Dr. Anton Bebler (1937–2026)

Poslovili smo se od dr. Antona Beblerja – profesorja, diplomata in pričevalca pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali naš čas. Bil je izviren avtor, ki je veliko prispeval k družboslovni misli in k uspešnemu prizadevanju za samostojno Slovenijo.

Njegov življenjepis se bere kot kronika nemirnega 20. stoletja in upanj, ki jih je prineslo novo, 21. stoletje. Rodil se je v nekdanji Sovjetski zvezi, ruski materi in slovenskemu očetu, revolucionarju Alešu Beblerju, ki je še pred sinovim rojstvom odšel v Španijo kot prostovoljec v mednarodnih brigadah, kasneje pa je bil med ustanovitelji Osvobodilne fronte slovenskega naroda, organizator NOB in po vojni ugleden jugoslovanski diplomat in državnik.

Anton Bebler je sprva živel pri materi v Sovjetski zvezi. Po vojni in po sporu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo se je v okviru repatriacije jugoslovanskih državljanov preselil k očetu in nadaljeval šolanje in študij v Ljubljani in Beogradu.

V Beogradu se je mladi Anton seznanil z zanimivimi osebnostmi. Med njimi je bil George Kennan, eden vodilnih ameriških mislecev na področju mednarodnih odnosov, ki se je pripravljal za položaj veleposlanika ZDA v Jugoslaviji in ki je v mladem možu zaznal talent za študij mednarodnih odnosov.

Antonu Beblerju je omogočil študij na Univerzi Princeton in s tem številne nove možnosti akademskih kontaktov v ZDA. Nekaj kasneje je na podiplomskem študiju na Univerzi Pensilvanije v Filadelfiji doktoriral s tezo o pojavu vojaških režimov v Afriki. Raziskovalno delo je še poglabljal v Londonu in Parizu, kjer je kasneje, v okviru Unesca, raziskoval tudi problematiko položaja mladine v zahodni Afriki.

Vsa ta akademska dejavnost, vključno z doktoratom, mu je omogočila izdajo knjige Vojaška vladavina v Afriki, ki je leta 1971 izšla pri založbi Praeger v ZDA. Knjiga je bila ob izidu opažena kot mednarodno pomemben dosežek.

Po tem dinamičnem in svetovljanskem obdobju akademske rasti se je Anton Bebler vrnil v Ljubljano in od leta 1972 deloval na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Dve leti po njegovem prihodu je bil na tej fakulteti, kasneje preimenovani v Fakulteto za družbene vede, uveden študij obramboslovja. Leto kasneje je Anton Bebler postal predstojnik katedre za obramboslovje in na tem mestu ostal pet let. Tesno povezavo s to katedro je vzdrževal vse do konca svojih aktivnih dni. V vsem tem času je veliko predaval kot gostujoči profesor in kot udeleženec številnih mednarodnih konferenc po vsem svetu.

Mednarodna konferenca o novem pristopu NATA. Na sliki Ljubica Jelušič in Anton Bebler. FOTO: Blaž Samec

Posebno trajnost je imelo njegovo predavateljsko delo na Diplomatski akademiji na Dunaju. Temu aktivnemu akademskemu delu je ustrezalo tudi število njegovih objav – skupaj več kot 600 enot – strokovnih knjig, poglavij v zbornikih in člankov v več jezikih v mednarodno uglednih revijah.

Obdobje razpadanja Jugoslavije, pot Slovenije v neodvisnost in nastajanje samostojne, suverene Republike Slovenije so zaznamovali delo Antona Beblerja na nov način. Njegovi kontakti s tujimi novinarji in diplomati so bili še posebej dragoceni. Sogovornikom je argumentirano razlagal razpad Jugoslavije in pravilno napovedal izid osamosvojitvene vojne.

Aktivistično je deloval tudi po vojni in v tistem času organiziral ustanovitev Slovenskega sveta Evropskega gibanja, ki je igral pomembno vlogo na začetku slovenskega približevanja evropskim integracijam.

Septembra 1992 je bil Anton Bebler imenovan za veleposlanika – stalnega predstavnika Republike Slovenije pri evropskem sedežu OZN in pri mednarodnih organizacijah v Ženevi. Delo v Ženevi je bilo drugačno od vseh prejšnjih.

Ženeva je mesto multilateralne diplomacije, velike raznovrstnosti mandatov tamkajšnjih mednarodnih organizacij in zelo razgibane scene mednarodnih nevladnih organizacij.

V tem razvejenem in raznovrstnem diplomatskem okolju je ostal pet let in prispeval k vzpostavljanju vloge Republike Slovenije na multilateralni ravni. S soprogo, ugledno novinarko Darjo Lavtižar - Bebler, sta v Ženevi zgradila podobo Slovenije kot uspešne in mednarodnemu sodelovanju zavezane države.

Pri tem diplomatskem delu je prišel do izraza tudi njun čut za predstavitev umetniških dosežkov Slovenije in njenih umetnikov. V trajno dediščino tega prizadevanja spada ureditev Salona Slovenije za sestanke vodstev mednarodnih konferenc v Palači narodov v Ženevi.

OZN je tako dobila lep salon s hotaveljskim marmorjem, Plečnikovim pohištvom in grafikami slovenskih umetnikov. V enem najlepših ženevskih parkov, tik ob sedežu Svetovne trgovinske organizacije, so kot darilo Republike Slovenije postavili bronasto skulpturo venetskega konja, avtorja Oskarja Kogoja.

Darja Lavtižar Bebler in Anton Bebler. FOTO: Matej Družnik

Po vrnitvi z diplomatskega dela v Slovenijo leta 2007 se je Anton Bebler vrnil na Fakulteto za družbene vede. Univerza v Ljubljani mu je leta 2015 podelila zlato odličje in naziv zaslužnega profesorja. Poleg tega je bil aktiven tudi na drugih področjih. V letih 2008–2020 je bil predsednik nevladne organizacije Evro – atlantski svet Slovenije.

Angažiral se je tudi v kulturnih organizacijah in ustanovah. Na mednarodni ravni je bil v imenu Slovenije imenovan za konciliatorja na Sodišču za spravo in arbitražo v okviru Ovseja.

Vsi, ki smo Antona Beblerja poznali, se ga bomo spominjali s spoštovanjem kot erudita, kot domiselnega diplomata in vselej izjemno zanimivega sogovornika – kot vsestransko zanimive osebnosti. Pogrešali ga bomo. Njegovi vdovi Darji in sinovoma Žigi in Andreju izrekamo iskreno sožalje.