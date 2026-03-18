Do dobrih rešitev le s stroko vrednotenja dela

Ko kot eden redkih še živečih poznavalcev znanstvenih in strokovnih del s področja vrednotenja dela v Sloveniji spremljam dogajanja na tem področju in se bojim, da nam zaradi nerazumevanja kategorij s tega področja vsaj v javnem sektorju ne bo uspelo vzpostaviti smiselnega sistema plač. Ob nekaterih pisnih prispevkih in ustnih razpravah o vrednotenju dela in sistemih nagrajevanja me namreč preseneča lahkotnost, s katero ponudniki zamisli oziroma razpravljavci in pogajalci uporabljajo napačne izraze, kar vodi k težko popravljivim vsebinskim napakam. Le malokdo med njimi morda ve, da smo v Sloveniji pred več kot 40 leti na tem strokovnem področju pripravili Strokovne podlage (leta 1983, I. del, in 1984, II. del, Delavska enotnost, Ljubljana) za praktične rešitve, uporabne tudi v spremenjenem družbeno-ekonomskem sistemu.

Sam si – vse kaže, da naivno – domišljam, da bi morali biti politični in drugi vplivneži, ki ponujajo »rešitve«, dobri poznavalci določenega strokovnega področja ali vsaj redno spremljati razvoj ustrezne znanosti oziroma stroke. Ker temu na omenjenih dveh področjih v Sloveniji očitno nismo priča, sem ne samo nezadovoljen, ampak kar močno zaskrbljen. Naj vzrok za to ponazorim s primerom.

Pred nekaj meseci (Delo, SP, str. 31, 4. oktobra 2025) sem v rubriki Prejeli smo objavil besedilo z naslovom Uveljavljanje načela o enakih plačah za enako delo. V njem sem se kritično odzval na izrazje v ponudbi spletnega seminarja, povezanega z obveznostmi delodajalcev po Smernici ali Direktivi (EU) 2023/970 z dne 13. maja 2023. Iz te ponudbe je bilo razvidno, da se je organizator seminarja zaradi očitnega nerazumevanja vsebine angleškega izraza »job« (slovensko: delo ali opravilo, včasih tudi: zaposlitev) podobno kot drugi površneži odločil za »prevod« besede »job« v »delovno mesto«. Žal temu »prevodu«, ki je našel svoj prostor tudi v slovenskem umotvoru umetne inteligence chatgpt, v svojih pisanjih tudi po moji kritiki sledijo številni novinarji.

Preden nadaljujem s kritiko zavajajočega napačnega »prevajanja«, kaže predlagatelje sistemov plač spomniti na nekaj osnovnih izhodišč nagrajevanja po delu in s tem oblikovanja osebnih dohodkov iz dela. Ta izhodišča so vsebina tako teorije organizacije kot ekonomike združb, na primer podjetij. Tako je delovno mesto v teoriji organizacije določeno z izvajalcem določene vrste in usposobljenosti, delovnimi sredstvi ustrezne vrste in prostorom, na katerem nekdo izvaja opravilo ali skupek sorodnih opravil, katerih zahtevnost pa je lahko zelo različna. Delovno mesto je skladno s temi določili lahko ne le v prostorih podjetja, zavoda in podobno, ampak tudi na gradbišču, v gozdu, tovornjaku, ambulanti, pa seveda doma in tako dalje, celo na jadrnici, kot je to za zdravnike – radiologe v svojem romanu Karantena prikazal zdravnik prof. dr. Alojz Ihan.

Prof. dr. Miran Mihelčič, ekonomist. FOTO: arhiv

Iz tega je jasno razvidno, da temelj oblikovanja plače ne more biti tako opredeljeno delovno mesto, saj mora biti plača vezana na vrsto in časovno strukturo opravil, ki jih zaposlenec izvaja, in nato še na učinek pri opravljanju (delovnih) nalog. Za izvajanje enega ali več opravil, ki so določena – ob izvajalcu in delovnih sredstvih – še z vrsto in kakovostjo (kaj delamo) dela ter načinom dela (kako delamo), mora biti zaposlenec ustrezno usposobljen. Nalogo, ki je ob prej navedenih določilih dodatno opredeljena še s časom in namenom (zakaj ali čemu delamo), zato lahko odgovorno dodelimo le zaposlencu, ki ni le usposobljen, ampak tudi pripravljen odgovorno izvajati opravilo (določene vrste zahtevnosti), ustrezno nalogi. Podrobneje o navedenem lahko zainteresirani preberejo v nagrajenem delu prof.Razvita teorija organizacije (Založba Obzorja, Maribor, 1987).

Spomnim naj, da je neto ali čista plača kot del bruto ali kosmate plače na temelju opravil in opravljenih nalog le ena sestavina dohodkov iz dela. Ti lahko vključujejo še nadomestila za čas dopusta in bolniške odsotnosti, nagrade za inovacije ali druge posebne dosežke ter delež na presežni dodani vrednosti (dobičku).

Omenjena Direktiva EU v svoji 26. točki določa naslednja objektivna merila ali sodila za ovrednotenje zahtevnosti dela ali opravila: stopnjo izobrazbe, vrsto strokovnih znanj in praktične izkušnje (angl.: training), skrajšano torej: usposobljenost in ob njej še napor, odgovornost in okoliščine ali delovne pogoje. Le-ti zadnji so glede na prej omenjena tri določila dokaj vezani na značilnosti delovnega mesta ali delovišča, na primer v gradbeništvu. Posledično je zato nesmiselno govoričiti o zahtevnosti delovnih mest kot prevladujoči podlagi za oblikovanje plače. Zadnji stavek prvega odstavka 26. člena direktive se nato glasi: »Ta sodila (angl.: factors) so prepoznana v obstoječih smernicah EU kot bistvena in zadostna za ovrednotenje nalog (angl.: task), opravljanih v združbi neodvisno od tega, v kateri dejavnosti združba deluje.«

Zaradi potrebe po uporabi pravilnih izrazov kaže navesti tudi drugi in hkrati zadnji odstavek te točke, ki se glasi: »Ker vsa navedena sodila niso enako odločujoča (v angl.: relevant) za določen delovni položaj ali naziv (v angl.: specific position), naj delodajalec prisodi vsakemu od štirih sodil določeno utež glede na njegov pomen (angl.: relevance) za konkretno določeno opravilo ali položaj. V poštev pridejo tudi dodatna sodila, če so pomembna in upravičena.«

Strokovno moramo torej dosledno razlikovati med delovnim mestom (angl.: work station, working place), opravilom ali delom (angl.: job) in nalogo (angl.: task). Iz tega sledi, da na delovnih mestih z izvajanjem oziroma izvedbo opravil opravljamo oziroma opravimo delovne naloge. Če to povežemo s prej omenjeno potrebno pripravljenostjo in dejansko obremenjenostjo zaposlenca na delu, se zaposlenčev delovni prispevek, upoštevaje tako pripravljenost kot obremenjenost, ovrednoti glede na njegov delovni učinek kot plača. Ta mora torej odražati vsaj te tri sestavine, od katerih sta prvi dve razčlenjeni v prej navedena sodila.

Kot druge sestavine določanja plače naj tu omenim le še čas (podnevi, ponoči, v nedeljah in praznikih in tako dalje) opravljanja nalog in število ter raznolikost opravil in s tem nalog, kar lahko razberemo tudi iz direktive. Ob tem se srečamo tudi z izrazom »večopravilna usposobljenost« zaposlenca.

Spomnim naj, da je neto ali čista plača kot del bruto ali kosmate plače na temelju opravil in opravljenih nalog le ena sestavina dohodkov iz dela. Ti lahko vključujejo še nadomestila za čas dopusta in bolniške odsotnosti, nagrade za inovacije ali druge posebne dosežke ter delež na presežni dodani vrednosti (dobičku). FOTO: Shutterstock

Iz navedenega je razvidno, da gre pri določanju sistema plač kot le eni sestavini motivacijskega sistema v združbah (podjetja, zavodi, enote državne uprave) za kompleksno problematiko, ki ne bi smela biti prepuščena zgolj političnim oziroma nestrokovnim dejavnikom.

Razlog, zaradi katerega sem se lotil tega pisanja, je besedilo članka Sodobno nagrajevanje v zdravstvu (Delo, 24. januarja 2026). Avtorji (Miro Germ, dr. Tina Bregant, prof. dr. Bogomir Kovač) v uvodu smiselno ugotavljajo, da »morajo dobri sistemi nagrajevanja doseči dva temeljna cilja: pravičen, primerljiv in socialno varen sistem delitve za vse ter ustrezno spodbujanje inovativnosti, produktivnosti in prizadevnosti za najboljše«. Svojo kritiko namenjam le tistim njihovim razmišljanjem v nadaljevanju, ki odstopajo od prej predstavljenih napotkov v direktivi, ki izhajajo iz stroke nagrajevanja.

Pri tem se bom izognil njihovi rabi besed(e) »organizacija«, ki jo poznavalci tega pojma ne razumemo kot združbo (podjetje, zavod), ampak – zelo na kratko – kot sistem razmerij znotraj združbe, ki naj pomaga zagotoviti obstoj in razvoj ter doseganje ciljev združbe.

V članku Sodobno nagrajevanje v zdravstvu je namreč podobno prej omenjenem primeru nekritično uporabljen pojem »delovno mesto« kot osnovni gradnik za nagrajevanje – plačo, čeprav morajo biti to opravila in učinki delovnih nalog, kot to predpostavlja tudi direktiva. Z avtorji se seveda strinjam, da poudarek pri nagrajevanju ne sme biti »na položaju« zaposlenca v združbi, ampak tudi na marsičem drugem, čeprav ne le na »razvojnih kompetencah«. Slednje lahko pogojno enačimo s pripravljenostjo, vključno s stalnim izobraževanjem in spoznavanjem novih metod in tehnik, za današnje in prihodnje delovne naloge.

Avtorji na primeru britanskega zdravstvenega sistem (NHS) izpostavljajo dobro ravnateljevanje (v izvirniku: izvršna menedžerska funkcija), sistemski način merjenja in plačevanja zdravstvenih storitev ter karierno pot zdravnika s sedmimi ravnmi (delovnih) nazivov.

Čeprav je usposobljenost oziroma pripravljenost za zaposlenega zdravnika pomembna za pridobitev višjega naziva (in ne delovnega mesta!), pa je skladno z direktivo plače zaposlencev z enakimi nazivi treba povezovati predvsem z vsebino njihovega dela, to je opravili in nalogami, ter posledično njihovimi delovnimi učinki. Avtorji pa imajo prav, ko se posredno obregnejo ob »napredovanja na delovnem mestu v zvezi s številom delovnih let in starostjo«.

Skratka, če naj, kot pišejo avtorji, »nova ekspertna skupina pripravi zasuk nagrajevanja v javnem sektorju«, bi bilo koristno, če bi si člani take skupine, pripravljavci besedil zakonov, odločujoči politiki ter sindikalisti najprej razčistili vsebinske pojme s področja organizacije in nagrajevanja. V nasprotnem primeru utegne sicer njihovo delo spet pripeljati do »votlosti sistema plač v javnem sektorju«, kot se je glasil naslov mojega prispevka v Delu (22. julij 2023).

Naj dragoceni prostor v tem časopisu izkoristim še za priporočilo uporabnikom novega zakona, ki naj bi spodbudil delitev dobička med zaposlence. Če želijo v podjetjih s to delitvijo resnično povečati tudi (dolgoročno) pripadnost zaposlencev podjetju, naj vendar najprej pogledajo v drugi del prej omenjenih Strokovnih podlag.

Prof. dr. Miran Mihelčič, ekonomist

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.