od bistva, kdo je dejansko odgovoren za ugotavljanje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov. S tem padejo tudi demokratični in pravni temelji transparentnosti političnega delovanja in odgovornosti najvišjih političnih funkcionarjev v državi.

    Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da svojemu ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v naši policiji? FOTO: Blaž Samec
    Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da svojemu ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v naši policiji? FOTO: Blaž Samec

    Če z dolžnim spoštovanjem ustavnih institutov politične odgovornosti poskušamo odgovoriti, kakšno vlogo ima, kaj sme in kaj mora predsednik vlade storiti v zvezi z notranjo varnostjo države, javno varnostjo in delovanjem policije, je tudi glede tega jasna določba 114. člena ustave: predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. V zvezi s tem me v Četrtem pismu o integriteti prav malo briga, kdo je po načelu integritete in obvladovanja tveganj, ta ali oni predsednik vlade. Kot državljana me zanima, ali predsednik vlade kot institucija na vrhu izvršilne oblasti uresničuje svoje ustavne dolžnosti in politično odgovornost, da sistem notranje varnosti države s pričakovano pripravljenostjo, odzivnostjo, usklajenostjo in učinkovitostjo policije zagotavlja meni in mojim otrokom, sodržavljanom in drugim prebivalcem Slovenije varnost življenja pred nasiljem in kriminalom.

    image_alt
    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    Z vidika funkcije predsednika vlade je zato policijsko zakonodajo in skrb za razmere v policiji treba obravnavati kot integralno celoto ureditve njegovega ustavnega položaja in odgovornosti. V določbah 9. in 10. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije je določeno, da o delovanju policije v najhujših primerih ogrožanja življenja ljudi, človekovih pravic in demokratičnega družbenega reda odloča vlada. Predsednik vlade pa je tisti, ki po 114. členu ustave skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. Je glede tega neobstoječa zakonska določba o kršitvi načela integritete nad ustavno dolžnostjo in politično odgovornostjo predsednika vlade za notranjo varnost države, javno varnost, varnost življenja ljudi in demokratični družbeni red? Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da svojemu ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v naši policiji?

    Preprečevati, ne čakati najhujše

    Odgovornost predsednika vlade v zvezi z javno varnostjo se posebej kaže v tem, da mora sistem notranje varnosti države ogrožanje življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda s pripravljenostjo, odzivnostjo in učinkovitostjo policije predvsem preprečevati, ne čakati najhujše. Kdor od predsednika vlade, aktualnega ali kateregakoli drugega pričakuje, da s kavča ali po spletu na daljavo »skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov« pri varovanju življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda, se igra z življenji ljudi in usodo države.

    Praktičen prikaz, kako se politična odgovornost predsednika vlade in ministra za notranje zadeve uresničuje, ko ljudstvo kot najvišji nosilec oblasti zahteva odgovornost za notranjo varnost v državi, pripravljenost, odzivnost in učinkovitost policije, nas z vso skrajnostjo posledic pripelje do sistemskih vzrokov za poslabšanje varnostnih razmer in smrtnega primera na območju Novega mesta. Predsednik vlade je bil prvi, ki je svoji politični funkciji in odgovornosti primerno stopil pred ljudi. Prepričan sem, da bi to v isti situaciji, hote ali ne moral storiti vsak prejšnji ali bodoči predsednik vlade. Kje v zakonodaji ali v zdravi pameti je argument, ki temu nasprotuje?

    Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev za pripravljenost in proaktivno učinkovitost sistema notranje varnosti države. FOTO: Črt Piksi 
    Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev za pripravljenost in proaktivno učinkovitost sistema notranje varnosti države. FOTO: Črt Piksi 

    Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev za pripravljenost in proaktivno učinkovitost sistema notranje varnosti države in javne varnosti na čelu s policijo. Kdor meni drugače, naj sam prevzame še odgovornost za varnostne razmere v državi, varnost življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda.

    Tudi s tem Četrtim pismom o integriteti nikakor ne postavljam v negotovost, ali je KPK, takšna, kakršna je, sploh še smiselna. Čeprav je to vprašanje na v uvodu omenjeni konferenci odprla sama, se z dolžnim spoštovanjem tega državnega organa vzdržim komentarja, ki bi kakorkoli lahko zmanjševal javno podobo KPK ter zaupanje v poslanstvo preprečevanja korupcije.

    image_alt
    Število prijav na KPK se je letos povečalo

    Kot državljan izražam le skrb, da s tem moraliziranjem o integriteti sebe in državo na očeh domače in tuje javnosti smešimo. Celotno družbo in javnost bi ob tem moralo skrbeti, da je v ozadju konkretnega primera spet tisto institucionalno razsulo sistema, ki ne samo da ne deluje, ampak ne ve več niti tega, kako bi moral delovati. Ta isti vzorec nas je z brezbrižnostjo pripeljal do poslabšanja varnostnih razmer in smrtnega primera na območju Novega mesta. Koliko tragedij se bo še moralo zgoditi, da se iz tega sistemskega razsula premaknemo v neko novo normalnost?

    ***

    Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    politikakorupcijakomisija za preprečevanja korupcije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za soboto, 24. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Garanje

    Kljub majhni brezposelnosti milijoni za zaposlovanje.
    Marko Kočevar 24. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

    Podrobnosti boja za nadzor nad Jezerniki mečejo slabo luč na nekdanje lastnike, predvsem Jeanie Buss. V središču drame nehote tudi LeBron James.
    Nejc Grilc 24. 1. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Garanje

    Kljub majhni brezposelnosti milijoni za zaposlovanje.
    Marko Kočevar 24. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

    Podrobnosti boja za nadzor nad Jezerniki mečejo slabo luč na nekdanje lastnike, predvsem Jeanie Buss. V središču drame nehote tudi LeBron James.
    Nejc Grilc 24. 1. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo