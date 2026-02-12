Dajmo, povejmo tudi kaj dobrega o EU

Nekdanja slovenska veleposlanica v Braziliji Milena Šmit je pred kratkim ob predstavitvi svoje knjige o največji latinskoameriški državi (op. p.: njena knjiga je zelo priporočljivo branje) jasno in glasno pozitivno ocenila vlogo EU v zvezi z reševanjem brazilskega pragozda. To je ponovila kar dvakrat. Poslušalec, ki ga lahko prištevamo v levoliberalni politični tabor, se je ob pohvalnih besedah na račun EU – zavestno ali podzavestno – vsakič presenečeno za spoznanje namrgodil. Pozitivne besede na račun EU, kjerkoli že in v kakršnikoli povezavi že, so v teh časih prava redkost.

Grobe kritike na račun EU – ali če hočemo, na račun Evrope – že dolgo prihajajo iz Trumpovega Washingtona in iz Putinove Moskve. Te kritike znajo biti podobno prostaške, po njihovem mnenju naj bi v EU vse bolj vladala degeneracija. Znotraj same EU se o njej zelo kritično izražajo najrazličnejši evroskeptiki skrajno desne provenience. Kritično opletanje o in čez EU ima ponekod znotraj EU že dolgo domovinsko pravico tudi v levih krogih. In to ne samo pri skrajnih levičarjih, ampak tudi med neredkimi takimi, ki veljajo za leve liberalce. In slednje je res tudi pri nas, v Sloveniji. Od kod skrajno kritična drža nekaterih levih liberalcev do EU? Ali pa bi bilo bolje, da takšne leve liberalce označimo kar za levičarje? Je to poza? Včasih se zdi neverjetno, kaj vse so nekateri sicer načitani in izobraženi posamezniki pripravljeni storiti za svojo samopromocijo ter da izpadejo zanimivi.

Evropska integracija je po drugi svetovni vojni nastala kot mirovni projekt. Sedem desetletij po njenem nastanku bi morala biti zelo ponosna na svoje dosežke.

Gre pri nekaterih od njih in še posebno med tistimi iz starejših generacij še vedno za fantomsko bolečino marksizma, samoupravljanja in neuvrščenosti? Nekoč so verjeli v marksizem, socialistično samoupravljanje ter v neuvrščenost, pa tega zdaj sebi in drugim nočejo, ne želijo ali pa niso zmožni priznati. Ali zato svojo fantomsko bolečino kompenzirajo z jezo do EU?

Svojčas in še posebno pred vstopom v EU, ko je bila Slovenija še priprošnjica in kandidatka za članstvo v EU, je v zvezi s polnopravnim vstopom v evropsko integracijo vladala evforija. Kot večina evforičnih stanj v pričakovanju nekega pomembnega dogodka je bila tudi evforija pred včlanitvijo v EU pač pretirana. Je nekaterim zaradi tega skoraj nerodno in si svojo intelektualno (pod)zavest tešijo z negativnim odnosom do Evrope? Je negativni odnos levičarjev in levih liberalcev do Evrope mogoče pripisati (tudi kakovostnim) medijem, ki neredko, ko gre za EU, pišejo celo o rekviemu za evropsko integracijo?

Vse to po malem in delno drži. Predvsem pa je res, da je osem desetletji in več po koncu druge svetovne vojne svet precej manj predvidljiv, kot je še bil pred le nekaj leti. Govori se o disrupciji dosedanjega svetovnega reda. Spopadamo se z izjemno sočasnostjo problemov in groženj. S tem se še kako spopada tudi EU. Minila so že štiri leta od vseobsežnega napada Putinove Rusije na Ukrajino, ki si želi postati članica EU. V drugem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se neredkim dozdeva ne zgolj politični, ampak tudi psihopatološki problem, je njegova administracija že zagrozila s prilastitvijo Grenlandije, ki pripada članici EU Danski. Sicer pa še: Gaza, Venezuela, carinske vojne, grožnje ZDA o izstopu iz Nata, Iran, izstop ZDA iz številnih mednarodnih organizacij ... Večino napetosti, večino histeričnega alarmizma (čeprav ne vsega) generira Trumpova administracija ali pa kar on sam.

Zdi se, da je še posebej aktivizem Trumpove administracije za nekaj časa dobesedno paraliziral EU. Šele Trumpovo stegovanje rok po Grenlandiji je bila prava budnica EU, ki je dala vedeti, da ima vse svoje meje. Bilanca delovanja in uspehov EU v zadnjih nekaj mesecih v smeri emancipacije od (Trumpovih) ZDA in večje evropske avtonomije sploh ni tako neuspešna. Podpisan je bil prostotrgovinski sporazum z državami Mercosur, podpisan je bil prostotrgovinski sporazum z Indijo, na obzorju je prototrgovinski sporazum z Avstralijo. Sicer pa je EU uspelo zagotoviti skupno posojilo Ukrajini.

Je to začetek preobrata?

EU je gospodarski kolos. Zato da postane še geopolitični kolos, sta nujna sprememba v federacijo z lastnimi obrambnimi silami ter njena finančna poglobitev. Potrebne so združene države Evrope. Zdaj pa je še vedno tako, da so gospodarski in finančni tokovi znotraj ZDA nekajkrat večji od tistih znotraj EU.

EU seveda ni popolna. Daleč od tega. Je pa EU del razvitega sveta z najvišjo kakovostjo življenja, v kateri so solidarnost, pravna in socialna država, liberalna demokracija, človekove pravice in zaščita manjšin deklarirane vrednote. To vedo povedati ne le migranti iz Afrike in Azije, ampak tudi Severni Američani, ki poznajo EU in so se znašli v primežu trumpizma.

Evropska integracija je po drugi svetovni vojni nastala kot mirovni projekt. Sedem desetletij po njenem nastanku bi morala biti zelo ponosna na svoje dosežke. Pa evro, schengen, Galileo, Erasmus ... Teh dosežkov je veliko. Jemljemo jih za samoumevne, zato jih praviloma ne cenimo dovolj.

Te dosežke tudi vrhovi EU, nemalokrat ujeti v suhi, sterilni in birokratski evropski novorek, zdaleč premalo in preveč redko hvalijo.

Politiki v posameznih članicah evropske integracije dosežke, ki temeljijo na pravilih evropske integracije in na kohezijskih sredstvih EU, praviloma pripisujejo sebi oziroma zgolj nacionalnim politikam.

Toda trumpizem in putinizem sta vzela šalo. Prišel je čas, da se o EU oziroma Evropi ne govori in piše zgolj kritično, ampak tudi pozitivno in da tudi evforično. Le tako bo mogoče rešiti in dodelati evropski projekt, ki upravičeno velja za enega najuspešnejših, če ne kar za najuspešnejši projekt moderne zgodovine.

***

Bojan Grobovšek, upokojeni veleposlanik.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.