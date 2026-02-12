  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Dajmo, povejmo tudi kaj dobrega o EU

    Prišel je čas, da se o EU oziroma Evropi ne govori in piše zgolj kritično, ampak tudi pozitivno in da tudi evforično.
    EU seveda ni popolna. Daleč od tega. Je pa EU del razvitega sveta z najvišjo kakovostjo življenja, v kateri so solidarnost, pravna in socialna država, liberalna demokracija, človekove pravice in zaščita manjšin deklarirane vrednote. FOTO: Sebastien Bozon/Afp
    Galerija
    EU seveda ni popolna. Daleč od tega. Je pa EU del razvitega sveta z najvišjo kakovostjo življenja, v kateri so solidarnost, pravna in socialna država, liberalna demokracija, človekove pravice in zaščita manjšin deklarirane vrednote. FOTO: Sebastien Bozon/Afp
    Bojan Grobovšek
    12. 2. 2026 | 05:00
    7:14
    A+A-

    Nekdanja slovenska veleposlanica v Braziliji Milena Šmit je pred kratkim ob predstavitvi svoje knjige o največji latinskoameriški državi (op. p.: njena knjiga je zelo priporočljivo branje) jasno in glasno pozitivno ocenila vlogo EU v zvezi z reševanjem brazilskega pragozda. To je ponovila kar dvakrat. Poslušalec, ki ga lahko prištevamo v levoliberalni politični tabor, se je ob pohvalnih besedah na račun EU – zavestno ali podzavestno – vsakič presenečeno za spoznanje namrgodil. Pozitivne besede na račun EU, kjerkoli že in v kakršnikoli povezavi že, so v teh časih prava redkost.

    image_alt
    »V EU ne zaznavam prevelike želje po konfrontaciji z ZDA«

    Grobe kritike na račun EU – ali če hočemo, na račun Evrope – že dolgo prihajajo iz Trumpovega Washingtona in iz Putinove Moskve. Te kritike znajo biti podobno prostaške, po njihovem mnenju naj bi v EU vse bolj vladala degeneracija. Znotraj same EU se o njej zelo kritično izražajo najrazličnejši evroskeptiki skrajno desne provenience. Kritično opletanje o in čez EU ima ponekod znotraj EU že dolgo domovinsko pravico tudi v levih krogih. In to ne samo pri skrajnih levičarjih, ampak tudi med neredkimi takimi, ki veljajo za leve liberalce. In slednje je res tudi pri nas, v Sloveniji. Od kod skrajno kritična drža nekaterih levih liberalcev do EU? Ali pa bi bilo bolje, da takšne leve liberalce označimo kar za levičarje? Je to poza? Včasih se zdi neverjetno, kaj vse so nekateri sicer načitani in izobraženi posamezniki pripravljeni storiti za svojo samopromocijo ter da izpadejo zanimivi.

    Evropska integracija je po drugi svetovni vojni nastala kot mirovni projekt. Sedem desetletij po njenem nastanku bi morala biti zelo ponosna na svoje dosežke.

    Gre pri nekaterih od njih in še posebno med tistimi iz starejših generacij še vedno za fantomsko bolečino marksizma, samoupravljanja in neuvrščenosti? Nekoč so verjeli v marksizem, socialistično samoupravljanje ter v neuvrščenost, pa tega zdaj sebi in drugim nočejo, ne želijo ali pa niso zmožni priznati. Ali zato svojo fantomsko bolečino kompenzirajo z jezo do EU?

    Svojčas in še posebno pred vstopom v EU, ko je bila Slovenija še priprošnjica in kandidatka za članstvo v EU, je v zvezi s polnopravnim vstopom v evropsko integracijo vladala evforija. Kot večina evforičnih stanj v pričakovanju nekega pomembnega dogodka je bila tudi evforija pred včlanitvijo v EU pač pretirana. Je nekaterim zaradi tega skoraj nerodno in si svojo intelektualno (pod)zavest tešijo z negativnim odnosom do Evrope? Je negativni odnos levičarjev in levih liberalcev do Evrope mogoče pripisati (tudi kakovostnim) medijem, ki neredko, ko gre za EU, pišejo celo o rekviemu za evropsko integracijo?

    image_alt
    Evropska zavest in identiteta

    Vse to po malem in delno drži. Predvsem pa je res, da je osem desetletji in več po koncu druge svetovne vojne svet precej manj predvidljiv, kot je še bil pred le nekaj leti. Govori se o disrupciji dosedanjega svetovnega reda. Spopadamo se z izjemno sočasnostjo problemov in groženj. S tem se še kako spopada tudi EU. Minila so že štiri leta od vseobsežnega napada Putinove Rusije na Ukrajino, ki si želi postati članica EU. V drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se neredkim dozdeva ne zgolj politični, ampak tudi psihopatološki problem, je njegova administracija že zagrozila s prilastitvijo Grenlandije, ki pripada članici EU Danski. Sicer pa še: Gaza, Venezuela, carinske vojne, grožnje ZDA o izstopu iz Nata, Iran, izstop ZDA iz številnih mednarodnih organizacij ... Večino napetosti, večino histeričnega alarmizma (čeprav ne vsega) generira Trumpova administracija ali pa kar on sam.

    Zdi se, da je še posebej aktivizem Trumpove administracije za nekaj časa dobesedno paraliziral EU. Šele Trumpovo stegovanje rok po Grenlandiji je bila prava budnica EU, ki je dala vedeti, da ima vse svoje meje. Bilanca delovanja in uspehov EU v zadnjih nekaj mesecih v smeri emancipacije od (Trumpovih) ZDA in večje evropske avtonomije sploh ni tako neuspešna. Podpisan je bil prostotrgovinski sporazum z državami Mercosur, podpisan je bil prostotrgovinski sporazum z Indijo, na obzorju je prototrgovinski sporazum z Avstralijo. Sicer pa je EU uspelo zagotoviti skupno posojilo Ukrajini.

    Je to začetek preobrata?

    image_alt
    Sporazum z Mercosurjem gre na Sodišče EU

    EU je gospodarski kolos. Zato da postane še geopolitični kolos, sta nujna sprememba v federacijo z lastnimi obrambnimi silami ter njena finančna poglobitev. Potrebne so združene države Evrope. Zdaj pa je še vedno tako, da so gospodarski in finančni tokovi znotraj ZDA nekajkrat večji od tistih znotraj EU.

    EU seveda ni popolna. Daleč od tega. Je pa EU del razvitega sveta z najvišjo kakovostjo življenja, v kateri so solidarnost, pravna in socialna država, liberalna demokracija, človekove pravice in zaščita manjšin deklarirane vrednote. To vedo povedati ne le migranti iz Afrike in Azije, ampak tudi Severni Američani, ki poznajo EU in so se znašli v primežu trumpizma.

    Evropska integracija je po drugi svetovni vojni nastala kot mirovni projekt. Sedem desetletij po njenem nastanku bi morala biti zelo ponosna na svoje dosežke. Pa evro, schengen, Galileo, Erasmus ... Teh dosežkov je veliko. Jemljemo jih za samoumevne, zato jih praviloma ne cenimo dovolj.

    Te dosežke tudi vrhovi EU, nemalokrat ujeti v suhi, sterilni in birokratski evropski novorek, zdaleč premalo in preveč redko hvalijo.

    Politiki v posameznih članicah evropske integracije dosežke, ki temeljijo na pravilih evropske integracije in na kohezijskih sredstvih EU, praviloma pripisujejo sebi oziroma zgolj nacionalnim politikam.

    Toda trumpizem in putinizem sta vzela šalo. Prišel je čas, da se o EU oziroma Evropi ne govori in piše zgolj kritično, ampak tudi pozitivno in da tudi evforično. Le tako bo mogoče rešiti in dodelati evropski projekt, ki upravičeno velja za enega najuspešnejših, če ne kar za najuspešnejši projekt moderne zgodovine.

    ***

    Bojan Grobovšek, upokojeni veleposlanik.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    EUEvropska unijageopolitika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Festival gorniškega filma

    Drežniška koza, edina avtohtona pri nas, je resno ogrožena. Tudi njeni rejci

    Nocoj bodo film Drežniška koza in njeni ljudje predvajali na 20. Festivalu gorniškega filma. Dokumentarni film je nastal v sodelovanju z biotehniško fakulteto.
    Simona Bandur 12. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Knjiga tedna: Werner Herzog: Vsak zase in Bog proti vsem

    Od razglednice s Hitlerjem do filmskih mojstrovin: življenje Wernerja Herzoga je kot film, a tokrat ga je povzel v – knjigi.
    12. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    V predstavniškem domu potrdili predlog zakona proti Trumpovim carinam

    Trumpove carine so se izkazale za politično nepriljubljene tudi med Trumpovimi podporniki.
    12. 2. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Berlinale

    Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

    Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov.
    12. 2. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Razgibana duša balkanskega soula

    Po sedmih letih se Marko Louis vrača v ljubljanski Kino Šiška, v katerem bo predstavil nov album.
    Zdenko Matoz 12. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    V predstavniškem domu potrdili predlog zakona proti Trumpovim carinam

    Trumpove carine so se izkazale za politično nepriljubljene tudi med Trumpovimi podporniki.
    12. 2. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Berlinale

    Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

    Slovenija je zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in v tekmovalnem programu kratkih filmov.
    12. 2. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Razgibana duša balkanskega soula

    Po sedmih letih se Marko Louis vrača v ljubljanski Kino Šiška, v katerem bo predstavil nov album.
    Zdenko Matoz 12. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo