  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Demokracije ne bomo rešili, če ne rešimo srednjega razreda

    Današnja kriza demokracije ni nenadna ali presenetljiva. Je posledica dolgotrajnega zanemarjanja temeljnega pogoja demokracije: srednjega razreda.
    Ni naključje, da populistična gibanja največjo podporo dosegajo prav v okoljih, kjer je bil razkroj med najbogatejšimi in najrevnejšim najizrazitejši. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters
    Galerija
    Ni naključje, da populistična gibanja največjo podporo dosegajo prav v okoljih, kjer je bil razkroj med najbogatejšimi in najrevnejšim najizrazitejši. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters
    Bojan Bugarič
    27. 12. 2025 | 05:00
    9:31
    A+A-

    Današnje razprave o krizi demokracije največ pozornosti namenjajo ustavnim institucijam: kako zaščititi neodvisnost sodstva, kako okrepiti neodvisnost medijev, kako preprečiti zlorabe volilnih sistemov in kako izboljšati odgovornost vlade – če omenim le nekatere. Vse to so zagotovo pomembna vprašanja. Vendar, če se osredotočimo skoraj izključno na institucije, kar je pogosta praksa zagovornikov liberalne demokracije, pogosto spregledamo to, kar je glavni vzrok današnje krize demokracije.

    Demokracija ni zgolj sistem pravil in postopkov. Je predvsem družbeni dogovor, ki temelji na podpori razmeroma širokega sloja ljudi z ekonomsko varnostjo. Ko ta družbeni dogovor razpade, demokratične institucije izgubijo legitimnost, ne glede na to, kako dovršene so na papirju.

    Zgodovina pri tem pokaže presenetljivo doslednost. Stabilen srednji razred, vključno z delavskim razredom, je bil, kadar je imel zagotovljeno ekonomsko varnost, socialno mobilnost in politično zastopanost, vedno socialni steber demokracije. Ko ta razred slabi ali je potisnjen na rob, se začnejo ponavljati znani vzorci, kot so vzpon populizma, polarizacija, politično nasilje in na koncu vzpon avtoritarnih oblik oblasti. To ni posebnost 21. stoletja, temveč staro pravilo, ki mu lahko sledimo od antičnega Rima naprej.

    Rimska republika je dolgo časa uspevala prav zaradi srednjega razreda – malih in srednjih kmetov, lastnikov zemlje, trgovcev in obrtnikov, ki so služili v legijah in sodelovali v političnem življenju. Ta sloj je preprečeval koncentracijo moči v rokah ozke aristokracije. Toda po punskih vojnah se je ravnotežje porušilo. Dolgotrajne vojaške odsotnosti, zadolževanje in širitev suženjskega gospodarstva so pripeljali do množičnega propada malih posestnikov. Zemlja se je koncentrirala v rokah aristokracije, Rim pa je bil poln revnih državljanov brez realnih možnosti za preživetje.

    Poskusi bratov Grakh, da bi z agrarnimi reformami obnovili srednji razred, niso bili le socialni ukrep – bili so poskus reševanja republike. Njuna nasilna odstranitev je pokazala, da so republikanske institucije že izgubile sposobnost avtokorekcije. Razkroj srednjega sloja je odprl prostor za populistične voditelje, politično nasilje in končni prehod v cesarstvo. Republika ni propadla zaradi slabih institucij, temveč zaradi erozije svojih socialnih in moralnih temeljev.

    Podoben vzorec najdemo v Firencah v renesansi. Mesto je dolgo veljalo za simbol meščanske republike, kjer so cehi obrtnikov in trgovcev tvorili široko politično bazo. Toda že v 15. stoletju so davčni zapisi pokazali koncentracijo bogastva v rokah majhnega števila družin. Mali obrtniki in trgovci so zaradi dolgov, kriz v tekstilni industriji in politične izključenosti izgubljali ekonomsko samostojnost, medtem ko so bankirske elite kopičile moč.

    Republikanske institucije so formalno ostale, a so bile vsebinsko izpraznjene. Dejansko oblast je prevzel ozek krog z Medičejci na čelu, ki so republiko spremenili v prikrito oligarhijo. Širši srednji sloj, nekoč nosilec političnega življenja, je postal pasiven. Demokracija ni izginila čez noč, temveč se je razgradila skupaj s svojo družbeno bazo.

    Weimarska republika je najbolj nazoren sodobnejši primer. Nemčija je po prvi svetovni vojni dobila eno najbolj demokratičnih ustav svojega časa, a je bila ekonomsko v zelo težkem položaju. Vpliv univerzitetnih profesorjev je bil v tem času zelo velik. Tako kot je bil vodilni avtor nove avstrijske demokratične ustave eden vodilnih pravnih teoretikov v takratni Evropi Hans Helsen, je bil glavni avtor weimarske ustave ugledni nemški pravnik in politik Hugo Preuß.

    Medtem ko je ustava na eni strani poskušala najti pravne rešitve za najtežja politična vprašanja, so bile politične razmere vse prej kot idealne za takšne ustavne aspiracije. Hiperinflacija leta 1923 je izničila prihranke srednjega razreda – učiteljev, uradnikov, malih podjetnikov – in trajno porušila njihovo zaupanje v demokratični sistem. Politična nesoglasja so se hitro preselila na ulice, kjer so se redno pojavljali nasilni obračuni med glavnimi političnimi akterji, pri čemer je prednjačila nova stranka, nemška delavska nacionalsocialistična stranka. Velika depresija po letu 1929 je ta proces še poglobila: brezposelnost je narasla na približno tretjino delovne sile, socialna varnost je razpadla, politični center pa se je sesul.

    Volilni podatki jasno kažejo, da je podpora radikalnim strankam – tako komunistični kot nacistični – rasla vzporedno z ekonomskim propadom teh skupin. Demokratične institucije so obstajale, a niso preživele brez družbene skupine, ki bi v njih videla zagotovilo lastne prihodnosti. Weimarska republika ni padla zaradi pomanjkanja ustavnih varovalk, temveč zaradi razkroja srednjega razreda, ki bi te varovalke branil.

    Današnja kriza demokracije v marsičem ponavlja ta zgodovinski vzorec. V zadnjih štiridesetih letih se je v večini zahodnih držav delež dohodka in bogastva, ki pripada srednjemu razredu, sistematično zmanjševal. Dobro plačane službe so postale redkost, realne plače stagnirajo, negotove oblike zaposlitve postajajo norma, dostop do socialnih storitev, stanovanj, izobraževanja in zdravstvene oskrbe pa vse težji. Hkrati se bogastvo in politični vpliv koncentrirata v rokah ozkega sloja najbogatejših.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv
    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv
    Ni naključje, da populistična gibanja največjo podporo dosegajo prav v okoljih, kjer je bil ta razkroj najizrazitejši. V ZDA so regije, ki so doživele deindustrializacijo in padec življenjskega standarda – ena od njih je t. i. Rust Belt, pas rje –, postale jedro političnega nezadovoljstva. V Združenem kraljestvu je brexit dobil najmočnejšo podporo v območjih, kjer so varčevalne politike in propad industrije razgradili nekoč stabilne skupnosti. Največja podpora brexitu je bila na podeželju in v industrijsko prizadetih območjih severne in vzhodne Anglije ter v Walesu, medtem ko so mu mesta, London, Škotska in Severna Irska večinoma nasprotovali. Na Madžarskem in Poljskem so populistični obrati sledili obdobjem hitre liberalizacije, ki je ustvarila zmagovalce, a hkrati množico poražencev s slabšimi ekonomskimi rezultati.

    Današnje razmere v številnih zahodnih demokracijah kažejo skrb vzbujajoče podobnosti. Po podatkih OECD se je v zadnjih štiridesetih letih delež dohodka, ki pripada srednjemu razredu, zmanjšal, medtem ko se je bogastvo zgornjega enega odstotka močno povečalo. V ZDA je realni dohodek srednjega razreda od sedemdesetih let stagniral, produktivnost pa se je več kot podvojila. V Evropi so negotove oblike zaposlitve, kot so začasne pogodbe in platformno delo, postale stalnica, zlasti med mlajšimi generacijami.

    Kljub temu se večina odgovorov na krizo demokracije še vedno osredotoča na institucije. A prav te institucije so v zadnjih desetletjih pogosto sodelovale pri politikah, ki so srednji razred oslabile: deregulacija, privatizacija, oslabitev sindikatov, davčne reforme v korist kapitala. Zato pozivi k »obrambi demokratičnih institucij« zvenijo prazno tistim, ki v teh institucijah ne prepoznajo več zaščite lastnega dostojanstva.

