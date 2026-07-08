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    Gostujoče pero

    Digitalne izbire, ki vplivajo na zdravje naših otrok

    Ponavljajoča izpostavljenost stereotipnim, nasilnim ali diskriminatornim vsebinam, oblikuje način, kako otroci razumejo sebe in svet okoli sebe.
    Zmanjšanje izpostavljenosti nezakonitim ali skrajnim in slikovnim vsebinam je bistvena. Vendar dobro počutje zahteva več kot le odsotnost škode. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Galerija
    Zmanjšanje izpostavljenosti nezakonitim ali skrajnim in slikovnim vsebinam je bistvena. Vendar dobro počutje zahteva več kot le odsotnost škode. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Emmanuel Macron, Tedros Adhanom Ghebreyesus
    8. 7. 2026 | 05:00
    8:23
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    Digitalna okolja, od družbenih omrežij in spletnih iger do generativnih sistemov umetne inteligence, močno vplivajo na zdravje ljudi. To še posebej velja za otroke in mlade. Po vsem svetu digitalne tehnologije reprogramirajo otroštvo in določajo način, kako se mladi učijo, igrajo in povezujejo.

    Naša naloga ni slaviti ali obsojati tehnologije. Naša naloga je spopasti se s preprosto resnico: naše digitalno okolje ne prinaša le daljnosežnih koristi, ampak tudi resna tveganja za zdravje in razvoj otrok. Odgovorni smo za to, da prve čim bolj povečamo in hkrati preprečimo druge. Za ukrepanje še ni prepozno, vendar je prepozno za zgolj postopne prilagoditve.

    Digitalna orodja lahko razširijo priložnosti s podporo učenju, komunikaciji in dostopu do zdravstvenih storitev, predvsem za otroke v oddaljenih krajih ali krajih, ki jih prizadenejo krize. Za številne mlade spletni prostori omogočajo tudi ustvarjalnost, skupnost in občutek pripadnosti, predvsem za tiste, ki so zunaj spleta počutijo izključeni. A te koristi so močno odvisne od tega, kdo ima dostop, kako so tehnologije zasnovane in čigavim interesom služijo.

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    Družbena omrežja onesrečujejo otroke

    Vlade vse bolj priznavajo, da je varovanje otrok na spletu imperativ javnega zdravja. Avstralija je kot prva na svetu uvedla zahtevo, da morajo platforme družbenih omrežij preprečiti, da bi otroci, mlajši od 16 let, lahko ustvarjali račune. Francija napreduje pri sprejemanju zakonodaje, ki bo za mlajše od 15 let prepovedala dostop do družbenih omrežij.

    Indonezija je prepovedala dostop otrokom, mlajšim od 16 let, Španija je napovedala načrte za to, Irska pa sodeluje s partnerji v Evropski uniji pri razvoju starostnih omejitev in sistemov za preverjanje starosti, osredotočenih na varovanje mladoletnikov, mlajših od 16 let.

    Tudi Združeno kraljestvo je pred kratkim napovedalo načrte za prepoved omogočanja storitev na platformah družbenih omrežij za mlajše od 16 let, in sicer skupaj z dodatnimi varnostnimi ukrepi, kot so omejitve prenosa v živo in stiki s tujci. Kanada je uvedla zakonodajo za omejevanje dostopa do družbenih omrežij mladoletnikom pod 16. letom starosti, hkrati pa zahteva močnejše že vgrajene varnostne rešitve in odgovornost platform.

    Dokazano je, da je čezmerna digitalna izpostavljenost povezana s težavami, kot so tesnoba, depresija, slabo spanje, povečana agresivnost, in v hujših primerih samomorilnost, predvsem med ranljivimi mladostniki. FOTO: Borja Suarez/Reuters
    Dokazano je, da je čezmerna digitalna izpostavljenost povezana s težavami, kot so tesnoba, depresija, slabo spanje, povečana agresivnost, in v hujših primerih samomorilnost, predvsem med ranljivimi mladostniki. FOTO: Borja Suarez/Reuters

    Ti ukrepi skupaj so dokaz vse večjega svetovnega soglasja, da digitalna okolja zahtevajo učinkovito upravljanje, starostno primerno zasnovo in močnejše varovanje za zaščito zdravja otrok. Svetovna zdravstvena organizacija to podpira s krepitvijo raziskav, nujnih za razumevanje vpliva sedanjih in prihodnjih tehnologij, z zagotavljanjem tehničnih nasvetov državam ter s spodbujanjem varnih in pravičnih digitalnih zdravstvenih okolij.

    Rešitve so nujne, ker digitalna okolja niso nevtralna. Način, kako so zasnovana, upravljana in kako se z njimi ustvarja dobiček, zaznamuje številne vidike našega življenja, predvsem naše zdravje.

    Emmanuel Macron, predsednik Francije. FOTO: Laia Ros/Reuters
    Emmanuel Macron, predsednik Francije. FOTO: Laia Ros/Reuters

    Ponavljajoča izpostavljenost, na primer stereotipnim, seksualiziranim, nasilnim ali diskriminatornim vsebinam, oblikuje način, kako otroci razumejo sebe in svet okoli sebe. Algoritmi vse bolj filtrirajo zdravstvene informacije, da bi povečali pozornost, ne pa natančnosti, kar omogoča širjenje zavajajočih trditev. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov, predvsem za profiliranje in ciljno trženje, vzbujata skrbi glede zasebnosti, manipulacije in dobrega počutja.

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    Ko algoritmi nagrajujejo jezo: kako nas družbena omrežja učijo grobosti

    Dokazano je, da je čezmerna digitalna izpostavljenost povezana s težavami, kot so tesnoba, depresija, slabo spanje, povečana agresivnost, in v hujših primerih samomorilnost, predvsem med ranljivimi mladostniki. Digitalno trženje na platformah lahko ljudi izpostavi promociji škodljivih izdelkov, kot so tobak, alkohol in igralne platforme.

    Uporaba družbenih omrežij, iger in umetne inteligence lahko poglablja osamljenost in izpodriva odnose iz realnega sveta. Dolgotrajna uporaba zaradi sedenja pred zasloni in vpliv na spanje sta znana dejavnika tveganja za nenalezljive bolezni.

    Tudi spletno spolno izkoriščanje in zlorabe se po vsem svetu povečujejo. Vse več je gradiva o spolnih zlorabah otrok, z umetno inteligenco ustvarjenih podob zlorabe ter lažnih spolnih vsebin ali vsebin ustrahovanja. Te imajo globoke in trajne posledice za duševno zdravje, zaupanje in varnost.

    Naši otroci in mladi niso poskusni subjekti, zaprti trg ali blago. Skupaj lahko in moramo ustvariti digitalna okolja, ki varujejo in podpirajo njihov zdravi razvoj. FOTO: Paul Hanna/AFP
    Naši otroci in mladi niso poskusni subjekti, zaprti trg ali blago. Skupaj lahko in moramo ustvariti digitalna okolja, ki varujejo in podpirajo njihov zdravi razvoj. FOTO: Paul Hanna/AFP

    Poslovne prakse vsa ta tveganja povečujejo. Številne platforme so zasnovane tako, da čim bolj povečajo vključenost uporabnikov, pri tem pa niso vzpostavljene funkcije za zagotavljanje ustreznega varovanja pred izpostavljenostjo škodljivim vsebinam ter za zaščito telesnega in duševnega zdravja otrok.

    Zmanjšanje izpostavljenosti nezakonitim ali skrajnim in slikovnim vsebinam je bistvena. Vendar dobro počutje zahteva več kot le odsotnost škode. Odvisno je od stabilnih odnosov, primernih meja, telesne dejavnosti in priložnosti za družbene stike v resničnem svetu. Tveganja se množijo, ko digitalna okolja podirajo – namesto da bi podpirala – zdrav razvoj.

    Generativna umetna inteligenca je pomemben multiplikator tako tveganj kot priložnosti za dobro počutje otrok. Če se uporabljajo odgovorno, lahko namensko zasnovana orodja umetne inteligence podprejo izobraževanje, dostopnost in zdravje. Vendar pa njihov dolgoročni vpliv na pričakovanja otrok glede odnosov, empatije ali samoregulacije ni jasen. Dokler to drži, zadržan pristop ni usmerjen proti inovacijam, ampak je namenjen podpori otrokom.

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    Tudi slovenska vlada v omejitev omrežij za mlajše od 15 let

    Digitalno ravnovesje je del rešitve. Medtem ko digitalna okolja zahtevajo ureditev, preglednost, starostno primerno zasnovo, močnejše varnostne funkcije, zaupanje in dgovornost, morajo dokazi držati korak s tehnologijo, kar zahteva neodvisne, vzdolžne raziskave v različnih dohodkovnih okoljih in regijah.

    Predvsem pa moramo razumeti mlade. Kot dejavni uporabniki tehnologije lahko pomagajo, da se digitalna okolja razvijajo odgovorno. Spletni in nespletni svet zdaj sestavljata en sam prostor, kjer digitalna orodja lahko podprejo zdrav razvoj – ali pa ga izpodrinejo. Mladi naj s svojimi lastnimi življenjskimi izkušnjami pomagajo oblikovati ustrezne zaščitne ukrepe. Tudi starši, skrbniki, šole in skupnosti morajo biti del te razprave.

    Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

    Ta proces zahteva trajno sodelovanje vlad, industrije, civilne družbe in institucij javnega zdravja, zgrajeno na skupni zavezi k čim večjim koristim in čim manjši škodi. Najpomembnejši so večja preglednost, izmenjava podatkov, odločitve pri zasnovi, ki spodbujajo zdravje, ter podpora podjetij učinkovitim varnostnim standardom, predvsem za mladoletnike. Svetovna zdravstvena organizacija lahko igra svojo vlogo pri povezovanju ter vpliva na določanje norm in standardov.

    Naši otroci in mladi niso poskusni subjekti, zaprti trg ali blago. Skupaj lahko in moramo ustvariti digitalna okolja, ki varujejo in podpirajo njihov zdravi razvoj. Odločitve, ki jih sprejmemo zdaj, bodo vplivale na prihodnje generacije.

    ––––––––––

    Avtorske pravice:

    Project Syndicate, 2026.

    www.project-syndicate.org

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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