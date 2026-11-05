  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Denarni zavod Slovenije in slovenska državnost

    Država svojega zgodovinskega spomina ne bi smela krajšati tam, kjer se je učila prevzemati obveznosti, v gostujočem peresu piše Neven Borak.
    Ob 35. obletnici Banke Slovenije se je treba spomniti tudi njenih starejših korenin.  FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Ob 35. obletnici Banke Slovenije se je treba spomniti tudi njenih starejših korenin.  FOTO: Leon Vidic
    Neven Borak
    5. 11. 2026 | 06:00
    12:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

    Ob 35. obletnici Banke Slovenije se je treba spomniti tudi njenih starejših korenin. Leta 1991 je Slovenija dobila centralno banko samostojne države in nato lasten denar. Toda slovenska denarna oblast ni nastala iz nič. Dvanajstega marca 1944 je predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta ustanovilo Denarni zavod Slovenije.

    image_alt
    Slovenija je edina država, kjer so stresni testi šteli za reševanje bank

    Sredi vojne, na osvobojenem ozemlju znotraj okupirane Evrope, je nastala ustanova, ki je urejala denarno poslovanje in izdajala plačilna sredstva. Ob sedanjem jubileju ji pripada mesto v javnem spominu in v pripovedi Banke Slovenije o lastnem izvoru.

    Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar. FOTO: Matej Družnik
    Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar. FOTO: Matej Družnik
    Državnost navadno prepoznavamo po zastavi, ozemlju, vojski, ustavi in mednarodnem priznanju. Manj pozornosti namenjamo njenim vsakdanjim opravilom: kako oblast plačuje, kako zbira sredstva, kaj obljubi tistemu, od katerega si izposodi, in zakaj ljudje sprejemajo papir, ki ga izda.

    V slovenskem narodnoosvobodilnem gibanju se je državnost uresničevala tudi v dveh finančnih oblikah: v dolgu in denarju. Zadolžiti se v imenu prihodnje svobode in izdati plačilno sredstvo sta bili dejanji oblasti, ki je prihodnost že spreminjala v ustanove.

    Začetek tega je starejši od Denarnega zavoda. Slovenski narodnoosvobodilni odbor je septembra leta 1941 razpisal petodstotno posojilo svobode. Prve tiskane obveznice so sledile leta 1942. Odpor je potreboval sredstva za preskrbo in organizacijo delovanja.

    Ljudje, ki so posojilo vpisali, so mu prepustili del svoje takratne kupne moči, v zameno pa prejeli obljubo prihodnjega povračila. V razmerah okupacije to ni bila običajna finančna naložba. Upnik je prevzemal tudi tveganje, da oblast, ki se zadolžuje, vojne ne bo preživela.

    Darovalec se svojemu denarju odpove; posojilodajalec pridobi terjatev. Izdajatelj obveznice priznava, da je prejel sredstva, ki niso preprosto njegova, in da ima do njihovega lastnika obveznost. S tem nastaja razmerje med javno oblastjo in prebivalcem. Oblast si pridobi sredstva za sedanje delovanje, vendar nase naloži breme za prihodnost. V obljubi vračila je navzoča predstava, da bo po osvoboditvi obstajal politični red, ki bo sposoben prevzete obveznosti urediti.

    image_alt
    Kam vlagati danes, katerim delnicam pa se raje izognite

    Del obveznic je začel krožiti kot zasilni denar. Listino, ki je prvotno potrjevala posojilo, je bilo mogoče izročiti drugemu pri plačilu. Terjatev do izdajatelja je tako dobila še drugo življenje: postala je menjalno sredstvo. Dolg in denar sta se približala, vendar nista postala povsem ista stvar. Obveznica predvsem obljublja prihodnje povračilo; plačilno sredstvo omogoča poravnavanje tekočih obveznosti. To razlikovanje je pomembno tudi za pravilno razumevanje poznejšega nacističnega ponarejanja partizanskih vrednostnih papirjev.

    Na Slovenskem je okupacija razkosala tudi denarni prostor. V obtoku so bile različne okupacijske valute, gotovine je primanjkovalo, preskrbo in menjavo pa so ovirale vojaške razmere. Oblast na osvobojenem ozemlju je morala poleg odpora organizirati življenje. Hrano, material in delo je bilo treba pridobivati, plačevati in evidentirati. Če se je hotela uveljaviti kot trajnejša javna oblast, ni mogla biti zadovoljna z improvizacijo pri vsakem posameznem nakupu. Potrebovala je urejeno denarno poslovanje.

