Demokracije ne bomo rešili, če ne rešimo srednjega razreda

Današnje razprave o krizi demokracije največ pozornosti namenjajo ustavnim institucijam: kako zaščititi neodvisnost sodstva, kako okrepiti neodvisnost medijev, kako preprečiti zlorabe volilnih sistemov in kako izboljšati odgovornost vlade – če omenim le nekatere. Vse to so zagotovo pomembna vprašanja. Vendar, če se osredotočimo skoraj izključno na institucije, kar je pogosta praksa zagovornikov liberalne demokracije, pogosto spregledamo to, kar je glavni vzrok današnje krize demokracije.

Demokracija ni zgolj sistem pravil in postopkov. Je predvsem družbeni dogovor, ki temelji na podpori razmeroma širokega sloja ljudi z ekonomsko varnostjo. Ko ta družbeni dogovor razpade, demokratične institucije izgubijo legitimnost, ne glede na to, kako dovršene so na papirju.

Zgodovina pri tem pokaže presenetljivo doslednost. Stabilen srednji razred, vključno z delavskim razredom, je bil, kadar je imel zagotovljeno ekonomsko varnost, socialno mobilnost in politično zastopanost, vedno socialni steber demokracije. Ko ta razred slabi ali je potisnjen na rob, se začnejo ponavljati znani vzorci, kot so vzpon populizma, polarizacija, politično nasilje in na koncu vzpon avtoritarnih oblik oblasti. To ni posebnost 21. stoletja, temveč staro pravilo, ki mu lahko sledimo od antičnega Rima naprej.

Rimska republika je dolgo časa uspevala prav zaradi srednjega razreda – malih in srednjih kmetov, lastnikov zemlje, trgovcev in obrtnikov, ki so služili v legijah in sodelovali v političnem življenju. Ta sloj je preprečeval koncentracijo moči v rokah ozke aristokracije. Toda po punskih vojnah se je ravnotežje porušilo. Dolgotrajne vojaške odsotnosti, zadolževanje in širitev suženjskega gospodarstva so pripeljali do množičnega propada malih posestnikov. Zemlja se je koncentrirala v rokah aristokracije, Rim pa je bil poln revnih državljanov brez realnih možnosti za preživetje.

Poskusi bratov Grakh, da bi z agrarnimi reformami obnovili srednji razred, niso bili le socialni ukrep – bili so poskus reševanja republike. Njuna nasilna odstranitev je pokazala, da so republikanske institucije že izgubile sposobnost avtokorekcije. Razkroj srednjega sloja je odprl prostor za populistične voditelje, politično nasilje in končni prehod v cesarstvo. Republika ni propadla zaradi slabih institucij, temveč zaradi erozije svojih socialnih in moralnih temeljev.

Podoben vzorec najdemo v Firencah v renesansi. Mesto je dolgo veljalo za simbol meščanske republike, kjer so cehi obrtnikov in trgovcev tvorili široko politično bazo. Toda že v 15. stoletju so davčni zapisi pokazali koncentracijo bogastva v rokah majhnega števila družin. Mali obrtniki in trgovci so zaradi dolgov, kriz v tekstilni industriji in politične izključenosti izgubljali ekonomsko samostojnost, medtem ko so bankirske elite kopičile moč.

Republikanske institucije so formalno ostale, a so bile vsebinsko izpraznjene. Dejansko oblast je prevzel ozek krog z Medičejci na čelu, ki so republiko spremenili v prikrito oligarhijo. Širši srednji sloj, nekoč nosilec političnega življenja, je postal pasiven. Demokracija ni izginila čez noč, temveč se je razgradila skupaj s svojo družbeno bazo.

Weimarska republika je najbolj nazoren sodobnejši primer. Nemčija je po prvi svetovni vojni dobila eno najbolj demokratičnih ustav svojega časa, a je bila ekonomsko v zelo težkem položaju. Vpliv univerzitetnih profesorjev je bil v tem času zelo velik. Tako kot je bil vodilni avtor nove avstrijske demokratične ustave eden vodilnih pravnih teoretikov v takratni Evropi Hans Helsen, je bil glavni avtor weimarske ustave ugledni nemški pravnik in politik Hugo Preuß.

Medtem ko je ustava na eni strani poskušala najti pravne rešitve za najtežja politična vprašanja, so bile politične razmere vse prej kot idealne za takšne ustavne aspiracije. Hiperinflacija leta 1923 je izničila prihranke srednjega razreda – učiteljev, uradnikov, malih podjetnikov – in trajno porušila njihovo zaupanje v demokratični sistem. Politična nesoglasja so se hitro preselila na ulice, kjer so se redno pojavljali nasilni obračuni med glavnimi političnimi akterji, pri čemer je prednjačila nova stranka, nemška delavska nacionalsocialistična stranka. Velika depresija po letu 1929 je ta proces še poglobila: brezposelnost je narasla na približno tretjino delovne sile, socialna varnost je razpadla, politični center pa se je sesul.

Volilni podatki jasno kažejo, da je podpora radikalnim strankam – tako komunistični kot nacistični – rasla vzporedno z ekonomskim propadom teh skupin. Demokratične institucije so obstajale, a niso preživele brez družbene skupine, ki bi v njih videla zagotovilo lastne prihodnosti. Weimarska republika ni padla zaradi pomanjkanja ustavnih varovalk, temveč zaradi razkroja srednjega razreda, ki bi te varovalke branil.

Današnja kriza demokracije v marsičem ponavlja ta zgodovinski vzorec. V zadnjih štiridesetih letih se je v večini zahodnih držav delež dohodka in bogastva, ki pripada srednjemu razredu, sistematično zmanjševal. Dobro plačane službe so postale redkost, realne plače stagnirajo, negotove oblike zaposlitve postajajo norma, dostop do socialnih storitev, stanovanj, izobraževanja in zdravstvene oskrbe pa vse težji. Hkrati se bogastvo in politični vpliv koncentrirata v rokah ozkega sloja najbogatejših.

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv

Ni naključje, da populistična gibanja največjo podporo dosegajo prav v okoljih, kjer je bil ta razkroj najizrazitejši. V ZDA so regije, ki so doživele deindustrializacijo in padec življenjskega standarda – ena od njih je t. i. Rust Belt, pas rje –, postale jedro političnega nezadovoljstva. V Združenem kraljestvu je brexit dobil najmočnejšo podporo v območjih, kjer so varčevalne politike in propad industrije razgradili nekoč stabilne skupnosti. Največja podpora brexitu je bila na podeželju in v industrijsko prizadetih območjih severne in vzhodne Anglije ter v Walesu, medtem ko so mu mesta, London, Škotska in Severna Irska večinoma nasprotovali. Na Madžarskem in Poljskem so populistični obrati sledili obdobjem hitre liberalizacije, ki je ustvarila zmagovalce, a hkrati množico poražencev s slabšimi ekonomskimi rezultati.

Današnje razmere v številnih zahodnih demokracijah kažejo skrb vzbujajoče podobnosti. Po podatkih OECD se je v zadnjih štiridesetih letih delež dohodka, ki pripada srednjemu razredu, zmanjšal, medtem ko se je bogastvo zgornjega enega odstotka močno povečalo. V ZDA je realni dohodek srednjega razreda od sedemdesetih let stagniral, produktivnost pa se je več kot podvojila. V Evropi so negotove oblike zaposlitve, kot so začasne pogodbe in platformno delo, postale stalnica, zlasti med mlajšimi generacijami.

Kljub temu se večina odgovorov na krizo demokracije še vedno osredotoča na institucije. A prav te institucije so v zadnjih desetletjih pogosto sodelovale pri politikah, ki so srednji razred oslabile: deregulacija, privatizacija, oslabitev sindikatov, davčne reforme v korist kapitala. Zato pozivi k »obrambi demokratičnih institucij« zvenijo prazno tistim, ki v teh institucijah ne prepoznajo več zaščite lastnega dostojanstva.

Lekcija zgodovine je jasna: demokracije ne moremo rešiti zgolj z institucionalnimi popravki, če hkrati ne obnovimo njene ekonomske baze. Demokracija potrebuje državljane, ki imajo realno ekonomsko varnost, možnost socialne mobilnosti in občutek, da njihov glas politično nekaj pomeni. Brez tega postane demokracija proceduralna forma brez vsebine. O formah brez vsebine piše tudi vodilni ekonomski zgodovinar srednje in vzhodne Evrope Ivan Berend, ko v obdobju po prvi svetovni vojni opisuje nastajanje novih demokracij v tem delu sveta.

Današnja kriza demokracije torej ni nenadna ali presenetljiva. Je posledica dolgotrajnega zanemarjanja temeljnega pogoja demokracije: močnega, stabilnega in samozavestnega srednjega razreda. Dokler tega problema ne bomo postavili v središče politične razprave, se bodo zgodovinski vzorci – kot nas uči preteklost – še naprej ponavljali.

***

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.