Demokracija z računi – polemika

Z zanimanjem sem prebral prispevek dr. Alojza Ihana o težavah v slovenskem zdravstvu. Z vidika zasebne ekonomije so njegovi pogledi in tudi vprašanja povsem smiselna.

Ampak zdravstveno varstvo je javno dobro in storitev, ki jo mora država zagotavljati sama (prek sistema oblasti) ali prek tako imenovanih javnih pogodb (koncesij). Že govor o tako imenovanem državnem zdravstvu kaže na nerazumevanje sistema javnega dobra.

Po logiki in zgodovini je bilo javno dobro (torej storitve in dobrine) vedno zagotovljeno prek državnih organizacij, ki so sodile v širšo (ali mehko) javno upravo. Zasebni sektor (koncesionarji) je bil vključen tam, kjer državne organizacije niso delovale ali bi bilo zanje nesmotrno zagotavljati takšne storitve.

Borut Stražišar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Drugi postulat, ki ga v slovenskem zdravstvu ne ekonomska ne zdravstvena stroka ne upošteva, je, da so cene javnih dobrin vedno politične in socialne – ne pa ekonomske. Zato razviti pravni sistemi v tem primeru govorijo, da gre za plačilo po tarifah in ne po cenah storitev. Logika tega sistema je zagotavljanje pokrivanja stroškov delovanja »državnih« organizacij, ne pa dejanskih stroškov posameznih storitev.

To pomeni, da naj bi javni zavodi upoštevali celoto prihodkov, ne pa katere storitve so ekonomsko donosne in katere ne. Seveda se plusi in minusi vseh storitev nato izenačijo na zaključnem računu posamezne državne organizacije. In tu večinoma trčimo ob znane minuse.

Reševanje minusov nakaže na nerazumevanje tretjega postulata – državne organizacije ter koncesionarji izvajajo zdravstveno politiko države v razmerju do državljanov (pacientov). Država mora, po zakonu, zagotavljati sredstva za delovanje javnih zavodov in izvajanje javne službe v njih.

Koncesionarji so prepuščeni samim sebi – saj so to podjetniki, ki morajo opraviti lastno ekonomsko presojo in analizo, ali se jim koncesija ekonomsko izide ali ne (znotraj razpisanega koncesijskega obdobja in ob potencialnih spremembah zahtev javne službe). Pri javnih zavodih je razprava o načinu pokrivanja izgube politična razprava. Gre za politične odločitve, kje in koliko javnih sredstev bomo porabili v posameznem proračunskem letu – kako bo država dejansko izvajala zdravstveno politiko.

Pravo volilno vprašanje torej ni, kako zagotoviti sredstva za obljubljeno delujoče javno zdravstvo. Pravo volilno vprašanje je, na katerem mestu ima posamezna volilna opcija namenskost porabe proračunskih sredstev za javno zdravstvo. In seveda – kolikšna je politična pričakovana čakalna doba glede na možnost zagotavljanja sredstev.

Pri tem vprašanju so bile škrte tako levo- kot desno-sredinske koalicije. Volilno vprašanje je razvrstitev javnega dobra znotraj posamezne politične opcije – kaj ima prednost pred nečim drugim (od obrambe države do zdravstva in šolstva ter kulture). Vedno gre za politično izbiro.

Izhodišča slovenske ekonomske in zdravstvene stroke temeljijo na politiki novega javnega upravljanja – torej uveljavljanja podjetniških pristopov v izvajanju javnih služb in državnih nalog. Ta načela so marsikje privedla do slabšanja kakovosti storitev in celo zvišanja cen storitev (ali skoraj do razpada javne službe). Večinoma je novo javno upravljanje (NPM – New Public Managament) opuščeno od leta 2004.

Govor je samo še o uvajanju informatizacije. Tako pridemo do četrtega postulata – temelj javnega dobra je neprofitnost. Gre za izkoriščanje državnega monopola, na tem področju profitnosti ne more biti (pod določenimi pogoji zgolj omejena profitnost). Da ne bo pomote – neprofitnost pomeni zgolj to, da morebitnega dobička ne more porabiti ustanovitelj. Zasebni sektor prevzema zgolj storitve, ki so dobičkonosne z nizko stopnjo tveganja.

Ostalo se izvaja v javnem sektorju, kar povzroča še večji minus v državnih izvajalcih storitev. Dopuščanje vzporednega plačljivega sistema je torej dokaz nedelovanja pravne države na tem področju (in mogoče sprejemanja neustreznih političnih odločitev pristojnih ministrov, ki so bili v konfliktu interesov) in ne nedelovanja javnega zdravstvenega sistema.

Na koncu pridemo še do zadnjega, a ne končnega postulata – javni zdravstveni sistem za delovanje potrebuje aktivno sodelovanje vseh akterjev. Če posamezni akterji (s pooblastili) ščitijo primarno zasebne, kapitalske interese, če si izvajalci prizadevajo zgolj za maksimiranje dobička (ne upoštevajo pa izvajanja javnega interesa), če država ne ve, kaj pomeni javno dobro in javna služba ter koncesije – potem dobimo slovenski razpadajoči javni zdravstveni sistem.

In tukaj se pokaže razlika med našim balkanskim dojemanjem pravic in obveznosti ter zahodno pravno kulturo. Ja, del javnega sistema je tudi javno naročanje – ki ga določa EU. Ampak – večinoma imamo samo v Sloveniji s tem probleme. Zakaj? Ker v trenutku javnega naročanja oddamo naročilo za starodobno katrco, do zaključka izvedbe pa projekt spremenimo v najsodobnejši hibrid prestižne znamke. Problem ni zakonodaja, problem je balkansko dojemanje in izvajanje zahodne zakonodaje.

Kaj povedati ob zaključku? Demokracija ima svojo ceno – ne ekonomsko, ampak politično. Politična cena se nato izkaže v višini davkov, taks, obsega storitev in podobno. Javne službe pomenijo nadzor in odločitve javnosti. Te odločitve so vedno politične, ne ekonomske. Nato imamo proračune, pri katerih politika določi, koliko javnega denarja bo namenjenega za izvedbo posamezne politike in kakšen obseg javnega dobra bo dejansko na razpolago (državnim organizacijam in koncesionarjem).

Uvedba pravila, da denar sledi pacientu, pomeni tudi uvedbo pravih zavarovanj, kar pa posledično pomeni uvedbo ameriškega sistema zdravstva. Mogoče imamo prenapihnjeno javno zdravstvo tudi zato, ker nekateri želijo uvajati storitve, ki so majhnega obsega in bi jih bilo ceneje izvajati v tujini. Smo majhna ekonomija in o ekonomiji obsega lahko zgolj sanjamo. To pa pomeni, da tudi zasebništvo na tem področju ne bo bistveno pripomoglo k zmanjševanju ključnih čakalnih dob.

V zdravstveni blagajni nikoli ne bo dovolj denarja, da bi plačali stroške vseh posegov. In v vseh zdravstvenih sistemih obstajajo »gate-keeperji«, ki selekcionirajo paciente glede na razpoložljive finančne in zdravstvene kapacitete (tudi v Avstriji in Nemčiji). Čakalne dobe pri takšnih »vratarjih« so lahko javne ali skrite. Naš sistem javnega zdravstva dejansko uničujemo že od sprejetja zakona o zdravstveni dejavnosti – ker ne razumemo ali ne želimo v politiki in realnem življenju razumeti koncepta javnega dobra in javne službe.

Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.