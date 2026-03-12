Dostopnost politikov naj ne bo omejena na čas kampanje

V času velikih trenj, sploh v zunanji politiki, številne ameriške nevladne organizacije državljane pozivajo, naj vzpostavijo stik s svojimi kongresniki ter izrazijo svoje mnenje v zvezi s sedanjimi temami, na primer vojno, ki jo je predsednik Donald Trump pred kratkim sprožil na Bližnjem vzhodu. Kot Slovenec, živeč čez lužo, opažam, da je postopkovna pravičnost oziroma vključenost državljanov v odločevalne procese, vsaj v pogledu dostopnosti izvoljenih funkcionarjev v ZDA, višja od tiste, ki sem je vajen doma, še posebno zunaj obdobja predvolilne kampanje.

Vsakega Američana, z izjemo tistih, ki živijo v Zveznem okrožju Kolumbiji in na otoških ozemljih, v kongresu predstavljata dva senatorja. Vsi Američani pa imajo svojega predstavnika v spodnjem domu, s katerim lahko komunicirajo glede zakonodaje ali pomoči pri reševanju težav s federalnimi institucijami. Državljani imajo možnost, da kongresnike kličejo, jim pišejo, ali pa se z njimi in njihovim osebjem sestanejo. Kongresna poslopja v prestolnici pravzaprav lahko obišče kdorkoli, brez napovedi. Če se kdaj znajdete na obisku v Washingtonu, se lahko zatečete v stavbo spodnjega ali zgornjega doma ter pojeste kosilo v eni od menz. Sam sem nekaj časa delal kot lobist na področju klimatske in energetske zakonodaje, svoje dni preživljal na hodnikih kongresa ter se sestajal z ljudmi iz republikanskih in demokratskih pisarn. Nihče me nikoli ni vprašal, ali sem državljan ali ne. Dovolj je bilo to, da sem zastopal javni interes, velikokrat skupaj z volivci, pod imenom neprofitne organizacije, v kateri sem bil zaposlen. Razpoložljivost odločevalcev, ki sem jo izkusil, je bila velika, kljub temu da v ZDA ne volim.

Doma v nasprotju s svojimi izkušnjami iz tujine pogosto slišim, da navadni smrtniki nimajo moči, da bi lahko vplivali na spreminjanje zakonodaje, razen med volitvami seveda. Vem pa tudi, da je tisto, kar resnično pripomore k prihodnosti politike, številnost državljanov, ki jim je mar za svojo državo toliko, da kličejo, pišejo pisma in objavljajo članke v lokalnih medijih ter s svojimi glasovi nagovarjajo ljudi, ki imajo odločevalno moč. Iz lastnih izkušenj poskusov vplivanja na razvoj zakonodaje vem, kako pomembno je za politike, da so v stiku s čim več državljani v svojih okrožjih, preden se odločijo glede tega, kako bodo glasovali.

V Sloveniji imamo proporcionalni volilni sistem, v katerem se število sedežev v parlamentu za posamezno stranko določi glede na delež vseh prejetih glasov. V posameznih volilnih enotah se lahko zgodi, da volivci ostanejo brez poslanca, ki prihaja iz njihovega volilnega okraja. Posledično nekateri Slovenci ostanejo brez lokalne zastopanosti v državnem zboru. Američani, po drugi strani, uporabljajo večinsko shemo, po kateri je država razdeljena na volilne okraje, v vsakem okraju pa zmaga tisti kandidat, ki ima največ glasov, ne nujno večine.

Brez reprezentativnosti, neposredno vezane na manjše, specifično območje, kakršno poznajo Američani, je morda težje doseči dostopnost za vse državljane. Kljub temu pa proporcionalni volilni sistem ne bi smel biti izgovor za pomanjkanje konsistentne komunikacije med politiki in javnostjo. Koncept, s katerim sem se seznanil na Aljaski, kjer živim, je »kava s senatorjem« oziroma s katerimkoli izvoljenim uradnikom. Gre za preprosto idejo, pri kateri politik javno naznani, da bo sedel v kavarni ob določenem času in bo razpoložljiv za pogovor z javnostjo. To je sproščen način komuniciranja med državljani in funkcionarji v znanem okolju. Nikoli ne bom, na primer, pozabil, kako se je prijateljica z enim od predstavnikov sestala kar v restavraciji s hitro prehrano.

Postopkovna pravičnost v političnem sistemu je pomembna za povečanje transparentnosti v procesih odločanja. Demokracija ne more biti na visoki ravni, če komunikacija med volivci in politiki poteka le tik pred volitvami.

Smiselno bi bilo, da tisti, ki želijo 22. marca imeti zaupanje državljanov, javno predstavijo načrt, kako mislijo biti iskreno dostopni za javnost med svojimi mandati. Redna javna srečanja in uradne ure, ki niso omejene na štiri stene strah vzbujajočih uradnih prostorov, bi bili dober začetek.

