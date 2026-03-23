Diplomacija kot zavajanje

Zjutraj, 28. februarja 2026, se je ponovno odvil znan in skrb vzbujajoč scenarij. Medtem ko se je Iran udeležil diplomatskih pogajanj z Združenimi državami Amerike, so usklajeni raketni in zračni napadi ZDA in Izraela zadeli iransko ozemlje. Z napadi so se ponovili dogodki s 13. junija 2025 in pokazali vzorec, v katerem se zdi, da se diplomacija ne uporablja kot pot do miru, ampak kot krinka za vojaško eskalacijo.

Prvi dan napada je terjal življenja iranskega vrhovnega voditelja in številnih iranskih vojaških poveljnikov ter nedolžnih civilistov, vključno z osnovnošolkami v mestu Minab. Ti napadi so se zgodili natanko takrat, ko so potekala pogajanja in ko je Iran pokazal pripravljenost za diplomatsko rešitev glede dolgoletnega spora o iranskem miroljubnem jedrskem programu.

Načrtovanje operacije močno kaže, da je bila pogajalska miza uporabljena kot ščit, za katerim so potekale priprave na vojno. Med prejšnjim napadom na Iran junija lani je predsednik ZDA trdil, da so bile iranske jedrske zmogljivosti že uničene. Vendar je Washington hkrati podprl vojaško konfrontacijo, ki jo je zasnovalo izraelsko politično vodstvo.

V treh tednih po napadih 28. februarja so Donald Trump, Peter Hegseth, Marco Rubio in drugi ameriški funkcionarji predstavili različne utemeljitve za vojno. Vendar so bila ta pojasnila protislovna. En dan je bil cilj preprečiti, da bi Iran razvil jedrsko orožje; naslednji dan se je pozornost preusmerila na iranski raketni program, regionalni vpliv ali energetske vire. Naslednjič se je govorjenje razširilo na razprave o menjavi režima, fragmentacijo Irana ali apokaliptične pripovedi o regiji. Kakšen je torej pravi cilj te vojne?

Natančnejši pregled razkriva, da so obtožbe glede iranskega prizadevanja za jedrsko orožje neutemeljene. Pravzaprav je Iran pred kratkim Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA) predstavil predlog, namenjen reševanju odprtih tehničnih vprašanj. Sestanek med iranskimi strokovnjaki in strokovnjaki IAEA je bil na Dunaju načrtovan za 2. marec, ko naj bi pregledali tehnične vidike predloga – sestanek, ki se ni nikoli zgodil.

Noben pošten opazovalec ne more trditi, da se je Iran izogibal diplomaciji. Nasprotno, dosledno je kazal pripravljenost za pogajanja in prevzemanje odgovornosti za doseganje konstruktivnih izidov. Resnica je, da se druga stran nikoli ni pogajala zgolj za reševanje jedrskih vprašanj. Namesto tega so bili v igri širši geopolitični cilji.

Eden od teh ciljev je preoblikovanje Bližnjega vzhoda na načine, ki bi spodbujali izraelske regionalne ambicije. Drugi se nanaša na strateški nadzor energetskih virov v Perzijskem zalivu. Takšne strategije niso nove. Leta 2006 so oblikovalci ameriške politike predstavili koncept »novega Bližnjega vzhoda«, vizijo, ki je vključevala nov politični izris regije. Vendar je ta projekt večkrat propadel zaradi odpora regionalnih akterjev, vključno z Iranom. Poznejši poskusi preoblikovanja regije prek nestabilnosti, vključno s pojavom Islamske države, so bili usmerjeni v države, kot so Sirija, Irak in Libanon. Vendar tudi ta prizadevanja niso dosegla svojih načrtovanih rezultatov.

Zdi se, da je predsednik ZDA verjel, da bi hiter vojaški udarec v nekaj urah destabiliziral Iran in morda sprožil notranji razpad. Nekatere izjave, vključno z objavo na družbenih omrežjih 7. marca, kažejo, da je bil cilj šokirati iransko družbo, ta šok pa izkoristiti za fragmentacijo države. Zgodovina pa kaže, da takšna pričakovanja podcenjujejo tako odpornost iranske države kot enotnost iranskega ljudstva.

Več kot štiri desetletja so zaporedne ameriške administracije izvajale politike, namenjene oslabitvi Irana. Vendar je trenutek poseben še iz drugega razloga: naraščajoče dojemanje, da se je ameriška zunanja politika premaknila od gesla »Najprej Amerika« h geslu »Najprej Izrael«.

Ta vojna je Združene države že stala na desetine milijard dolarjev. Ameriški volivci so predsednika Trumpa podprli delno zato, ker je obljubil, da bo končal drage vojaške zaplete na Bližnjem vzhodu. Namesto tega so se Združene države zdaj znašle v še enem spopadu v regiji.

Vojaški napadi so ciljali ne le na objekte, ampak tudi na civilno infrastrukturo. Šole, bolnišnice, mošeje, centri javnih služb, stanovanjske stavbe in druge civilne lokacije so bile poškodovane ali uničene. Na stotine iranskih državljanov je izgubilo življenje. Poleg tega so napadi na skladišča goriva v Teheranu v ozračje sprostili strupene pline in ogrozili zdravje milijonov prebivalcev. Padavine so te izpuste spremenile v kisel dež, kar je povzročilo okoljsko škodo in sprožilo resne skrbi glede javnega zdravja. Pred kratkim so napadi merili na kritično infrastrukturo, kot so naprave za razsoljevanje na otoku Kešm, zaradi česar je motena preskrba z vodo. Napadi na finančne ustanove, ki zagotavljajo storitve navadnim državljanom, so prav tako povzročili civilne žrtve.

Invazija na Iran je jasna kršitev Ustanovne listine Združenih narodov in temeljnih načel mednarodnega prava, zato je Iran uveljavljal svojo zakonito pravico do samoobrambe. Po 51. členu Ustanovne listine OZN ima vsaka država, ki je izpostavljena oboroženemu napadu, neodtujljivo pravico, da se brani, dokler Varnostni svet OZN ne sprejme učinkovitih ukrepov za obnovitev mednarodnega miru in varnosti. Iranske oborožene sile so odgovorile na te napade, medtem ko so ostale pozorne na regionalno stabilnost. Iransko odzivanje je bilo usmerjeno v izraelske in ameriške vojaške baze, objekte in sredstva, ne na ozemlja sosednjih držav.

Hkrati Iran še naprej poudarja, da ne goji sovražnosti do svojih sosedov in ostaja zavezan politiki dobrih sosedskih odnosov. Na žalost so bile nekatere tuje vojaške baze v regiji uporabljene za izvedbo napadov na Iran.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je ponovil pripravljenost države za zmanjšanje napetosti in prizadevanje za deeskalacijo, pod pogojem, da se sosednja ozemlja ne uporabljajo kot izhodišča za napade na iranske državljane.

Mednarodno pravo lahko deluje le, kadar se njegova načela enako uporabljajo za vse države. Prepoved agresije, varstvo civilistov in spoštovanje suverenosti niso abstraktni ideali – so temelji svetovne stabilnosti. Če ta načela postanejo predmet arbitrarne razlage, se bo zaupanje v mednarodni pravni sistem izčrpalo. V takšnih okoliščinah obstaja tveganje, da bodo pravila, namenjena preprečevanju vojne, ostala le še mrtva črka na papirju. Ko pravo umolkne, spregovori orožje – in vedno najbolj trpijo navadni ljudje.

Ta vojna je bila Iranu in naši regiji vsiljena. Iran uveljavlja svojo zakonito pravico do samoobrambe, medtem ko še naprej podpira stabilnost, diplomacijo in miroljubne odnose z vsemi svojimi sosedi. Hormuška ožina je zaprta le za iranske sovražnike in Iran je večkrat izjavil, da se mora vojna končati na način, da se ne bo nikoli več ponovila.

Marzieh Afkham, veleposlanica Islamske republike Iran v Sloveniji