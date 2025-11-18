  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Dober učbenik je most med znanjem in doživljanjem

    Največji problem slovenskega izobraževanja niso domnevno slaba gradiva, temveč nepovezanost, premalo sodelovanja in pomanjkanje zaupanja med deležniki.
    Razvoj učnih načrtov je strokovno in organizacijsko zelo zahtevno delo, ki zahteva poglobljene razprave, preizkuse in premišljene odločitve. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Razvoj učnih načrtov je strokovno in organizacijsko zelo zahtevno delo, ki zahteva poglobljene razprave, preizkuse in premišljene odločitve. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Dr. Jaka Gerčar, Dr. Alenka Kepic Mohar, Maruša Dejak, Vasja Kožuh
    18. 11. 2025 | 05:00
    Leto 2025 predstavlja pomemben mejnik za slovenski izobraževalni sistem. V pomladnem času je bila sprejeta večina novih učnih načrtov, ki naj bi postopno začeli veljati 1. septembra prihodnje leto. To je prva celovita prenova po letu 2009, zato so razumevanje, usklajevanje in pravočasna priprava vseh deležnikov zelo pomembni.

    Razvoj učnih načrtov je strokovno in organizacijsko zelo zahtevno delo, ki zahteva poglobljene razprave, preizkuse in premišljene odločitve. Tokratni učni načrti prinašajo novost skupnih ciljev, ki se prepletajo med ravnmi in predmeti, kar še dodatno zahteva usklajeno in pravočasno pripravo kakovostnih učnih gradiv.

    Šolski založniki v Sloveniji smo se več let trudili, da bi bili vključeni v pripravo novih učnih načrtov – podobno kot velja v številnih razvitih evropskih državah, kjer so založniki pomemben del izobraževalne verige. Kljub večkratnim prošnjam in pogovorom na ministrstvu od februarja do junija letos vpogled v nove učne načrte ni bil omogočen. Javna objava je sledila šele konec avgusta, na predlog modela preskrbe z učbeniki še vedno čakamo.

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v strokovnem svetu za izobraževanje predlagalo podaljšanje veljavnosti učbenikov za tri leta. Založniki smo večkrat zaprosili za oceno skladnosti teh učbenikov z novimi učnimi načrti, vendar uradnega odgovora še nismo prejeli. Dodatno negotovost povzroča tudi napoved sprememb pravilnika o potrjevanju učbenikov, ki naj bi začela veljati šele po 1. januarju prihodnje leto.

    Strokovni svet praviloma nima vpogleda v učna gradiva, o katerih odloča

    Posledica je jasna: na začetku izvajanja novih učnih načrtov 1. septembra prihodnje leto v šolah skoraj gotovo ne bo potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov po novem učnem načrtu. Slovenija bo s tem postala ena redkih držav, ki bo nove učne načrte uvajala s starimi gradivi, starimi tudi do osem let. Zadnja celovita obnova učbeniških skladov je bila med letoma 2015 in 2017.

    Neutemeljene trditve o slabši kakovosti

    V članku, objavljenem v Delu v soboto, 29. oktobra 2025, in v osnutku novele zakona ZOFVI so bile navedene trditve o domnevno slabši kakovosti učnih gradiv, predvsem delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Zapisano je bilo, da imajo naloge v delovnih zvezkih nizko taksonomsko raven. Takšna trditev je posplošena in ne izraža realnosti. Preproste oblike nalog – obkroževanje, povezovanje ali dopolnjevanje – so lahko zelo težke, če zahtevajo analizo, razvrščanje, razumevanje ali sklepanje. Pogosto naloge, ki na videz delujejo kompleksno (na primer odgovori v daljših povedih), od učenca zahtevajo zgolj reprodukcijo. Za posplošeno trditev o slabši kakovosti učnih gradiv bi bilo treba pripraviti širšo analizo delovnih učbenikov, presoja kakovosti nalog zahteva strokovno in poglobljeno analizo, ne pa presojo na podlagi površnih vtisov. V članku ni naveden vir raziskave, ne poznamo seznama gradiv, ki so bila predmet raziskave, niti uporabljene metode niti konkretnih podrobnejših rezultatov te raziskave. Takšne pavšalne ocene brez strokovnih dokazov škodijo celotni izobraževalni skupnosti in v splošno javnost po nepotrebnem vnašajo nezaupanje v verodostojnost učnih gradiv in celotnega šolskega polja.

    Učbenik, delovni zvezek ali dober učitelj

    Kritika je dobrodošla – celo nujna, če želimo napredek – vendar mora temeljiti na preverjenih podatkih in spoštovanju do vseh, ki učna gradiva ustvarjamo z odgovornostjo, strokovnostjo in predanostjo. Založniki, uredniki, avtorji in recenzenti se zavedamo, da so izboljšave vedno mogoče, a hkrati vemo, da so učna gradiva rezultat sodelovanja številnih strok, poglobljenega raziskovalnega dela in vsakodnevne prakse.

    Kakovost učnih gradiv ne nastaja v birokratskih postopkih, ampak v strokovnem, ustvarjalnem in pedagoškem procesu. Dober učbenik ali delovni zvezek ni le zbirka nalog – je most med učiteljem in učencem, med znanjem in doživljanjem. Nastaja z ljubeznijo do stroke, z občutkom za otroka in razumevanjem sodobne pedagogike.

    Preden se oblikujejo avtorske ekipe in koncepti učnih gradiv, založbe izvajamo obsežne kvalitativne in kvantitativne raziskave, preizkušamo koncepte med učitelji evalvatorji, pilotiramo vzorce v razredih in na podlagi odzivov izboljšujemo vsebine. Za vsakim gradivom je ekipa strokovnih urednikov, uveljavljenih avtorjev in didaktikov, recenzentov ter izkušenih učiteljev praktikov, ki skupaj zagotavljajo strokovno, didaktično in vizualno kakovost.

    Označevanje gradiv kot »nekakovostnih« brez strokovnih argumentov je zato krivično do vseh, ki v ta proces vlagamo znanje, čas in odgovornost.

    VIR: raziskava EEPG 2024
    VIR: raziskava EEPG 2024

    Šolski založniki v Sloveniji smo za učbeniška gradiva v zadnjih desetih letih prejeli več kot 30 različnih mednarodnih in slovenskih nagradi: BELMA (Best Europeean Learning Material Award), EEPG (European Educational Publishing Group), Comenius EduMedia Award, GLI (Global Learning Initiative Award), Zlata hruška, Jabolko navdiha, Zlatirepec, Priznanje za inovacijo – Gospodarske zbornice Slovenije, Nagrada slovenskega knjižnega sejma.

    Bralna pismenost

    V članku je bila omenjena povezava med delovnimi zvezki in slabšo bralno pismenostjo, ki prav tako kot trditev o slabšanju kakovosti delovnih zvezkov nima strokovne podlage ter bi zahtevala podrobnejšo in temeljitejšo analizo. Rezultati bralne pismenosti so posledica kompleksnega sklopa dejavnikov, med katerimi je gotovo pomemben dejavnik sistemska ureditev oskrbe z učbeniki. Povedna je korelacija med rezultati PISE in financiranjem učnih gradiv (vir raziskava EEPG 2024), kot je razvidno s spodnje tabele.

    Avtonomija učiteljev in vpliv na pouk

    V času priprave novih učnih načrtov je bilo veliko govora o avtonomiji učiteljev. Vendar pa pavšalne kritike učnih gradiv kažejo na nezaupanje v presojo učiteljev, ki najbolje poznajo potrebe svojih učencev in sami izbirajo, katera gradiva bodo uporabili. Kakovostno pripravljena in recenzirana gradiva ne zmanjšujejo učiteljeve avtonomije – prav nasprotno, dajejo mu oporo, da lahko več časa nameni diferenciaciji, spremljanju učencev in kakovostni izvedbi pouka.

    Če bodo učitelji zaradi pomanjkanja ustreznih gradiv prisiljeni sami pripravljati učne liste, to ne pomeni večje svobode, ampak večjo obremenitev in tveganje, da bodo gradiva didaktično nepreverjena. Posledično bodo starši plačevali več za fotokopije, učenci pa bodo izgubili strukturirano podporo pri učenju.

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Ob vseh težavah, ki jih prinaša pomanjkanje učiteljev – po podatkih Združenja ravnateljev več kot 7000 vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih delavcev (vir Delo) –, se postavlja vprašanje, kako bodo ti učitelji, še posebno začetniki in tisti, ki poučujejo kombinirane oddelke, uvajali novo šolsko reformo brez ustreznih učnih gradiv.

    Zato ponovno poudarjamo: največji problem slovenskega izobraževanja niso domnevno nekakovostna gradiva, ampak nepovezanost, pomanjkanje sodelovanja in nezadostno zaupanje med deležniki.

    Založniki si želimo partnerstva – ne konfrontacije. Naš cilj je skupen: učencem omogočiti kakovostno, spodbudno in sodobno učno okolje, v katerem bodo razvijali znanje, ustvarjalnost in samostojnost. V razvoj znanja, strokovnosti uredniškega kadra ter učinkovito založniško infrastrukturo smo založniki v zadnjih desetletjih vložili veliko truda in energije. Slovenska učna gradiva dosegajo visoko kakovost in se v evropskem založniškem prostoru uvrščajo ob bok državam, ki dosegajo najboljše rezultate na področju izobraževanja. Zato si bomo še naprej prizadevali za kakovostna učna gradiva, visoke založniške standarde in konstruktiven dialog z vsemi deležniki v izobraževalni verigi. Verjamemo v družbo znanja in sodelovanja, za dobro naših otrok in celotne družbe.

    ***

    Dr. Jaka Gerčar, Gospodarska zbornica Slovenije

    Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica Mladinske knjige

    Maruša Dejak, direktorica založbe Rokus Klett

    Vasja Kožuh, glavni urednik DZS

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
