Demokracija ni stanje. Je proces

V času, ko v svetu divjajo velike vojne in na prihodnost upravičeno gledamo zaskrbljeno, se lahko porodi dvom tako o uspešnosti boja proti podnebnim spremembam kot tudi o spoštovanju mednarodnega prava. Zdi se sicer, da so temeljni stebri civilizacije – demokracija, pravna država in trden socialni sistem – vsaj pri nas trdni. Toda ali so res?

Ob pogledu na ne tako oddaljeno zgodovino lahko vidimo, da se demokratični stebri pogosto sesuvajo sami vase, kadar se državljani niso pripravljeni dejavno ukvarjati s prihodnostjo svoje skupnosti.

Po padcu demokracije pa poti nazaj ni mogoče najti hitro in brez izjemnih naporov. Zato je danes, bolj kot prej, pomembno, da kot narod in kot državljani prevzamemo odgovornost. Da prispevamo k zaščiti reda, ki omogoča odnose med ljudmi in med državami, in k prizadevanju za ohranitev razmer za življenje na tem planetu.

To slednje je povzetek misli prvega predsednika Republike Slovenije, Milana Kučana, ki je o času in okoliščinah, v katerih živimo, spregovoril za Sobotno prilogo, pa tudi na srečanjih, ki jih sicer trenutno organizira civilna družba.

Teza, ki jo tu postavljam, gradi na omenjenih spoznanjih in je jasna: demokratični sistem, katerega bistvo je osredotočeno na volilno kampanjo in na pravico ljudi, da svobodno izbirajo tistega, ki jih bo vodil, ni sistem, ki zmore odgovoriti na izzive tega časa. Potrebujemo novo razumevanje odnosa med državo in državljani – razumevanje, ki temelji na stalnem dialogu, na zaupanju v sposobnost ljudi za racionalno iskanje rešitev in na konceptu soustvarjanja prihodnosti! Pa ne zgolj na ravni nevladnih organizacij, sindikatov ali gospodarskih združenj, ampak na ravni državljanov samih.

Toda za to potrebujemo več kot le dobro voljo – potrebujemo spremembo kulture in načina, kako razumemo izzive, s katerimi se srečujemo.

Ljudje moramo biti najprej državljani

Predpostavka, da smo ljudje najprej potrošniki, ki jih zanimata le cena izdelkov na policah in prosti čas, je v okviru trajnostnosti in krize, v kateri smo se znašli, zgrešena in nevarna. Vodi v družbo, kjer se posamezniki zapirajo v zasebne svetove in se izgublja občutek za skupno dobro.

Je pa dejstvo, da Slovenci nikdar nismo bili individualisti v tem ozkem, egoističnem smislu. Naša zgodovina je zgodovina zadružništva, gasilskih, planinskih, literarnih, kulturnih in športnih društev – skratka, zgodovina delovanja v skupnosti in za skupnost.

Če želimo preživeti kot družba in kot vrsta, moramo državljani od politike zahtevati novo, razvojno kulturo! Kulturo, ki temelji na sodelovanju, solidarnosti in zavedanju, da smo vsi v istem čolnu. Deliberacija, torej premišljen in argumentiran pogovor med enakopravnimi sogovorniki, je ključno sredstvo za gradnjo te nove kulture. Ne gre le za formalni postopek, ampak za prenovo mentalne slike.

Za razumevanje, da so izzivi, ki so pred nami, preveč kompleksni, da bi jih lahko reševala peščica. Človek je politično bitje. Ko mu damo priložnost, da soodloča o skupnih zadevah, ne postane le bolj zadovoljen – postane bolj produktiven in bolj odgovoren. To je temeljna antropološka resnica, ki ji lahko sledimo v praksi. Jo pa politika vse prepogosto spregleda.

Res ni dovolj, da ljudi vključujemo vsaka štiri leta

Demokracije ne moremo razumeti kot stanje oziroma kot točko, ki smo jo dosegli, ampak kot nezaustavljiv in trajajoč proces. Kot nenehno prizadevanje za družbo, v kateri ima vsak posameznik možnost in odgovornost prispevati k skupnemu dobremu. Če želimo to odgovornost jemati resno, pa moramo preseči model, ki aktivno državljanstvo omejuje na občasno udeležbo na volitvah.

Vzpostaviti moramo kulturo stalnega dialoga in sodelovanja, ki zahteva prostor, v katerem državljani niso le pasivni prejemniki odločitev, ampak njihovi aktivni sooblikovalci. Namesto da se omejujemo zgolj na skupine, ki pokrivajo določen interes, naj bo gospodarski, razvojni ali okoljski, moramo sprostiti potencial celotne družbe.

To pa je mogoče storiti le z vpeljavo sodobnih orodij aktivnega državljanstva, ki omogočajo, da se reprezentativna skupina državljanov pri vsakem od temeljnih razvojnih vprašanj poglobi v ključne stvari, se izobrazi in v dialogu oblikuje premišljene predloge.

