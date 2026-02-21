  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Demokracija brez demosa

    Analiza modelov demokracije pokaže, da je vsaka zgodovinska faza rezultat določenega ravnotežja med svobodo in omejitvijo.
    FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp
    FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp
    Bojan Bugarič
    21. 2. 2026 | 05:00
    8:57
    V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je britanski politični teoretik David Held v knjigi Modeli demokracije sistematično predstavil zgodovinski razvoj demokratičnih ureditev: od atenske neposredne demokracije do liberalno-reprezentativnih in pluralističnih modelov demokracije.

    Njegova temeljna teza je bila, da demokracija ni enoten in dokončen sistem, ampak zgodovinsko spreminjajoča se konfiguracija institucij, idej in razmerij moči. Prav zato je njegovo delo danes še posebej aktualno. V času populističnega vala, ki pretresa zahodne politične sisteme, Heldov analitični okvir omogoča, da sodobnih pojavov ne razumemo kot anomalijo, temveč kot novo fazo v razvoju demokratičnih modelov.

    Vprašanje torej ni le, kako poimenovati sedanje pojave – »avtokratski populizem«, »kompetitivni avtoritarizem«, »neliberalna demokracija« –, ampak kako jih umestiti v širši zgodovinski kontekst. Kriza, ki jo doživljajo liberalne demokracije, ni zgolj posledica retorične manipulacije ali vzpona karizmatičnih voditeljev. Je rezultat dolgotrajnega procesa, v katerem se je ravnotežje med ljudsko suverenostjo in institucionalnimi omejitvami postopno premaknilo v korist zadnjih.

    Po drugi svetovni vojni je v Zahodni Evropi prevladala globoka skepsa do »neomejene« demokracije. Izkušnja zloma weimarske republike in vzpona totalitarnih režimov je utrdila prepričanje, da lahko demokratični mehanizmi sami proizvedejo lastno uničenje. Volitve so na oblast lahko pripeljale tudi sile, ki so razgradile ustavni red. Povojni ustavodajalci so zato demokracijo zasnovali kot omejen sistem: ljudska volja naj bi bila zamejena z ustavo, delitvijo oblasti in katalogom temeljnih pravic, ki jih večina ne sme kršiti.

    Ta model je ugledni profesor političnih ved s Princetona Jan-Werner Müller poimenoval »omejena demokracija«. Njeno bistvo ni odprava demokracije, ampak njena institucionalna domestikacija. Ustanavljanje ustavnih sodišč – najprej v Nemčiji in Italiji, nato drugod po Evropi – je pomenilo prelom z dotedanjo tradicijo. Sodišča so dobila pristojnost razveljavljanja zakonov, ki niso bili skladni z ustavo. S tem so neizvoljeni sodniki postali ključni varuhi demokratičnega reda.

    Evropska zgodovina je bila do takšne vloge sodnikov dolgo zadržana. Montesquieu je v delu O duhu zakonov zapisal, da naj bodo sodniki »usta zakona«, kar je pomenilo, da naj pravo izvajajo, ne pa ga ustvarjajo. V Združenih državah Amerike je bila zgodovinska pot drugačna: sodniki so si politični ugled pridobili že v času konfliktov med kolonisti in britansko krono, kar je utrdilo avtoriteto vrhovnega sodstva. V Evropi pa je šele povojna ustavna arhitektura sodnikom podelila izjemno politično težo.

    Toda omejevanje demokracije se ni ustavilo pri ustavnih sodiščih. Postopno se je razširila mreža neodvisnih institucij: centralne banke, regulatorne agencije, ombudsmani in različni nadzorni organi. Logika njihovega nastanka je bila tehnokratska. Nekatera vprašanja – denimo stabilnost valute, nadzor inflacije, regulacija energetskih ali finančnih trgov – naj bi bila preveč kompleksna, da bi bila prepuščena dnevni politiki. Strokovna avtonomija naj bi zagotavljala racionalnost in dolgoročno stabilnost.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.
    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

    V tem kontekstu je bila ustanovljena Evropska centralna banka, zasnovana po vzoru nemške Bundesbank, z visoko stopnjo institucionalne neodvisnosti. Na nadnacionalni ravni so pomembno vlogo prevzele tudi organizacije, kot je Svetovna trgovinska organizacija, ki določajo pravila globalne trgovine.

    Najbolj razvit primer večnivojskega upravljanja predstavlja Evropska unija, kjer številne ključne politike niso več izključno v rokah nacionalnih parlamentov. Sodišče Evropske unije s svojimi odločitvami neposredno vpliva na pravni red držav članic in s tem na vsakdanje življenje milijonov državljanov.

    Ta institucionalna arhitektura je desetletja zagotavljala stabilnost, gospodarsko rast in relativni mir. Vendar je hkrati ustvarjala vse večjo razdaljo med formalnimi mehanizmi demokracije in dejanskim središčem odločanja. Volitve so ostale, parlamenti so delovali, toda ključne odločitve so se pogosto sprejemale v sferah, ki so bile neposrednemu političnemu nadzoru umaknjene.

    Nizozemski politolog Peter Mair je to stanje opisal kot »izpraznjeno demokracijo«. Po njegovem mnenju so politične stranke postale del državnega aparata, izgubile stik z družbenimi bazami in se pomaknile proti ideološkemu centru. Volivci še vedno lahko izbirajo, toda izbira je omejena na različice podobnih programov. Demokracija postane proceduralna, medtem ko se vsebinske razlike zmanjšujejo.

    Finančna kriza leta 2008 je to napetost razkrila. Politike varčevanja, reševanje bank in omejitve javne porabe so bile pogosto predstavljene kot nujne in strokovno neizogibne. Toda za številne državljane so pomenile socialne izgube, stagnacijo dohodkov in občutek, da o njihovih življenjih odločajo oddaljeni centri moči. V takšnih okoliščinah se je populizem pojavil kot politična artikulacija nezadovoljstva.

    Sodobni populizem zato ni zgolj čustveni izbruh ali manipulativna retorika. Je izraz konflikta med liberalno-ustavnim modelom, ki poudarja omejitev oblasti, in demokratičnim načelom, ki poudarja suverenost ljudstva. Populisti trdijo, da so elite – politične, sodne, finančne – izpraznile demokracijo njene vsebine. Njihova zahteva po »vračanju nadzora« je zahteva po ponovni politizaciji odločitev, ki so bile prej depolitizirane.

    Težava nastane, ko populistični odgovor preseže korektivno funkcijo in postane destruktiven. V imenu ljudske volje lahko pride do podrejanja sodstva, napadov na medije, oslabitve manjšinskih pravic in koncentracije moči v izvršni oblasti. Tako se napetost med liberalizmom in demokracijo rešuje v škodo obeh. Model omejene demokracije se nadomesti z modelom večinske dominacije.

    Vendar zgolj moralna obsodba populizma ne ponuja rešitve. Če se liberalne elite odzivajo izključno z diskreditacijo volivcev ali s pozivi k prepovedi populističnih strank, s tem utrjujejo vtis odtujenosti in arogance. Socialni in ekonomski vzroki nezadovoljstva – regionalne neenakosti, negotovost zaposlitve, občutek kulturne marginalizacije – ostajajo nerešeni. Demokracija se tako znajde v začaranem krogu med tehnokratskim paternalizmom in populističnim antagonizmom.

    Analiza modelov demokracije pokaže, da je vsaka zgodovinska faza rezultat določenega ravnotežja med svobodo in omejitvijo. Povojna Evropa je demokracijo omejila, da bi preprečila njen razpad. Zdaj pa se spopadamo z vprašanjem, ali so se omejitve tako razširile, da spodkopavajo legitimnost sistema. Ključni izziv ni odprava institucij, ampak njihova demokratizacija: večja transparentnost, jasnejša odgovornost in možnost politične razprave o vprašanjih, ki so bila do zdaj predstavljena kot zgolj tehnična.

    Heldova dediščina nas uči, da demokracija ni statična ureditev, ampak proces nenehnega prilagajanja družbenim spremembam. Današnji populistični val je simptom napetosti, ki so se kopičile desetletja. Če ga razumemo kot opozorilo, ne kot herezijo, lahko postane izhodišče za obnovo demokratičnega ravnotežja. Če pa ga razumemo zgolj kot grožnjo, ki jo je treba utišati, tvegamo nadaljnjo erozijo zaupanja.

    Prihodnost demokracije bo zato odvisna od sposobnosti političnih akterjev, da ponovno povežejo institucionalno strokovnost z ljudsko legitimnostjo. Demokracija potrebuje omejitve, da preživi, a potrebuje tudi občutek, da oblast v končni instanci izhaja iz ljudstva. Ravnotežje med obema poloma ni dano enkrat za vselej – je naloga vsake generacije posebej.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

