Denarni zavod Slovenije in slovenska državnost

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Ob 35. obletnici Banke Slovenije se je treba spomniti tudi njenih starejših korenin. Leta 1991 je Slovenija dobila centralno banko samostojne države in nato lasten denar. Toda slovenska denarna oblast ni nastala iz nič. Dvanajstega marca 1944 je predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta ustanovilo Denarni zavod Slovenije.

Sredi vojne, na osvobojenem ozemlju znotraj okupirane Evrope, je nastala ustanova, ki je urejala denarno poslovanje in izdajala plačilna sredstva. Ob sedanjem jubileju ji pripada mesto v javnem spominu in v pripovedi Banke Slovenije o lastnem izvoru.

Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar. FOTO: Matej Družnik

Državnost navadno prepoznavamo po zastavi, ozemlju, vojski, ustavi in mednarodnem priznanju. Manj pozornosti namenjamo njenim vsakdanjim opravilom: kako oblast plačuje, kako zbira sredstva, kaj obljubi tistemu, od katerega si izposodi, in zakaj ljudje sprejemajo papir, ki ga izda.

V slovenskem narodnoosvobodilnem gibanju se je državnost uresničevala tudi v dveh finančnih oblikah: v dolgu in denarju. Zadolžiti se v imenu prihodnje svobode in izdati plačilno sredstvo sta bili dejanji oblasti, ki je prihodnost že spreminjala v ustanove.

Začetek tega je starejši od Denarnega zavoda. Slovenski narodnoosvobodilni odbor je septembra leta 1941 razpisal petodstotno posojilo svobode. Prve tiskane obveznice so sledile leta 1942. Odpor je potreboval sredstva za preskrbo in organizacijo delovanja.

Ljudje, ki so posojilo vpisali, so mu prepustili del svoje takratne kupne moči, v zameno pa prejeli obljubo prihodnjega povračila. V razmerah okupacije to ni bila običajna finančna naložba. Upnik je prevzemal tudi tveganje, da oblast, ki se zadolžuje, vojne ne bo preživela.

Darovalec se svojemu denarju odpove; posojilodajalec pridobi terjatev. Izdajatelj obveznice priznava, da je prejel sredstva, ki niso preprosto njegova, in da ima do njihovega lastnika obveznost. S tem nastaja razmerje med javno oblastjo in prebivalcem. Oblast si pridobi sredstva za sedanje delovanje, vendar nase naloži breme za prihodnost. V obljubi vračila je navzoča predstava, da bo po osvoboditvi obstajal politični red, ki bo sposoben prevzete obveznosti urediti.

Del obveznic je začel krožiti kot zasilni denar. Listino, ki je prvotno potrjevala posojilo, je bilo mogoče izročiti drugemu pri plačilu. Terjatev do izdajatelja je tako dobila še drugo življenje: postala je menjalno sredstvo. Dolg in denar sta se približala, vendar nista postala povsem ista stvar. Obveznica predvsem obljublja prihodnje povračilo; plačilno sredstvo omogoča poravnavanje tekočih obveznosti. To razlikovanje je pomembno tudi za pravilno razumevanje poznejšega nacističnega ponarejanja partizanskih vrednostnih papirjev.

Na Slovenskem je okupacija razkosala tudi denarni prostor. V obtoku so bile različne okupacijske valute, gotovine je primanjkovalo, preskrbo in menjavo pa so ovirale vojaške razmere. Oblast na osvobojenem ozemlju je morala poleg odpora organizirati življenje. Hrano, material in delo je bilo treba pridobivati, plačevati in evidentirati. Če se je hotela uveljaviti kot trajnejša javna oblast, ni mogla biti zadovoljna z improvizacijo pri vsakem posameznem nakupu. Potrebovala je urejeno denarno poslovanje.

