  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Dajmo Evropi prednost

    Kadar se troši evropski javni denar, mora ta prispevati k evropski proizvodnji in kakovostnim delovnim mestom v Evropi.
    Brez ambiciozne, učinkovite in pragmatične industrijske politike se bodo tekmeci z evropskim gospodarstvom zlahka poigravali. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Brez ambiciozne, učinkovite in pragmatične industrijske politike se bodo tekmeci z evropskim gospodarstvom zlahka poigravali. FOTO: Matej Družnik
    Stéphane Séjourné
    3. 2. 2026 | 05:00
    4:36
    A+A-

    Leta 2026 smo stopili v svet, o katerem smo mislili, da se ne bo več vrnil. V svet, ki ga znova urejajo razmerja moči. Carine, obsežne subvencije, izvozne omejitve, kršitve pravic intelektualne lastnine: mednarodna konkurenca še nikoli ni bila tako nepoštena. Pravila trgovine se pišejo na novo in izbire pravzaprav nimamo več. Brez ambiciozne, učinkovite in pragmatične industrijske politike se bodo tekmeci z evropskim gospodarstvom zlahka poigravali. Tveganja so očitna: naše paradne industrije in znanja so ogroženi; delež evropske industrijske proizvodnje v svetovnem gospodarstvu se krči; naša celina se počasi spreminja v tekoči trak za naše gospodarske tekmece.

    Tega ne smemo dopustiti.

    Evropska komisija je zato skupaj z voditelji evropskega gospodarstva konkurenčnost znova postavila v središče evropske geopolitične agende. Skupaj si prizadevamo izboljšati dostop naše industrije do energije, surovin, naložb, znanj in seveda do našega enotnega trga s 450 milijoni potrošnikov. Pa vendar to ni dovolj. Številke govorijo same zase. Samo lani je Evropska unija v trgovanju s Kitajsko imela rekordni trgovinski primanjkljaj v višini 350 milijard evrov.

    Kaj lahko storimo?

    Naš odgovor je mogoče strniti v tri besede, ki jih razumejo v vseh jezikih sveta: »Made in Europe«, torej »Narejeno v Evropi«. Kitajci imajo »Made in China«, Američani »Buy American«, večina drugih gospodarskih sil pa podobne sheme, ki dajejo prednost lastnim strateškim industrijam. Zakaj jih ne bi imeli tudi mi?

    Stéphane Séjourné, izvršni podpredsednik evropske komisije za blaginjo in industrijsko strategijo. FOTO: arhiv evropske komisije
    Stéphane Séjourné, izvršni podpredsednik evropske komisije za blaginjo in industrijsko strategijo. FOTO: arhiv evropske komisije

    Evropa mora proizvesti več – in predvsem mora proizvajati bolj strateško. Če si želimo zagotoviti gospodarsko varnost, moramo podpreti in razbremeniti tveganj naše ključne proizvodne in vrednostne verige. Kot gospodarski in politični voditelji moramo skupaj storiti nekaj, česar si doslej nismo upali, pogosto zaradi strahu, ideologije ali navade. Enkrat za vselej moramo Evropi dati prednost v naših najbolj strateških sektorjih. Načelo je preprosto: kadar se troši evropski javni denar, mora ta prispevati k evropski proizvodnji in kakovostnim delovnim mestom v Evropi. Ne glede na to, ali gre za javni razpis, neposredno državno pomoč ali katerokoli drugo vrsto finančne podpore, bo moralo podjetje, ki ima od tega koristi, pomemben del svoje proizvodnje izvajati na evropskih tleh. To logiko moramo seveda uporabiti tudi pri neposrednih tujih naložbah.

    image_alt
    Svet v skodelici čaja: Kako so Kitajci premagali revščino

    In uveljavili jo bomo na evropski način. To pomeni brez nepotrebne birokracije, ob predhodnem preverjanju gospodarskih učinkov, vključevanju zaupanja vrednih mednarodnih partnerjev in spoštovanju mednarodnega prava. Pri tem bomo zagotovili nujno ravnotežje med ohranjanjem odprtosti Evrope do zaupanja vrednih partnerjev ter hkratnim uveljavljanjem naših interesov. Poskrbeli bomo za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev, podprli in zaščitili bomo naše industrije, intelektualni kapital, delavce in vrednote.

    To je izhodišče, ki ga bomo zagovarjali v vsaki naši pobudi na področju industrijske politike. Začeli bomo z zakonodajnim aktom o industrijskem pospeševalniku, ki ga bo evropska komisija kmalu predstavila. Pri tem ne gre le še en zakonodajni predlog. To je akt gospodarske neodvisnosti, neposredno uresničitev Draghijevega poročila o konkurenčnosti EU in jasen poziv, da damo prednost vsem, ki izberejo Evropo.

