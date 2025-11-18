Dober učbenik je most med znanjem in doživljanjem

Leto 2025 predstavlja pomemben mejnik za slovenski izobraževalni sistem. V pomladnem času je bila sprejeta večina novih učnih načrtov, ki naj bi postopno začeli veljati 1. septembra prihodnje leto. To je prva celovita prenova po letu 2009, zato so razumevanje, usklajevanje in pravočasna priprava vseh deležnikov zelo pomembni.

Razvoj učnih načrtov je strokovno in organizacijsko zelo zahtevno delo, ki zahteva poglobljene razprave, preizkuse in premišljene odločitve. Tokratni učni načrti prinašajo novost skupnih ciljev, ki se prepletajo med ravnmi in predmeti, kar še dodatno zahteva usklajeno in pravočasno pripravo kakovostnih učnih gradiv.

Šolski založniki v Sloveniji smo se več let trudili, da bi bili vključeni v pripravo novih učnih načrtov – podobno kot velja v številnih razvitih evropskih državah, kjer so založniki pomemben del izobraževalne verige. Kljub večkratnim prošnjam in pogovorom na ministrstvu od februarja do junija letos vpogled v nove učne načrte ni bil omogočen. Javna objava je sledila šele konec avgusta, na predlog modela preskrbe z učbeniki še vedno čakamo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v strokovnem svetu za izobraževanje predlagalo podaljšanje veljavnosti učbenikov za tri leta. Založniki smo večkrat zaprosili za oceno skladnosti teh učbenikov z novimi učnimi načrti, vendar uradnega odgovora še nismo prejeli. Dodatno negotovost povzroča tudi napoved sprememb pravilnika o potrjevanju učbenikov, ki naj bi začela veljati šele po 1. januarju prihodnje leto.

Posledica je jasna: na začetku izvajanja novih učnih načrtov 1. septembra prihodnje leto v šolah skoraj gotovo ne bo potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov po novem učnem načrtu. Slovenija bo s tem postala ena redkih držav, ki bo nove učne načrte uvajala s starimi gradivi, starimi tudi do osem let. Zadnja celovita obnova učbeniških skladov je bila med letoma 2015 in 2017.

Neutemeljene trditve o slabši kakovosti

V članku, objavljenem v Delu v soboto, 29. oktobra 2025, in v osnutku novele zakona ZOFVI so bile navedene trditve o domnevno slabši kakovosti učnih gradiv, predvsem delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Zapisano je bilo, da imajo naloge v delovnih zvezkih nizko taksonomsko raven. Takšna trditev je posplošena in ne izraža realnosti. Preproste oblike nalog – obkroževanje, povezovanje ali dopolnjevanje – so lahko zelo težke, če zahtevajo analizo, razvrščanje, razumevanje ali sklepanje. Pogosto naloge, ki na videz delujejo kompleksno (na primer odgovori v daljših povedih), od učenca zahtevajo zgolj reprodukcijo. Za posplošeno trditev o slabši kakovosti učnih gradiv bi bilo treba pripraviti širšo analizo delovnih učbenikov, presoja kakovosti nalog zahteva strokovno in poglobljeno analizo, ne pa presojo na podlagi površnih vtisov. V članku ni naveden vir raziskave, ne poznamo seznama gradiv, ki so bila predmet raziskave, niti uporabljene metode niti konkretnih podrobnejših rezultatov te raziskave. Takšne pavšalne ocene brez strokovnih dokazov škodijo celotni izobraževalni skupnosti in v splošno javnost po nepotrebnem vnašajo nezaupanje v verodostojnost učnih gradiv in celotnega šolskega polja.

Kritika je dobrodošla – celo nujna, če želimo napredek – vendar mora temeljiti na preverjenih podatkih in spoštovanju do vseh, ki učna gradiva ustvarjamo z odgovornostjo, strokovnostjo in predanostjo. Založniki, uredniki, avtorji in recenzenti se zavedamo, da so izboljšave vedno mogoče, a hkrati vemo, da so učna gradiva rezultat sodelovanja številnih strok, poglobljenega raziskovalnega dela in vsakodnevne prakse.

Kakovost učnih gradiv ne nastaja v birokratskih postopkih, ampak v strokovnem, ustvarjalnem in pedagoškem procesu. Dober učbenik ali delovni zvezek ni le zbirka nalog – je most med učiteljem in učencem, med znanjem in doživljanjem. Nastaja z ljubeznijo do stroke, z občutkom za otroka in razumevanjem sodobne pedagogike.

Preden se oblikujejo avtorske ekipe in koncepti učnih gradiv, založbe izvajamo obsežne kvalitativne in kvantitativne raziskave, preizkušamo koncepte med učitelji evalvatorji, pilotiramo vzorce v razredih in na podlagi odzivov izboljšujemo vsebine. Za vsakim gradivom je ekipa strokovnih urednikov, uveljavljenih avtorjev in didaktikov, recenzentov ter izkušenih učiteljev praktikov, ki skupaj zagotavljajo strokovno, didaktično in vizualno kakovost.

Označevanje gradiv kot »nekakovostnih« brez strokovnih argumentov je zato krivično do vseh, ki v ta proces vlagamo znanje, čas in odgovornost.

VIR: raziskava EEPG 2024

Šolski založniki v Sloveniji smo za učbeniška gradiva v zadnjih desetih letih prejeli več kot 30 različnih mednarodnih in slovenskih nagradi: BELMA (Best Europeean Learning Material Award), EEPG (European Educational Publishing Group), Comenius EduMedia Award, GLI (Global Learning Initiative Award), Zlata hruška, Jabolko navdiha, Zlatirepec, Priznanje za inovacijo – Gospodarske zbornice Slovenije, Nagrada slovenskega knjižnega sejma.

Bralna pismenost

V članku je bila omenjena povezava med delovnimi zvezki in slabšo bralno pismenostjo, ki prav tako kot trditev o slabšanju kakovosti delovnih zvezkov nima strokovne podlage ter bi zahtevala podrobnejšo in temeljitejšo analizo. Rezultati bralne pismenosti so posledica kompleksnega sklopa dejavnikov, med katerimi je gotovo pomemben dejavnik sistemska ureditev oskrbe z učbeniki. Povedna je korelacija med rezultati PISE in financiranjem učnih gradiv (vir raziskava EEPG 2024), kot je razvidno s spodnje tabele.

Avtonomija učiteljev in vpliv na pouk

V času priprave novih učnih načrtov je bilo veliko govora o avtonomiji učiteljev. Vendar pa pavšalne kritike učnih gradiv kažejo na nezaupanje v presojo učiteljev, ki najbolje poznajo potrebe svojih učencev in sami izbirajo, katera gradiva bodo uporabili. Kakovostno pripravljena in recenzirana gradiva ne zmanjšujejo učiteljeve avtonomije – prav nasprotno, dajejo mu oporo, da lahko več časa nameni diferenciaciji, spremljanju učencev in kakovostni izvedbi pouka.

Če bodo učitelji zaradi pomanjkanja ustreznih gradiv prisiljeni sami pripravljati učne liste, to ne pomeni večje svobode, ampak večjo obremenitev in tveganje, da bodo gradiva didaktično nepreverjena. Posledično bodo starši plačevali več za fotokopije, učenci pa bodo izgubili strukturirano podporo pri učenju.

Ob vseh težavah, ki jih prinaša pomanjkanje učiteljev – po podatkih Združenja ravnateljev več kot 7000 vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev (vir Delo) –, se postavlja vprašanje, kako bodo ti učitelji, še posebno začetniki in tisti, ki poučujejo kombinirane oddelke, uvajali novo šolsko reformo brez ustreznih učnih gradiv.

Zato ponovno poudarjamo: največji problem slovenskega izobraževanja niso domnevno nekakovostna gradiva, ampak nepovezanost, pomanjkanje sodelovanja in nezadostno zaupanje med deležniki.

Založniki si želimo partnerstva – ne konfrontacije. Naš cilj je skupen: učencem omogočiti kakovostno, spodbudno in sodobno učno okolje, v katerem bodo razvijali znanje, ustvarjalnost in samostojnost. V razvoj znanja, strokovnosti uredniškega kadra ter učinkovito založniško infrastrukturo smo založniki v zadnjih desetletjih vložili veliko truda in energije. Slovenska učna gradiva dosegajo visoko kakovost in se v evropskem založniškem prostoru uvrščajo ob bok državam, ki dosegajo najboljše rezultate na področju izobraževanja. Zato si bomo še naprej prizadevali za kakovostna učna gradiva, visoke založniške standarde in konstruktiven dialog z vsemi deležniki v izobraževalni verigi. Verjamemo v družbo znanja in sodelovanja, za dobro naših otrok in celotne družbe.

Dr. Jaka Gerčar, Gospodarska zbornica Slovenije

Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica Mladinske knjige

Maruša Dejak, direktorica založbe Rokus Klett

Vasja Kožuh, glavni urednik DZS

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.