    Slovenski narodnoosvobodilni svet je februarja leta 1944 v Črnomlju sprejel odlok o izdaji plačilnega bona. Marca je njegovo predsedstvo ustanovilo Denarni zavod Slovenije in ga pooblastilo za izdajo bonov. Že ustanovitveni odlok je njegovo nalogo opredelil na široko: osredotočenje in poenostavljenje denarnega prometa javnopravnih ustanov in denarnega prometa sploh na ozemlju Slovenije. Takšna določba razkriva pogled čez neposredne vojaške potrebe. Predmet urejanja je bilo denarno življenje politične skupnosti.

    image_alt
    Po novem težje do kredita? BS bi dvignila minimalno kreditno sposobnost

    Prvi predsednik zavoda je bil Lavoslav Dolinšek. Zavod je opravljal emisijske in kreditne naloge ter pomagal urejati plačila in financiranje gospodarstva. Za prvo izdajo plačilnih bonov je dobil pooblastilo do skupne vrednosti dvajset milijonov lir, v apoenih po eno, pet in deset lir. Osnutke je pripravil arhitekt Branko Simčič. Desetlirske bone so julija leta 1944 natisnili v partizanski tiskarni Triglav pod Goteniškim Snežnikom, do novembra pa še preostala manjša apoena.

    Poimenovanje v lirah opozarja na omejitve doseženega. To še ni bila samostojna slovenska valuta v pomenu, ki ga povezujemo s poznejšim vrednostnim bonom in tolarjem, in Denarni zavod ni bil centralna banka mednarodno priznane samostojne države. Toda iz tega ne sledi, da je bil samo tiskarna zasilnih listkov. Odločitev o izdaji, določitev obsega in ustanovitev organa za urejanje denarnega prometa so pomenile izvajanje denarne oblasti. Slovenski organ je prevzel pristojnost, da ureja plačilna sredstva na območju svojega delovanja.

    Denarni zavod velja za edino svobodno emisijsko ustanovo odporniškega gibanja na osvobojenem ozemlju okupirane Evrope. Prav v tem je njegova izjemnost. V okupiranih državah so namreč obstajale tudi druge finančne ustanove, odporniška gibanja pa so zbirala denar in se zadolževala. Slovenska posebnost je bila lastna ustanova z emisijskimi nalogami pod oblastjo osvobodilnega gibanja.

    image_alt
    Tolar in evro, naši valuti

    Kako resno je nasprotnik jemal finančno razsežnost odpora, pokaže pričevanje Adolfa Burgerja, slovaškega judovskega tiskarja, preživelega taboriščnika in prisilnega udeleženca nacistične ponarejevalske operacije Bernhard, ki je v knjigi Des Teufels Werkstatt: die größte Geldfälscheraktion der Weltgeschichte (Hudičeva delavnica: največja akcija ponarejanja denarja v svetovni zgodovini, 1997) opisal delo v Sachsenhausnu.

    Operacija je znana predvsem po ponarejanju britanskih funtov in ameriških dolarjev. Burger pa pripoveduje tudi o izdelovanju ponaredkov narodnoosvobodilnega posojila. Izrecno omenja Denarni zavod Slovenije kot svobodno emisijsko banko sredi okupirane Evrope. Burger navaja, da so morali jetniki izdelovati zelo natančne ponaredke partizanskih listin, ki so služile tudi kot denar.

    Namen je bil spodkopati uspeh posojila in denarni obtok osvobojenega ozemlja. Njegovo pričevanje dokazuje, da je nacistični aparat napadal tudi finančne temelje odpora. Prepozno, saj razpečevanja ponaredkov ni bilo in so končali v avstrijskem jezeru Toplitz.

    image_alt
    Luknje v številkah, glavah in makroprogramu

    Pri slovenskih lirskih bonih poznamo tudi kolaboracijske propagandne ponaredke. Ohranjeni primerek desetlirskega bona nosi sporočilo, da je ta denar brez vrednosti, kakor obljube iz Moskve in Londona. Tak listič razkriva drugačen način napada kot skrivni ponaredek, namenjen neopaznemu unovčenju: posnema prepoznavno plačilno sredstvo, da bi ga javno zasmehoval in spodkopal zaupanje vanj.

