Četrto pismo o integriteti je nadaljevanje članka Tri pisma o integriteti, ki je izšel v Delu 8. oktobra 2022. Motiv je takrat prišel s konferenco, ki jo je pod pokroviteljstvom predsednika republike gospoda Boruta Pahorja organizirala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Glavni namen konference je bilo iskanje odgovora, ali naj se ta državni organ (KPK) spremeni v komisijo za integriteto.

Sedanjemu predsedniku KPK se mandat izteka. Bivši predsednik države je že v pižami. Vprašanje, ali Slovenija potrebuje KPK takšno, kakršna je, pa je še bolj na prepihu. Edini jasen odgovor, ki sem ga razbral iz ust vabljenih govornic in govorcev na omenjeni konferenci, je bilo stališče zasl. prof. dr. Albina Igličarja, da pravna država vendarle mora spoštovati sprejete mednarodne obveznosti, ker ji tako narekuje načelo ustavnosti. Izhajati je treba iz tega, kaj je Republika Slovenija sprejela, ko je ratificirala konvencijo Združenih narodov o preprečevanju korupcije (UNCAC).

V jeziku prava primarno torej govorimo o preprečevanju korupcije. Tej pravni logiki UNCAC po naslovu in namenu zakonodajalca sledi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon v naslovu nedvoumno pokaže, da je integriteta v razmerju odvisnosti funkcija ali načelo preprečevanja korupcije. Zato integriteta v zakonu nikjer ni opredeljena kot samostojna kršitev, ampak kot načelo pričakovane odgovornosti za obvladovanje (korupcijskih) tveganj. Ravnanje v nasprotju s tem načelom lahko ima ali ne posledico korupcije.

Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v policiji?

Opustitev obvladovanja tveganj ni nujno kršitev. Kršitev predpostavlja posledico, ki je skupaj s prepovedanim ravnanjem praviloma določena v zakonu. Po črki zakona je korupcija »kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega« (sic!).

Bećir Kečanović. FOTO: osebni arhiv

Načelo zakonitosti zahteva, da je vsaka kršitev jasno opredeljena v zakonu. Ravnanje, ki v zakonu ni opredeljeno kot kršitev, za pravo in državne organe ne obstaja kot kršitev – to je ultimativna zahteva pravne varnosti, ki je temelj pravne države. Če ni zakonsko določene kršitve, državni organ, naj še tako iz petnih žil vleče integriteto, o tej kršitvi ne sme odločati, saj bi moral vedeti, da je to v nasprotju z načelom zakonitosti. Zakon sicer daje KPK pooblastilo, da odloča o kršitvah integritete. Skladno z namenom zakonodajalca in notranjo logiko zakona je to kršitev z zakonskimi znaki in zakonsko opredelitvijo korupcije. Poudarjam, samostojna kršitev integritete, ločeno od zakonske opredelitve korupcije, v zakonu o preprečevanju korupcije ne obstaja – ni določena.

Vrnimo se h konkretnemu primeru dveh sms-sporočil. Pozabimo na imena in priimke, politične preference, ideologijo in strankarsko pripadnost. Ostanimo pri vsebini sporočil in vlogah v tej komunikacijskem položaju. Sodeč po tem, kar je dostopno javnosti, gre za komunikacijo med predsednikom vlade in njemu podrejeno funkcijo ministra oziroma ministrice za notranje zadeve. V politični naravi komunikacije je tudi odgovor glede pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje odgovornosti.

Po ustavi je ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov izključno v pristojnosti državnega zbora: »Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru« (110. člen ustave); »Predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov … (114. člen ustave); »Državni zbor lahko izglasuje nezaupnico vladi …« (116. člen ustave); »Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra.« (118. člen ustave); »Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij« (119. člen ustave).

Preusmerjanje javne pozornosti

Državni organi, ki so vezani na načelo zakonitosti, ustavnih pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov nimajo. Samovoljno prevzemanje ustavnih pristojnosti za ugotavljanje in sankcioniranje politične odgovornosti pri državnih organih, ki teh pooblastil v zakonu nimajo, je kvečjemu zloraba prava. Posledica tega je preusmerjanje javne pozornosti od bistva, kdo je dejansko odgovoren za ugotavljanje politične odgovornosti predsednika vlade in ministrov. S tem padejo tudi demokratični in pravni temelji transparentnosti političnega delovanja in odgovornosti najvišjih političnih funkcionarjev v državi.

Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da svojemu ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v naši policiji? FOTO: Blaž Samec

Če z dolžnim spoštovanjem ustavnih institutov politične odgovornosti poskušamo odgovoriti, kakšno vlogo ima, kaj sme in kaj mora predsednik vlade storiti v zvezi z notranjo varnostjo države, javno varnostjo in delovanjem policije, je tudi glede tega jasna določba 114. člena ustave: predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. V zvezi s tem me v Četrtem pismu o integriteti prav malo briga, kdo je po načelu integritete in obvladovanja tveganj, ta ali oni predsednik vlade. Kot državljana me zanima, ali predsednik vlade kot institucija na vrhu izvršilne oblasti uresničuje svoje ustavne dolžnosti in politično odgovornost, da sistem notranje varnosti države s pričakovano pripravljenostjo, odzivnostjo, usklajenostjo in učinkovitostjo policije zagotavlja meni in mojim otrokom, sodržavljanom in drugim prebivalcem Slovenije varnost življenja pred nasiljem in kriminalom.

Z vidika funkcije predsednika vlade je zato policijsko zakonodajo in skrb za razmere v policiji treba obravnavati kot integralno celoto ureditve njegovega ustavnega položaja in odgovornosti. V določbah 9. in 10. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije je določeno, da o delovanju policije v najhujših primerih ogrožanja življenja ljudi, človekovih pravic in demokratičnega družbenega reda odloča vlada. Predsednik vlade pa je tisti, ki po 114. členu ustave skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov. Je glede tega neobstoječa zakonska določba o kršitvi načela integritete nad ustavno dolžnostjo in politično odgovornostjo predsednika vlade za notranjo varnost države, javno varnost, varnost življenja ljudi in demokratični družbeni red? Naj predsednik vlade po neobstoječi zakonski ureditvi kršitve integritete počaka na smrtonosne posledice skrajnega nasilja, organiziranega kriminala ali terorizma, da svojemu ministru za notranje zadeve po predhodni pridobitvi soglasja KPK lahko pošlje sms-sporočilo, kako je z razmerami v naši policiji?

Preprečevati, ne čakati najhujše

Odgovornost predsednika vlade v zvezi z javno varnostjo se posebej kaže v tem, da mora sistem notranje varnosti države ogrožanje življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda s pripravljenostjo, odzivnostjo in učinkovitostjo policije predvsem preprečevati, ne čakati najhujše. Kdor od predsednika vlade, aktualnega ali kateregakoli drugega pričakuje, da s kavča ali po spletu na daljavo »skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov« pri varovanju življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda, se igra z življenji ljudi in usodo države.

Praktičen prikaz, kako se politična odgovornost predsednika vlade in ministra za notranje zadeve uresničuje, ko ljudstvo kot najvišji nosilec oblasti zahteva odgovornost za notranjo varnost v državi, pripravljenost, odzivnost in učinkovitost policije, nas z vso skrajnostjo posledic pripelje do sistemskih vzrokov za poslabšanje varnostnih razmer in smrtnega primera na območju Novega mesta. Predsednik vlade je bil prvi, ki je svoji politični funkciji in odgovornosti primerno stopil pred ljudi. Prepričan sem, da bi to v isti situaciji, hote ali ne moral storiti vsak prejšnji ali bodoči predsednik vlade. Kje v zakonodaji ali v zdravi pameti je argument, ki temu nasprotuje?

Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev za pripravljenost in proaktivno učinkovitost sistema notranje varnosti države. FOTO: Črt Piksi

Časi so hudo preresni, da bi zaradi dveh sms-sporočil na očeh javnosti postavljali v negotovost odgovornost najvišjih političnih funkcionarjev za pripravljenost in proaktivno učinkovitost sistema notranje varnosti države in javne varnosti na čelu s policijo. Kdor meni drugače, naj sam prevzame še odgovornost za varnostne razmere v državi, varnost življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda.

Tudi s tem Četrtim pismom o integriteti nikakor ne postavljam v negotovost, ali je KPK, takšna, kakršna je, sploh še smiselna. Čeprav je to vprašanje na v uvodu omenjeni konferenci odprla sama, se z dolžnim spoštovanjem tega državnega organa vzdržim komentarja, ki bi kakorkoli lahko zmanjševal javno podobo KPK ter zaupanje v poslanstvo preprečevanja korupcije.

Kot državljan izražam le skrb, da s tem moraliziranjem o integriteti sebe in državo na očeh domače in tuje javnosti smešimo. Celotno družbo in javnost bi ob tem moralo skrbeti, da je v ozadju konkretnega primera spet tisto institucionalno razsulo sistema, ki ne samo da ne deluje, ampak ne ve več niti tega, kako bi moral delovati. Ta isti vzorec nas je z brezbrižnostjo pripeljal do poslabšanja varnostnih razmer in smrtnega primera na območju Novega mesta. Koliko tragedij se bo še moralo zgoditi, da se iz tega sistemskega razsula premaknemo v neko novo normalnost?

***

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.