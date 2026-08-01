Demografija in dobiček

Nekdanja britanska premierka Margaret Thatcher se je v zgodovino zapisala po številnih stvareh, vsekakor pa najbolj po dogmatičnem razumevanju ekonomskega neoliberalizma. »Alternative ni,« je izjavila v korist ekonomskih politik, katerih negativne posledice so vidne na vsakem koraku po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Privatizacija vsega povprek je pripeljala do uničenja okolja, skupnostnih praks in prostorov, javnega dobrega, do degradacije javnih storitev in ekonomskega razslojevanja, ki mu v modernem času ob bok lahko postavimo le še drugo polovico 19. stoletja, čas tako imenovanih roparskih baronov v ZDA. Pri čemer številni podatki kažejo, da je koncentracija bogastva v rokah peščice zdaj še precej višja kot takrat. Kar je seveda omogočila globalizacija.

Že štiri desetletja poslušamo, kako je gonilo vsega dobiček. Kako je človek v svoji osnovi sebičen in kako bo ta sebičnost čudežno privedla do najboljših rešitev za celotno družbo. Že štiri desetletja poslušamo, da ni alternative tako imenovani »trickle down« ekonomiji, saj da bodo z deregulacijo in zniževanjem davkov podjetja poskrbela za višji standard za vse. A nič od tega ne drži. Nižanje davkov in deregulacija sta privedla do globalnega finančno-gospodarskega zloma leta 2008, do neslutenega kopičenja bogastva v rokah peščice posameznikov in do krčenja srednjega razreda. Spopadamo se z razmerami, ko nove generacije ne morejo več računati, da bodo dosegle blaginjo svojih staršev. Če parafraziramo besede Margharet Tatcher: »Nimamo druge alternative kot ukiniti neoliberalizem.«

Margaret Thatcher je znana po še enem skrajnem stavku. »Družba ne obstaja.« S čimer je želela povedati, da obstajata zgolj in samo posameznik ter njegova pravica do svobode. Pri čemer neoliberalci to svobodo razumejo kot popolno svobodo, tudi osvobojenost od regulacije in davkov ter vsakršne odgovornosti za svet, v katerem živijo. Po štirih desetletjih vzgajanja generacij v takšnem miselnem okviru nas ne sme presenečati, da se skozi besednjak stroškov in dobička gleda tudi na otroke. Otroci so postali projekti, od staršev pa se zahteva popolnost. In ker si srednji razred vse težje privošči osnovne dobrine, med katere sodi tudi streha nad glavo, z enim samim klikom pa lahko vidi, kako živijo najbogatejši, je jasno, da je »veselja do življenja« vse manj.

V Sloveniji se, kakor tudi v večini drugih držav po svetu, rodi premalo otrok, da bi zagotavljali naravno obnavljanje populacije. Zadnje napovedi kažejo, da bo svetovno prebivalstvo doseglo vrh okoli leta 2080, če ne še bistveno prej, nato se bo začelo krčiti. Vzrok za to je strmo padanje rodnosti povsod po svetu, ne samo v razvitih državah. Vzrokov za to je veliko, pri čemer je pred desetletji za ključnega veljalo izboljšanje splošnih življenjskih pogojev, predvsem izboljšanja kakovosti zdravstva, zaradi česar se je stopnja preživetja otrok precej izboljšala. Svoje je naredila tudi industrializacija družbe oziroma zmanjševanje deleža kmetijstva v BDP, kar je prav tako pomenilo manjšo potrebo po delovnih rokah doma.

Splošno pravilo je, da se v razvitejših in bogatejših državah rojeva manj otrok kot v revnejših ter da imajo bogatejši manj otrok kot revnejši tudi znotraj posamezne države, ne glede na stopnjo razvitosti. A ta razlika med bogatejšimi in revnejšimi državami je v zadnjih desetletjih skopnela. Tudi Latinska Amerika in pretežni deli Azije ter Afrika, z izjemo podsaharske Afrike, so padle ali pa so blizu padca pod stopnjo rodnosti, ki obnavljanja prebivalstva ne zagotavlja več. V Severni Koreji ženska v povprečju rodi le še 0,8 otroka. Raziskovalci pa v zadnjem obdobju zaznavajo še en zanimiv zasuk. Namreč, v vse več državah opažajo, da se rodnost povečuje prav med najbogatejšimi.

Nekateri zdaj za padanje rodnosti krivijo pametne telefone, saj da smo osebna druženja zamenjali za virtualna, posledično nastaja manj parov, zato torej na splošno ni pogojev za ustvarjanje družin. Zelo sem skeptična do ocene, da so nosečnosti med mladimi, celo mladoletnimi, prava pot do zvišanja rodnosti. Težava ni v pametnih telefonih ali v pomanjkanju veselja do življenja, ampak je sistemske narave. Je posledica samega jedra neoliberalnega ekonomskega sistema, v katerem živimo. Neoliberalni kapitalizem, ki je v zadnjih dveh desetletjih prerasel v nekakšno globalno oligarhično piramido, v kateri se premoženje in politični vpliv vse bolj koncentrirata na vrhu, nam že štiri desetletja vtepa v glavo, da nekaj veljamo le, če se zgaramo do smrti.

Nemški kancler Friedrich Merz je Nemce pred časom označil za lenuhe. Pa četudi nemška ekonomska stagnacija nima z delavnostjo naroda nič skupnega, vse pa z globalizacijo. Medtem ko v slovenski politiki poslušamo, da moramo rodnost nujno dvigniti, če želimo stabilizirati pokojninski sistem, kakršnega poznamo zdaj, na drugi strani vsakokratna vlada ne sprejme niti enega ukrepa, ki bi ustavil draginjo na stanovanjskem trgu. Vsak poskus se ustavi zaradi interesov lastnikov in kapitala. V okoliščinah, ko si par s povprečnimi dohodki v Ljubljani in celo njeni širši okolici ne more več privoščiti nakupa stanovanja z več kot dvema sobama, je iluzorno pričakovati, da se bo rodnost kaj drugega kot še naprej zmanjševala.

Seveda so v preteklosti številnejše družine živele na 60 kvadratnih metrih, po več otrok pa si je delilo eno majhno sobo. A ekonomski sistem staršem že desetletja vtepa v glavo tudi, da morajo otrokom zagotoviti idealne življenjske pogoje, plačane popoldanske dejavnosti, pomoč pri učenju in delanju domačih nalog, drage inštrukcije za doseganje čim boljših ocen. Ker bodo brez visoke izobrazbe ali celo tudi z njo otroci padli v enak začarani krog, ko si s svojimi dohodki ne bodo mogli privoščiti strehe nad glavo. Morda niti ne stabilne zaposlitve, saj je prekarnih zaposlitev vse več. In dokler se bodo v Ljubljani in drugod gradila stanovanja, katerih kvadratura balkonov presega kvadraturo sob, je jasno, da v praksi delamo vse za to, da bi bila rodnost čim nižja.

Poleg tega pokojninske reforme na eni strani in zniževanje davkov za tiste pri vrhu ekonomske piramide slabšajo upokojitvene pogoje za ženske in splošne pogoje za ustvarjanje družin v srednjem razredu. Pod črto, imeti otroke postaja realno vse večji strošek, v okoliščinah zahtev po nenehnem primerjanju in tekmovanju, pa tudi vse večji psihološki izziv. Rodnosti ne bomo zvišali, dokler ne bomo razumeli, da jo znižuje logika neoliberalnega ekonomskega sistema. Dokler bo dobiček merilo vsega, družba pa ne bo obstajala, so kakršnekoli politike za zviševanje rodnosti brezpredmetne.