    Napad na zaupanje je bil napad na možnost preskrbe in upravljanja. Če ljudje listine ne sprejmejo več, izdajatelj z njo težje pridobi blago in poravna obveznosti. Ponarejanje zato ni bilo zgolj spremljevalna goljufija vojne. Bilo je sredstvo boja proti oblasti, ki je poskušala svoje delovanje opreti na lastne finančne instrumente.

    Okupatorju za tak napad ni bilo treba priznati njene zakonitosti. Dovolj je bilo, da je prepoznal praktični učinek njenega denarja in dolga. Tako je bil partizanski finančni prostor tudi bojišče. V narodnoosvobodilnem gibanju se je tako oblikovalo razumevanje državnosti, ki je poleg osvoboditve ozemlja zajemalo sposobnost njegovega upravljanja.

    image_alt
    Prihajajo nove Gursove posplošene vrednosti nepremičnin: koliko višje bodo

    Denarna ustanova je sodila v nastajajočo ureditev slovenske oblasti in v zamisel federativne Jugoslavije. Temu času ne smemo za nazaj pripisovati cilja samostojne Republike Slovenije iz leta 1991. Toda prav tako ne smemo iz zgodovine izbrisati slovenske državotvorne vsebine samo zato, ker je bila povezana z drugačno državno in politično ureditvijo. Zgodovinski dosežek je treba razumeti v njegovih okoliščinah.

    Tudi poznejša institucionalna pot ni ostala brez sledov. Denarni zavod je bil leta 1946 vključen v Narodno banko FLRJ, v njenem okviru pa je nadaljeval življenje kot slovenska centrala. Ta je leta 1972 nadaljevala delo kot Narodna banka Slovenije. Banka Slovenije je leta 1991 postala njena pravna naslednica. Tega dejstva ni odpravil niti vstop v ESCB.

    To zaporedje ne pomeni 82 let iste pravne osebe, enakih pristojnosti ali neprekinjene denarne neodvisnosti. Pomeni pa zgodovinsko povezavo ustanov, znanja in dela, ki je jubilejna pripoved ne bi smela preskočiti, pomeni tudi okroglih 80 let bivanja v isti stavbi.

    image_alt
    Država s spominom

    Christopher Pissarides in Fadi Farra sta v Delu 26. oktobra v članku Država s spominom opozorila na pomen ohranjanja institucionalnega znanja in učenja iz preteklih odločitev. Njuno opozorilo lahko razširimo tudi na odnos ustanov do lastnega nastajanja.

    Tudi centralna banka potrebuje spomin, ki povezuje njene predhodnice in pojasnjuje, kako so se spreminjale njene naloge. Dokumenti o Denarnem zavodu sodijo v takšno razumevanje institucije. Kažejo, da je narodnoosvobodilno gibanje prihodnjo državnost gradilo tudi s prevzemanjem dolgov in urejanjem denarja.

    Spomin na Denarni zavod pomaga razumeti, kaj vse je bilo treba ustvariti, ohraniti in preoblikovati ter kakšna je bila prehojena pot, da je leta 1991 lahko nastala denarna ureditev samostojne države. Ustanove morajo biti sposobne o svoji zgodovini povedati več, kot dopuščajo vsakokratne politične razmere.

    image_alt
    Primož Dolenc po desetletju v centralni banki v guvernerski fotelj

    Banka Slovenije bi ob petintridesetletnici lahko jasno povedala, da je zgodovina slovenskega centralnega bančništva daljša od njenega današnjega imena. Pregled uradnih listov kaže nedoumno pravno nasledstvo. Zato je tudi seznam oseb, ki so vodile ustanovo od njene ustanovitve do zdaj ne sme biti pristransko skrčen na tiste, ki so banko vodili pod imenom Banka Slovenije.

    V javni spomin sodijo zato tudi števna lira, lirska posojilna obveznica, lirski plačilni bon in ustanova, ki je sredi vojne urejala denar. Sodijo imena Dolinška, vseh direktorjev Narodne banke Jugoslavije - centrale za Slovenijo ter vseh guvernerjev in guvernerke Narodne banke Slovenije.

    To je tudi priznanje ljudem, ki so sredi vojne vihre in okupacije prihodnjo svobodo razumeli dovolj konkretno, da so zanjo zbirali sredstva, priznavali dolgove in organizirali plačevanje. Napovedali so državnost, ki je imela finančno vsebino: obljubo, ki jo bo treba izpolniti, in denar, ki mu bo treba zagotoviti veljavo. Ob obletnici Banke Slovenije se spodobi spomniti celotne in nedeljive preteklosti. Država svojega zgodovinskega spomina ne bi smela krajšati prav tam, kjer se je učila prevzemati obveznosti.

    ***

    Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar

    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Razlika med analizo podatkov in zgodbo, ki jo želimo v njih videti

    Interpretacija podatkov v članku Karla Lipnika je problematična, opozarja ddr. Neven Borak.
    3. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Policentrizem ni zemljevid, ampak razvojni sistem

    Slovenija policentrizma ne bo dokazala z zemljevidom krogov in povezav, ampak ko bo mogoče tudi zunaj prestolnice sprejemati odločitve, meni Neven Borak.
    Neven Borak 25. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Proračunski memorandum po priročniku za telebane

    Kopičenje nepovezanih opisov, nedokončanih stavkov in notranjih neskladij pa kaže, da dokument ni bil pregledan kot celota.
    5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko ustava molči

    Skupnost ne živi samo od pravil, ampak tudi od avtonomnih nosilcev, ki lahko delujejo onkraj kratkega političnega cikla.
    26. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Iskanje prihodnosti

    Če je bil ZUJF fiskalni skalpel, je novi zakon nekaj bolj nenavadnega: ideološki večnamenski nož.
    16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bančnega svetovalca kar iz domačega naslanjača (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    4. 11. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Z mačkom Tomom postali največji na svetu po številu prenesenih iger

    Največji del globalnega podjetja Outfit7 ima sedež v ljubljanski Kristalni palači, kjer v družbi Ekipa2 dela 300 zaposlenih iz 30 držav.
    Nejc Gole 5. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

    Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
    5. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Namesto regulacije v ospredju konkurenčnost gospodarstva

    Premik v strategiji pri vzpostavljanju skupnega trga kapitala je spodbuden za končni rezultat projekta.
    Milka Bizovičar 4. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    »Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan« (video)

    Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
    4. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SlovenijadenarBanka SlovenijefinanceposojilaNOBdruga svetovna vojnazgodovinaDenarni zavod Slovenijeneven borakgostujoče pero

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Vojaške vaje na Postojnskem: v prihodnjih dneh bo bolj hrupno

    Na mednarodnih vojaških vajah, ki potekata še do 14. novembra, se usposablja okoli 750 pripadnic in pripadnikov vojsk Slovenije, Albanije, Italije in Madžarske.
    5. 11. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Stoletnica Johna Bergerja, moža, ki nas je naučil gledati

    Ob stoti obletnici rojstva angleškega pisatelja, esejista in kritika Johna Bergerja na policah nove izdaje in nova biografija tega velikega erudita.
    Pia Prezelj 5. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Se rodimo z univerzalno slovnico?

    Ema Štarkl raziskuje skladenjske značilnosti jezika.
    Saša Senica 5. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Denarni zavod Slovenije in slovenska državnost

    Država svojega zgodovinskega spomina ne bi smela krajšati tam, kjer se je učila prevzemati obveznosti, v gostujočem peresu piše Neven Borak.
    Neven Borak 5. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zaplet

    Volivci v ZDA so obrnili hrbet politiki predsednika Donalda Trumpa.
    Marko Kočevar 5. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Se rodimo z univerzalno slovnico?

    Ema Štarkl raziskuje skladenjske značilnosti jezika.
    Saša Senica 5. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Denarni zavod Slovenije in slovenska državnost

    Država svojega zgodovinskega spomina ne bi smela krajšati tam, kjer se je učila prevzemati obveznosti, v gostujočem peresu piše Neven Borak.
    Neven Borak 5. 11. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zaplet

    Volivci v ZDA so obrnili hrbet politiki predsednika Donalda Trumpa.
    Marko Kočevar 5. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Skupina SID banka odpira naložbeno platformo za slovenske naložbene priložnosti

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    4. 11. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo