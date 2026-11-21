V minulih nekaj tednih smo bili priča zanimivim razkritjem, ki v slogu najboljših filmskih scenarijev orisujejo delovanje globalne ekonomije. O kakršnikoli racionalnosti posameznika, na katero se sklicujejo temeljne ekonomske teorije, s katerimi nas pitajo megafoni kapitala, ni bilo ne duha ne sluha. Kako »racionalen« in na splošno na »solidnih temeljih« zgrajen je sedanji ekonomski sistem, smo lahko videli, ko so novinarji razkrili, da je soustanovitelj in izvršni direktor Nvidie Jensen Huang ljubimkal z več kot eno ljubico. To razkritje oziroma odhod Huanga z vrha podjetja je povzročil požar vrednosti delnice. Lastniki so v nekaj dneh izgubili, reci in piši, več kot 700 milijard dolarjev. Dejstvo, da menedžer globalnega velikana ni sposoben krotiti svojega lulčka, je lastnikom odpihnilo ...