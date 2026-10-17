Demokracija brez družbenosti: ko institucije ostanejo, vsebina pa izgine

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Letošnje sociološko srečanje Med nasiljem in solidarnostjo odpira vprašanja, ki presegajo sam naslov: kakšna družbenost proizvaja nasilje, kakšna ga normalizira in kakšna lahko solidarnost spremeni iz občasnega moralnega odziva v trajno načelo skupnega življenja? Med nasiljem in solidarnostjo ni praznega prostora. V njem delujejo resnica in laž, priznanje in poniževanje, zaupanje in strah, pogum in molk, upor in podreditev, javnost in propaganda, civilna družba in koncentrirana oblast. Vojne, prisilne migracije, ekonomske neenakosti, institucionalno poniževanje, politična proizvodnja sovražnikov in digitalno nasilje niso nepovezani pojavi. V vseh se na različne ...