    Lekcija zgodovine je jasna: demokracije ne moremo rešiti zgolj z institucionalnimi popravki, če hkrati ne obnovimo njene ekonomske baze. Demokracija potrebuje državljane, ki imajo realno ekonomsko varnost, možnost socialne mobilnosti in občutek, da njihov glas politično nekaj pomeni. Brez tega postane demokracija proceduralna forma brez vsebine. O formah brez vsebine piše tudi vodilni ekonomski zgodovinar srednje in vzhodne Evrope Ivan Berend, ko v obdobju po prvi svetovni vojni opisuje nastajanje novih demokracij v tem delu sveta.

    Današnja kriza demokracije torej ni nenadna ali presenetljiva. Je posledica dolgotrajnega zanemarjanja temeljnega pogoja demokracije: močnega, stabilnega in samozavestnega srednjega razreda. Dokler tega problema ne bomo postavili v središče politične razprave, se bodo zgodovinski vzorci – kot nas uči preteklost – še naprej ponavljali.

     

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Brexit: odločitev, ki še vedno razdvaja Britanijo

    Nedavna raziskava Ameriškega nacionalnega urada za ekonomske raziskave (NBER) prinaša jasne podatke o posledicah brexita.
    Bojan Bugarič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko mit postane ovira: ameriška ustava na preizkušnji časa

    Kako je lahko predmet čaščenja postal ovira? Odgovor je presenetljivo preprost: ker je postal predmet čaščenja.
    Bojan Bugarič 28. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ustavni sodnik, ki ga ustava ni mogla zaščititi

    Sodniki, ki razveljavijo le očitno protiustavne zakone in spoštujejo diskrecijo zakonodajalca, ohranijo ravnotežje med neodvisnostjo in legitimnostjo.
    Bojan Bugarič 14. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Preizkušnja demokracije v dobi globalne negotovosti

    Demokracija lahko preživi samo takrat, ko državljani aktivno skrbimo za njeno preživetje.
    30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksander Mervar

    Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

    O pametnih omrežjih, iluzijah zelenega prehoda in mejah energetskega realizma je spregovoril Aleksander Mervar, direktor Elesa.
    Ali Žerdin 26. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija  |  Volitve 2022
    Narko karteli

    Cena kokaina se je prepolovila, narko podmornic ne potapljajo več

    Cena kokaina je zaradi prekomerne proizvodnje v zadnjih letih strmoglavila, veleprodajna cena se je prepolovila na okoli 15.000 evrov za kilogram.
    25. 12. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče perodemokracijapolitikanajbogatejšinajrevnejšisrednji razredrevščina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Boston v Indianapolisu s trojkami zlomil domačo obrambo

    Po zmagi v mestnem derbiju so košarkarji Los Angeles Clippers dosegli še tretjo zmago v nizu, Brook Lopez je dosegel 31 točk, vključno z devetimi trojkami.
    27. 12. 2025 | 07:49
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Gneča pred skokom

    SDS je imela skozi leto podobno visoko podporo, medtem ko se je podpora Svobodi povečala predvsem v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta.
    Marko Kočevar 27. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Njena knjižnica je odprto srce šole

    Knjižničarka Simona Fridl dokazuje, da ima knjiga v šoli še vedno lahko osrednje mesto.
    Špela Kuralt 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Srečanje z Arafatom

    Ko je Jaser Arafat zahteval, da ostaneva na kosilu na Dedinjah

    Ta članek bo posegel daleč v zgodovino, toda zaradi pomembnosti dogodka se še vedno spominjam vseh podrobnosti.
    27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kandidatka za EU

    Med Brusljem, Moskvo in Ćacilandom

    Država, ki bojkotira evropske vrhove, slavi ruski vpliv in z nasiljem utiša proteste, leto 2026 pričakuje kot uradna kandidatka za članstvo v Evropski uniji.
    27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Njena knjižnica je odprto srce šole

    Knjižničarka Simona Fridl dokazuje, da ima knjiga v šoli še vedno lahko osrednje mesto.
    Špela Kuralt 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Srečanje z Arafatom

    Ko je Jaser Arafat zahteval, da ostaneva na kosilu na Dedinjah

    Ta članek bo posegel daleč v zgodovino, toda zaradi pomembnosti dogodka se še vedno spominjam vseh podrobnosti.
    27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kandidatka za EU

    Med Brusljem, Moskvo in Ćacilandom

    Država, ki bojkotira evropske vrhove, slavi ruski vpliv in z nasiljem utiša proteste, leto 2026 pričakuje kot uradna kandidatka za članstvo v Evropski uniji.
    27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo