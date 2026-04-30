Demokracija in mednarodno pravo v času krize

Razmerje med demokracijo in mednarodnim pravom se pogosto razume kot naravno zavezništvo, v katerem demokracija krepi mednarodno pravo in obratno.

V času razpadanja globalnega mednarodnega reda pa postaja očitno, da je ta odnos precej bolj zapleten. Že bežen pregled kriznih dogodkov v mednarodnih odnosih kaže, da demokracija ne krepi nujno mednarodnega prava, ampak ga pogosto zapleta. Zato je v času, ko se številne demokracije spopadajo z notranjo krizo in celo izražajo podporo protoavtoritarnim praksam, ključno vprašanje, kako preoblikovati mednarodni pravni red, da bo učinkoviteje varoval in spodbujal demokracijo.

V praksi vidimo, da demokracije ne podpirajo vedno mednarodnega prava, kadar to trči ob nacionalne interese ali domače politične pritiske. Lep primer tega je spor med Poljsko in Sodiščem Evropske unije o primarnosti prava Evropske unije, kjer je poljsko ustavno sodišče zavrnilo načelo primarnosti nadnacionalnega prava, ki je že desetletja hrbtenica pravnega reda Evropske unije.

Podobno je Donald Trump v času svojega predsedovanja pogosto sprejemal odločitve, ki so po mnenju kritikov izzivale ali oslabile mednarodno pravo in globalne norme. Izstop Združenih držav Amerike iz več mednarodnih sporazumov je oslabil večstransko sodelovanje in zaupanje v mednarodne institucije, saj je njegova politika dajala prednost nacionalnim interesom pred globalnimi dogovori.

V sami naravi demokracije je, da ustvarja notranje omejitve. Voditelji so vezani na volivce, parlament in sodišča, kar lahko otežuje sprejemanje mednarodnih obveznosti. Izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije je tipičen primer, v katerem je demokratična odločitev volivcev neposredno pripomogla k izstopu ene od pomembnih članic iz procesa evropske integracije. Tudi v Evropski uniji lahko nacionalni ali celo regionalni parlamenti blokirajo mednarodne sporazume, kot se je zgodilo pri skorajšnji blokadi sporazuma o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju med Evropsko unijo in Kanado, kjer je belgijska regija Valonija nasprotovala sporazumu zaradi strahu pred prevelikim vplivom multinacionalnih podjetij.

Mednarodno pravo ima dvojno naravo: lahko krepi demokracijo, na primer prek varstva človekovih pravic, ki ga zagotavlja Evropsko sodišče za človekove pravice, hkrati pa lahko omejuje demokratično odločanje, kadar prenaša pristojnosti na nadnacionalne institucije, kot sta evropska komisija ali Evropska centralna banka. Po drugi strani vse večja skepsa do globalnih institucij – opazna v odnosu do Svetovne trgovinske organizacije ali Svetovne zdravstvene organizacije – zmanjšuje pripravljenost za spoštovanje mednarodnih pravil. Zato demokracija in mednarodno pravo nista samodejno usklajena sistema, ampak razmerje napetosti, ki zahteva nenehno prilagajanje.

V okviru teh napetosti se odpira širša razprava o tem, kako reformirati mednarodno pravo, da bo bolje služilo demokraciji. Na regionalni ravni, predvsem v Evropski uniji kot najbolj razvite oblike povezovanja, se ta dilema kaže zelo konkretno. Razprave, ki jih je spodbudil Mario Draghi, poudarjajo potrebo po poglobitvi povezovanja: dokončanje denarne unije s fiskalno unijo, poglobitev enotnega trga in razvoj skupnih obrambnih zmogljivosti. Takšna vizija predvideva močnejše osrednje evropske institucije, ki bi lahko učinkoviteje delovale v globalnem okolju.

Podobno Ursula von der Leyen zagovarja odpravo načela soglasja na določenih področjih, saj to pogosto vodi v blokade in neučinkovitost. Prehod na odločanje s kvalificirano večino bi omogočil hitrejše in enotnejše ukrepanje. Vendar to postavlja vprašanje demokratične legitimnosti: ali države lahko sprejmejo odločitve, ki jih niso podprle, ne da bi to oslabilo zaupanje državljanov v politični sistem?

Ta napetost med učinkovitostjo in legitimnostjo je v središču evropskega projekta. Po eni strani večja povezanost omogoča učinkovitejše reševanje skupnih problemov, po drugi strani pa povečuje občutek odtujenosti med državljani in institucijami. Prav to je bilo eno ključnih gonil izhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije, kjer so volivci zavrnili nadnacionalno ureditev, ki so jo dojemali kot preveč oddaljeno in neodzivno.

Na globalni ravni je položaj še bolj zapleten. Povojni liberalni red, pogosto imenovan tudi pax americana, se postopno razkraja. Institucije, kot so Organizacija združenih narodov, Svetovna trgovinska organizacija in Severnoatlantsko zavezništvo, se spopadajo z zmanjšano učinkovitostjo in političnimi blokadami. Zaradi odsotnosti jasnega globalnega vodilnega akterja se krepita razdrobljenost in selektivno sodelovanje držav.

V tem kontekstu postane posebej pomembno razmišljanje harvardskega profesorja Roberta Mangabeire Ungerja, ki omogoča drugačen pristop. Namesto poglabljanja enotne globalne ali regionalne povezave zagovarja sistem prostovoljnega in prilagodljivega sodelovanja držav v različnih mednarodnih projektih. Osnovna ideja ni ustvarjanje ene globalne ureditve, ampak več vzporednih načinov sodelovanja, ki se oblikujejo glede na konkretne probleme.

Ta pristop je mogoče uresničiti v obliki tako imenovanih klubov držav. Na primer, lahko nastane klub držav za podnebno politiko, v kateri sodelujejo tiste države, ki želijo uvesti skupne standarde za obdavčitev izpustov toplogrednih plinov. V tem okviru bi nekatere države sprejele strožje okoljske standarde, druge pa bi ostale zunaj, brez prisile k enotnemu modelu. Tak sistem bi omogočil tekmovanje različnih pristopov, hkrati pa spodbudil postopno širjenje uspešnih rešitev.

Drugi primer sta digitalna regulativna peskovnika, pri čemer bi države prostovoljno usklajevale pravila umetne inteligence in digitalnih tehnologij. Ena skupina držav bi lahko razvijala strogo regulacijo umetne inteligence, druga bolj odprt pristop, tretja pa bi eksperimentirala z začasnimi dovoljenji za nove tehnologije v nadzorovanem okolju. Ključno je, da noben model ne bi bil vsiljen kot univerzalen, ampak bi se države med njimi lahko premikale glede na rezultate.

Tudi v okviru Evropske unije že obstaja podobna logika v obliki okrepljenega sodelovanja, pri čemer nekatere države na določenih področjih lahko napredujejo hitreje, na primer pri finančni davčni ureditvi ali pravosodnem sodelovanju, brez obveznosti za vse članice. V Ungerjevem smislu bi se takšni mehanizmi še razširili in postali osrednji način delovanja mednarodnega sistema.

Iz tega izhaja tudi ključna sprememba v razumevanju mednarodnega prava. Njegova naloga po tem pristopu ni poenotenje držav ali določanje enega modela demokracije, ampak ustvarjanje okvirja, ki omogoča eksperimentiranje različnih institucionalnih rešitev. Demokracija se tako ne varuje z vsiljevanjem enotnih standardov, ampak z odpiranjem prostora, kjer države lahko razvijajo različne poti političnega razvoja.

Ta pluralistični model pa zahteva tudi varovalke. Brez minimalnih skupnih standardov človekovih pravic in pravne države bi države lahko zlorabile fleksibilnost za utrjevanje avtoritarnih praks. Zato Ungerjev pristop ne pomeni odsotnosti pravil, ampak njihovo razplastitev: trdna jedra skupnih vrednot in širok prostor za raznovrstnost.

Na koncu lahko ugotovimo, da kriza demokracij ni le notranjepolitični problem, ampak tudi preizkus sposobnosti mednarodnega pravnega reda, da se prilagodi raznovrstnosti sodobnega sveta.

Prihodnost ni samo v izbiri med popolno integracijo in razpadom sistema, ampak v razvoju večnivojskega modela sodelovanja, v katerem bodo države hkrati avtonomne in povezane prek mreže prostovoljnih projektov. Ungerjev pristop tako omogoča vizijo sveta, v katerem demokracija ni enotna, temveč pluralna, eksperimentalna in odprta.

Bojan Bugarič, profesor prava na univerzi v Sheffieldu. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.