Slovenski narodnoosvobodilni svet je februarja leta 1944 v Črnomlju sprejel odlok o izdaji plačilnega bona. Marca je njegovo predsedstvo ustanovilo Denarni zavod Slovenije in ga pooblastilo za izdajo bonov. Že ustanovitveni odlok je njegovo nalogo opredelil na široko: osredotočenje in poenostavljenje denarnega prometa javnopravnih ustanov in denarnega prometa sploh na ozemlju Slovenije. Takšna določba razkriva pogled čez neposredne vojaške potrebe. Predmet urejanja je bilo denarno življenje politične skupnosti.

Prvi predsednik zavoda je bil Lavoslav Dolinšek. Zavod je opravljal emisijske in kreditne naloge ter pomagal urejati plačila in financiranje gospodarstva. Za prvo izdajo plačilnih bonov je dobil pooblastilo do skupne vrednosti dvajset milijonov lir, v apoenih po eno, pet in deset lir. Osnutke je pripravil arhitekt Branko Simčič. Desetlirske bone so julija leta 1944 natisnili v partizanski tiskarni Triglav pod Goteniškim Snežnikom, do novembra pa še preostala manjša apoena.

Poimenovanje v lirah opozarja na omejitve doseženega. To še ni bila samostojna slovenska valuta v pomenu, ki ga povezujemo s poznejšim vrednostnim bonom in tolarjem, in Denarni zavod ni bil centralna banka mednarodno priznane samostojne države. Toda iz tega ne sledi, da je bil samo tiskarna zasilnih listkov. Odločitev o izdaji, določitev obsega in ustanovitev organa za urejanje denarnega prometa so pomenile izvajanje denarne oblasti. Slovenski organ je prevzel pristojnost, da ureja plačilna sredstva na območju svojega delovanja.

Denarni zavod velja za edino svobodno emisijsko ustanovo odporniškega gibanja na osvobojenem ozemlju okupirane Evrope. Prav v tem je njegova izjemnost. V okupiranih državah so namreč obstajale tudi druge finančne ustanove, odporniška gibanja pa so zbirala denar in se zadolževala. Slovenska posebnost je bila lastna ustanova z emisijskimi nalogami pod oblastjo osvobodilnega gibanja.

Kako resno je nasprotnik jemal finančno razsežnost odpora, pokaže pričevanje Adolfa Burgerja, slovaškega judovskega tiskarja, preživelega taboriščnika in prisilnega udeleženca nacistične ponarejevalske operacije Bernhard, ki je v knjigi Des Teufels Werkstatt: die größte Geldfälscheraktion der Weltgeschichte (Hudičeva delavnica: največja akcija ponarejanja denarja v svetovni zgodovini, 1997) opisal delo v Sachsenhausnu.

Operacija je znana predvsem po ponarejanju britanskih funtov in ameriških dolarjev. Burger pa pripoveduje tudi o izdelovanju ponaredkov narodnoosvobodilnega posojila. Izrecno omenja Denarni zavod Slovenije kot svobodno emisijsko banko sredi okupirane Evrope. Burger navaja, da so morali jetniki izdelovati zelo natančne ponaredke partizanskih listin, ki so služile tudi kot denar.

Namen je bil spodkopati uspeh posojila in denarni obtok osvobojenega ozemlja. Njegovo pričevanje dokazuje, da je nacistični aparat napadal tudi finančne temelje odpora. Prepozno, saj razpečevanja ponaredkov ni bilo in so končali v avstrijskem jezeru Toplitz.

Pri slovenskih lirskih bonih poznamo tudi kolaboracijske propagandne ponaredke. Ohranjeni primerek desetlirskega bona nosi sporočilo, da je ta denar brez vrednosti, kakor obljube iz Moskve in Londona. Tak listič razkriva drugačen način napada kot skrivni ponaredek, namenjen neopaznemu unovčenju: posnema prepoznavno plačilno sredstvo, da bi ga javno zasmehoval in spodkopal zaupanje vanj.

Napad na zaupanje je bil napad na možnost preskrbe in upravljanja. Če ljudje listine ne sprejmejo več, izdajatelj z njo težje pridobi blago in poravna obveznosti. Ponarejanje zato ni bilo zgolj spremljevalna goljufija vojne. Bilo je sredstvo boja proti oblasti, ki je poskušala svoje delovanje opreti na lastne finančne instrumente.

Okupatorju za tak napad ni bilo treba priznati njene zakonitosti. Dovolj je bilo, da je prepoznal praktični učinek njenega denarja in dolga. Tako je bil partizanski finančni prostor tudi bojišče. V narodnoosvobodilnem gibanju se je tako oblikovalo razumevanje državnosti, ki je poleg osvoboditve ozemlja zajemalo sposobnost njegovega upravljanja.

Denarna ustanova je sodila v nastajajočo ureditev slovenske oblasti in v zamisel federativne Jugoslavije. Temu času ne smemo za nazaj pripisovati cilja samostojne Republike Slovenije iz leta 1991. Toda prav tako ne smemo iz zgodovine izbrisati slovenske državotvorne vsebine samo zato, ker je bila povezana z drugačno državno in politično ureditvijo. Zgodovinski dosežek je treba razumeti v njegovih okoliščinah.

Tudi poznejša institucionalna pot ni ostala brez sledov. Denarni zavod je bil leta 1946 vključen v Narodno banko FLRJ, v njenem okviru pa je nadaljeval življenje kot slovenska centrala. Ta je leta 1972 nadaljevala delo kot Narodna banka Slovenije. Banka Slovenije je leta 1991 postala njena pravna naslednica. Tega dejstva ni odpravil niti vstop v ESCB.

To zaporedje ne pomeni 82 let iste pravne osebe, enakih pristojnosti ali neprekinjene denarne neodvisnosti. Pomeni pa zgodovinsko povezavo ustanov, znanja in dela, ki je jubilejna pripoved ne bi smela preskočiti, pomeni tudi okroglih 80 let bivanja v isti stavbi.

Christopher Pissarides in Fadi Farra sta v Delu 26. oktobra v članku Država s spominom opozorila na pomen ohranjanja institucionalnega znanja in učenja iz preteklih odločitev. Njuno opozorilo lahko razširimo tudi na odnos ustanov do lastnega nastajanja.

Tudi centralna banka potrebuje spomin, ki povezuje njene predhodnice in pojasnjuje, kako so se spreminjale njene naloge. Dokumenti o Denarnem zavodu sodijo v takšno razumevanje institucije. Kažejo, da je narodnoosvobodilno gibanje prihodnjo državnost gradilo tudi s prevzemanjem dolgov in urejanjem denarja.

Spomin na Denarni zavod pomaga razumeti, kaj vse je bilo treba ustvariti, ohraniti in preoblikovati ter kakšna je bila prehojena pot, da je leta 1991 lahko nastala denarna ureditev samostojne države. Ustanove morajo biti sposobne o svoji zgodovini povedati več, kot dopuščajo vsakokratne politične razmere.

Banka Slovenije bi ob petintridesetletnici lahko jasno povedala, da je zgodovina slovenskega centralnega bančništva daljša od njenega današnjega imena. Pregled uradnih listov kaže nedoumno pravno nasledstvo. Zato je tudi seznam oseb, ki so vodile ustanovo od njene ustanovitve do zdaj ne sme biti pristransko skrčen na tiste, ki so banko vodili pod imenom Banka Slovenije.

V javni spomin sodijo zato tudi števna lira, lirska posojilna obveznica, lirski plačilni bon in ustanova, ki je sredi vojne urejala denar. Sodijo imena Dolinška, vseh direktorjev Narodne banke Jugoslavije - centrale za Slovenijo ter vseh guvernerjev in guvernerke Narodne banke Slovenije.

To je tudi priznanje ljudem, ki so sredi vojne vihre in okupacije prihodnjo svobodo razumeli dovolj konkretno, da so zanjo zbirali sredstva, priznavali dolgove in organizirali plačevanje. Napovedali so državnost, ki je imela finančno vsebino: obljubo, ki jo bo treba izpolniti, in denar, ki mu bo treba zagotoviti veljavo. Ob obletnici Banke Slovenije se spodobi spomniti celotne in nedeljive preteklosti. Država svojega zgodovinskega spomina ne bi smela krajšati prav tam, kjer se je učila prevzemati obveznosti.

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Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.