    Poziv k prednosti za Evropo je podpisalo več kot tisoč direktorjev podjetij, predstavnikov delodajalskih organizacij in sindikatov iz celotne EU, med njimi tudi iz Slovenije.

    ***

    Stéphane Séjourné, izvršni podpredsednik evropske komisije za blaginjo in industrijsko strategijo.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Koliko stanejo ruska Krka, sankcije in Grenlandija?

    Čeprav smo del EU in Nata, je pomembno narediti vsaj približno oceno posamezne odločitve, pa naj gre za rusko Krko, učinke sankcij ali potencial Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Sodelovanje namesto tekmovanja

    V svetu, ki se spopada z gospodarsko negotovostjo in geopolitično razdrobljenostjo, EU in Mercosur gradita drugačne odnose.
    19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko socialna država postane mišji eksperiment

    Postali smo civilizacija, ki se boji svobode, ker pomeni tveganje. Udobje nas je naredilo krhke, varnost pasivne, enakost nezanimive.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Čas za deklaracijo o neodvisnosti EU

    Evropa mora narediti nujne zaključke: njena varnost, blaginja in demokracija ne morejo več biti odvisne od spreminjajoče se volje ZDA.
    8. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Evropa brez energije in vizije: zakaj bo leto 2026 za večino leto brez rasti

    Vsaka slaba novica pomeni priložnost za zdravi podjetni del industrije, ki vedno najde niše, v katerih lahko cveti in uspeva.
    24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Prenos boja v Evropo in svet

    Ekologijo sem postavil v središče vseh naših gospodarskih, gradbenih, energetskih, kmetijskih in industrijskih politik.
    19. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Murskosoboška knjižnica

    Za odvetnika 110 tisočakov javnega denarja

    Svet zavoda je potrdil triletni pogodbi z dvema odvetnikoma v vrednosti 90.000 evrov, zaposleni opozarjajo na nesorazmerne stroške in tožbe proti posameznikom.
    Andrej Bedek 2. 2. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Šport razdelil Hrvaško

    Zagreb slavil rokometaše, Thompson spet razvnel politične strasti (FOTO, VIDEO)

    Bronasti hrvaški rokometaši so z navijači slavili uspeh, na prireditvi nastopil tudi razvpiti Marko Perković. Mesto vs. vlada. Bo sledil ustavni spor?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropaindustrijakonkurenčnostgospodarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prestop zlate žoge

    Najprej se je sprl, potem odšel k navečjim tekmecem

    Francoski nogometni zvezdnik Karim Benzema je zapustil Al-Itihad in izbral velikega ligaškega tekmeca, vodilnega kluba v savdski ligi Al-Hilal.
    3. 2. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološka podjetja

    Elon Musk s svojim podjetjem kupuje ... svoje podjetje

    Združitev je sledila vlogi podjetja SpaceX, da v orbite izstreli milijon satelitov.
    3. 2. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenj Gradec

    Italijanski lastnik zapira tovarno usnja: v Sloveniji stroški dela previsoki

    Podjetje je zaposlene na sestanku že obvestilo o načrtovani likvidaciji podjetja.
    3. 2. 2026 | 07:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestopi

    Jan Oblak dobil pomoč, Atletico je šel v nakupe in odštel veliko milijonov evrov

    Moštvo slovenskega reprezentančnega vratarja je pripeljalo tri nove nogometaše, med njimi zvezdnika Atalante in Nigerije Ademolo Lookmana.
    3. 2. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Motiviran, ker ni bil izbran za tekmo zvezd, se je Turek znesel nad tekmeci

    Alperen Sengün je z 39 točkami in 16 skoki pomagal Houstonu do tretjega slavja v nizu. Sedmič zapored so se veselil pri Charlotte Hornets.
    3. 2. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenj Gradec

    Italijanski lastnik zapira tovarno usnja: v Sloveniji stroški dela previsoki

    Podjetje je zaposlene na sestanku že obvestilo o načrtovani likvidaciji podjetja.
    3. 2. 2026 | 07:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestopi

    Jan Oblak dobil pomoč, Atletico je šel v nakupe in odštel veliko milijonov evrov

    Moštvo slovenskega reprezentančnega vratarja je pripeljalo tri nove nogometaše, med njimi zvezdnika Atalante in Nigerije Ademolo Lookmana.
    3. 2. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Motiviran, ker ni bil izbran za tekmo zvezd, se je Turek znesel nad tekmeci

    Alperen Sengün je z 39 točkami in 16 skoki pomagal Houstonu do tretjega slavja v nizu. Sedmič zapored so se veselil pri Charlotte Hornets.
    3. 2. 2026 | 07:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    E-računi so odlični, prave prednosti digitalizacije so v drugih dokumentih

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo