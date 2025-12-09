Od blagovne menjave do kovancev, od kovancev do bankovcev, od bankovcev do kartic – plačilni sistemi, ki se uporabljajo v Evropi, se skozi zgodovino nikoli niso nehali razvijati. Z inovacijami so postajali vse bolj izpopolnjeni, učinkoviti in praktični. In zdaj tehnologija zelo hitro spreminja našo družbo. Zato je logično, da se temu prilagaja tudi naš denar. Evropa potrebuje digitalni evro za digitalno dobo.

Za zdaj evrska gotovina obstaja samo v fizični obliki – kot bankovci in kovanci v naših denarnicah. Kot​ najkonkretnejši izraz naše enotne valute nas gotovina združuje. Vemo, da se nanjo lahko zanesemo. Z njo lahko plačujemo povsod v evrskem območju. Je preprosta za uporabo in vključujoča. Varuje našo zasebnost. In gotovina je naš denar, ki ga izdaja javna institucija, Evropska centralna banka (ECB).

Vendar pa vse več Evropejcev v trgovinah plačuje digitalno ali stvari kupujejo na spletu. Zato potrebujemo digitalno obliko gotovine, ki bo dopolnjevala vsem znane bankovce in kovance. Digitalni evro je zasnovan kot odgovor na priložnosti in izzive, ki jih prinaša sedanji digitalni prehod.

To je tudi namen zakonodajnega svežnja o enotni valuti, ki ga je leta 2023 predstavila evropska komisija. Obsega dva predloga, o katerih zdaj razpravljajo evropski zakonodajalci.

Piero Cipollone, član izvršilnega odbora ECB. FOTO: Leon Vidic/delo

Cilj prvega predloga je ljudem in podjetjem omogočiti, da še naprej lahko dostopajo do evrskih bankovcev in kovancev ter z njimi plačujejo povsod v evrskem območju. Hkrati s tem ECB razvija naslednjo generacijo evrskih bankovcev, ki bodo imeli novo oblikovno podobo, da bodo lepši na pogled ter razumljivejši in bolj vključujoči za vse Evropejce, hkrati pa še vedno varni in čim bolj do okolja prijazni. Evrski kovanci in bankovci ne bodo izginili. Evropejci bodo vedno lahko izbrali, ali želijo plačati z evri v obliki bankovcev in kovancev ali v digitalni obliki. Digitalni evro je zamišljen tako, da bo gotovino dopolnjeval in nikakor ne nadomeščal.

Drugi predlog zakonodajnega svežnja vzpostavlja okvir, v katerem bo deloval digitalni evro. Ta okvir zagotavlja, da bo digitalni evro brezplačen, preprost in vključujoč. Sprejemal se bo za vsa digitalna plačila povsod v evrskem območju in bo izpolnjeval najvišje standarde varstva zasebnosti, ki bodo primerljivi gotovini. Deloval bo s spletno povezavo in brez nje ter s tem podpiral tako digitalna plačila na spletnih straneh kot tudi transakcije, ki se izvedejo brez internetne povezave.

Valdis Dombrovskis. FOTO: Etienne Ansotte/Eu/shimera

Hkrati je treba digitalni evro razumeti tudi v širšem kontekstu, ki nam narekuje, da povečamo strateško avtonomijo Evrope. Zdaj v našem plačilnem prometu močno prevladujejo neevropski ponudniki. Nimamo evropske digitalne rešitve, ki bi se sprejemala za vsa digitalna plačila v celotnem evrskem območju in zapolnjevala vrzel, ki se zdaj odpira zaradi vse manjše uporabe gotovine.

Zaradi tega smo v vse bolj polariziranem in razdrobljenem svetu odvisni od podjetij v tuji lasti. Prepuščanje tolikšne stopnje tehnološkega nadzora nad gospodarstvom EU tujim ponudnikom močno zmanjšuje zmožnost Evrope, da samostojno nastopa na svetovnem prizorišču. To resno ogroža našo odpornost in gospodarsko varnost. Zato moramo ukrepati, da zmanjšamo zunanjo odvisnost, ki bi lahko prizadela našo sposobnost, da izvajamo politike, ki so skladne z našimi lastnimi vrednotami in interesi.

Digitalni evro ne bo tekmoval z zasebnimi plačilnimi sredstvi, ampak jih bo dopolnjeval. Evropskim zasebnim plačilnim rešitvam bo omogočal, da povečajo obseg poslovanja in svoj geografski doseg ter uporabnikom omogočijo nove in inovativne storitve.

Leto 2026 bo za projekt digitalnega evra ključen. Voditelji držav evrskega območja so na nedavnem srečanju podprli doseženi napredek in poudarili, da je treba hitro končati zakonodajno delo ter pospešiti druge pripravljalne korake. ECB se pripravlja, da bo digitalni evro do leto 2029 pripravljen za morebitno izdajo, ob predpostavki, da bo prihodnje leto sprejeta potrebna zakonodaja. Te priprave bodo vključevale pilotno uporabo, ki se bo po načrtih začela leta 2027.

Evro je v svetu postal znak gospodarske moči Evrope in simbol naše enotnosti. Leta 2026 se bo v evrskemu območju pridružila že 21. članica, Bolgarija. Valuta, ki bo napajala blaginjo 21 držav evrskega območja, mora zdaj v celoti sprejeti tehnologije 21. stoletja.

Digitalni evro je ideja, ki je zdaj dozorela. Ni le najnovejši korak v razvoju našega denarja, ampak tudi sestavni del prizadevanj, da okrepimo našo strateško avtonomijo in čim bolje izkoristimo priložnosti digitalne dobe.

***

Piero Cipollone, član Izvršilnega odbora ECB, in Valdis Dombrovskis, evropski komisar za gospodarstvo in produktivnost ter izvajanje in poenostavitev