Takšen pristop ne temelji na naivni predpostavki, da imajo ljudje odgovore na vsa vprašanja, temveč na zaupanju v sposobnost državljanov, da se učijo, tehtajo argumente in delujejo v javnem interesu. Prav tako ne ogroža institucij parlamentarne demokracije. Še vedno namreč vlada politike predlaga, parlament pa jih sprejema. Sta pa oba veliko bolje seznanjena s pogledom ljudi. In jih tudi jemljeta resneje.

Črt Poglajen, politolog. FOTO: Blaž Samec

Izkušnje iz Irske, Francije in Belgije kažejo, da takšen pristop vodi do pogumnih in legitimnih odločitev, ki jih tradicionalna politika pogosto ni sposobna sprejeti. Vzgoja aktivnega državljanstva ni le cilj sam po sebi; je ključni pogoj za preživetje in razvoj naše skupnosti. Je edini način, da zgradimo družbo, ki je kos izzivom prihodnosti, saj sloni na najširšem možnem temelju – na modrosti in odgovornosti vseh nas.

Jasno je, kdo ima v rokah škarje in platno

Odgovor na vprašanje, kdo nosi odgovornost za nadgradnjo demokratičnih mehanizmov, je jasen. Vrednote, kot so vključenost, sodelovanje in delovanje v koaliciji s civilno družbo, so številne stranke že zdaj poudarile kot ključne. To je soliden temelj, na katerem lahko gradimo. Je pa to zgolj in samo soliden temelj.

Pomembno je, da deklarativna načela dobijo konkreten operativen okvir. Da državljanom omogočimo sodelovanje pri sooblikovanju politik. Da se razmislek o postopkih, ki bodo v resnici vzpostavili prostor za premišljen in argumentiran dialog med ljudmi, prenese v prakso. In to ne na ravni nepomembnih testnih primerov in razvojnih laboratorijev, ampak v temeljnih vprašanjih, kot sta realizacija boja proti podnebnim spremembam in energetski prehod (kjer trenutno visimo na najnižji možni točki participacije).

Navedeno velja še posebej na lokalni ravni, kjer so konkretni razvojni projekti najpogosteje tarča nasprotovanj prav zato, ker skupnosti niso bile vključene od samega začetka.

Do radikalnejšega razvojnega koraka bomo prišli šele, ko bodo stranke ponotranjile dejstvo, da učinkovitih posegov v prostor ni, ne da bi lokalno skupnost v odločanje vključili na začetku oblikovanja politik.

Tudi uspešnega izvajanja projektov, kot je postavitev drugega bloka nuklearne elektrarne, vetrnic ali črpalnih elektrarn, ne bo, dokler odločevalci skupnosti v oblikovanje politike ne bodo vključili zares in na začetku projektiranja. Posvetovanje z javnostjo je pomanjkljiv in nezadosten primer vključevanja javnosti.

Pomembno je, da stranke, kot nosilci ključnega dela izvršilne oblasti, državljanom omogočijo, da postanejo aktivni sooblikovalci politik. Da jih ustrezno informirajo, predvsem pa, da razvijejo prostor, znotraj katerega bodo ljudje imeli možnost svoje mnenje oblikovati v dialogu in ga v dialogu posredovati tudi odločevalcem.

Ne gre za to, da bi politika prenesla svojo odgovornost na ljudi, ampak da jo deli z njimi. Da ustvari prostor, kjer se lahko srečajo različna mnenja, izkušnje in znanja in kjer se z dialogom iščejo najboljše rešitve za vse. To je pot do bolj legitimnih, bolj učinkovitih in bolj trajnostnih odločitev. In predvsem: to je pot do bolj zaupanja vredne skupnosti, v kateri se državljani prepoznajo kot njeni soustvarjalci, ne le opazovalci.

Sklep: demokracija je potrebna, ko se volišča zapro

Naša prihodnost je v naših rokah – in z njo odgovornost, da ravnamo kot aktivni državljani. Ne le na dan volitev, ampak skozi celoten mandat. Odgovornost, da zahtevamo in soustvarjamo družbo, ki gradi in ne ruši; družbo, v kateri je dialog temelj za odpravljanje nesoglasij ter partnerstvo med ljudmi in državo temelj skupnega uspeha.

Ne le vsaka štiri leta. Ne le v osami volišč. To je naša temeljna državljanska dolžnost in hkrati največja priložnost.

Pred petintridesetimi leti so se sanje o suverenosti zdele neuresničljive in utopične – a jih je večina kljub temu sanjala. Enako velja danes: sanje o vladi, ki resno jemlje državljane, se marsikomu zdijo naivne. Vendar smo mnogi, ki si jih upamo sanjati.

Vprašanje teden pred volitvami ni le, koga bomo volili. Vprašanje mora biti: kakšno demokracijo zahtevamo? Namesto resigniranega »v izrednih razmerah si ne moremo privoščiti več demokracije« je čas za nasprotno stališče: v izrednih razmerah si ne moremo privoščiti demokracije, ki ni bolj vključujoča in bolj v rokah državljanov.

Dr. Črt Poglajen, politolog.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.