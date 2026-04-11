    Gostujoče pero

    Dr. Anton Bebler (1937–2026)

    Obdobje razpadanja Jugoslavije, pot Slovenije v neodvisnost in nastajanje samostojne, suverene Republike Slovenije so njegovo delo zaznamovali na nov način.
    Njegov življenjepis se bere kot kronika nemirnega 20. stoletja in upanj, ki jih je prineslo novo, 21. stoletje. FOTO: Borut Cvetko/Mediaspeed.net
    Njegov življenjepis se bere kot kronika nemirnega 20. stoletja in upanj, ki jih je prineslo novo, 21. stoletje. FOTO: Borut Cvetko/Mediaspeed.net
    Danilo Türk
    11. 4. 2026 | 05:00
    Poslovili smo se od dr. Antona Beblerja – profesorja, diplomata in pričevalca pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali naš čas. Bil je izviren avtor, ki je veliko prispeval k družboslovni misli in k uspešnemu prizadevanju za samostojno Slovenijo.

    Njegov življenjepis se bere kot kronika nemirnega 20. stoletja in upanj, ki jih je prineslo novo, 21. stoletje. Rodil se je v nekdanji Sovjetski zvezi, ruski materi in slovenskemu očetu, revolucionarju Alešu Beblerju, ki je še pred sinovim rojstvom odšel v Španijo kot prostovoljec v mednarodnih brigadah, kasneje pa je bil med ustanovitelji Osvobodilne fronte slovenskega naroda, organizator NOB in po vojni ugleden jugoslovanski diplomat in državnik.

    Anton Bebler je sprva živel pri materi v Sovjetski zvezi. Po vojni in po sporu med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo se je v okviru repatriacije jugoslovanskih državljanov preselil k očetu in nadaljeval šolanje in študij v Ljubljani in Beogradu.

    V Beogradu se je mladi Anton seznanil z zanimivimi osebnostmi. Med njimi je bil George Kennan, eden vodilnih ameriških mislecev na področju mednarodnih odnosov, ki se je pripravljal za položaj veleposlanika ZDA v Jugoslaviji in ki je v mladem možu zaznal talent za študij mednarodnih odnosov.

    Antonu Beblerju je omogočil študij na Univerzi Princeton in s tem številne nove možnosti akademskih kontaktov v ZDA. Nekaj kasneje je na podiplomskem študiju na Univerzi Pensilvanije v Filadelfiji doktoriral s tezo o pojavu vojaških režimov v Afriki. Raziskovalno delo je še poglabljal v Londonu in Parizu, kjer je kasneje, v okviru Unesca, raziskoval tudi problematiko položaja mladine v zahodni Afriki.

    Vsa ta akademska dejavnost, vključno z doktoratom, mu je omogočila izdajo knjige Vojaška vladavina v Afriki, ki je leta 1971 izšla pri založbi Praeger v ZDA. Knjiga je bila ob izidu opažena kot mednarodno pomemben dosežek.

    Po tem dinamičnem in svetovljanskem obdobju akademske rasti se je Anton Bebler vrnil v Ljubljano in od leta 1972 deloval na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

    Dve leti po njegovem prihodu je bil na tej fakulteti, kasneje preimenovani v Fakulteto za družbene vede, uveden študij obramboslovja. Leto kasneje je Anton Bebler postal predstojnik katedre za obramboslovje in na tem mestu ostal pet let. Tesno povezavo s to katedro je vzdrževal vse do konca svojih aktivnih dni. V vsem tem času je veliko predaval kot gostujoči profesor in kot udeleženec številnih mednarodnih konferenc po vsem svetu.

    Mednarodna konferenca o novem pristopu NATA. Na sliki Ljubica Jelušič in Anton Bebler. FOTO: Blaž Samec
    Mednarodna konferenca o novem pristopu NATA. Na sliki Ljubica Jelušič in Anton Bebler. FOTO: Blaž Samec

    Posebno trajnost je imelo njegovo predavateljsko delo na Diplomatski akademiji na Dunaju. Temu aktivnemu akademskemu delu je ustrezalo tudi število njegovih objav – skupaj več kot 600 enot – strokovnih knjig, poglavij v zbornikih in člankov v več jezikih v mednarodno uglednih revijah.

    Obdobje razpadanja Jugoslavije, pot Slovenije v neodvisnost in nastajanje samostojne, suverene Republike Slovenije so zaznamovali delo Antona Beblerja na nov način. Njegovi kontakti s tujimi novinarji in diplomati so bili še posebej dragoceni. Sogovornikom je argumentirano razlagal razpad Jugoslavije in pravilno napovedal izid osamosvojitvene vojne.

    Aktivistično je deloval tudi po vojni in v tistem času organiziral ustanovitev Slovenskega sveta Evropskega gibanja, ki je igral pomembno vlogo na začetku slovenskega približevanja evropskim integracijam.

    Septembra 1992 je bil Anton Bebler imenovan za veleposlanika – stalnega predstavnika Republike Slovenije pri evropskem sedežu OZN in pri mednarodnih organizacijah v Ženevi. Delo v Ženevi je bilo drugačno od vseh prejšnjih.

    Ženeva je mesto multilateralne diplomacije, velike raznovrstnosti mandatov tamkajšnjih mednarodnih organizacij in zelo razgibane scene mednarodnih nevladnih organizacij.

    V tem razvejenem in raznovrstnem diplomatskem okolju je ostal pet let in prispeval k vzpostavljanju vloge Republike Slovenije na multilateralni ravni. S soprogo, ugledno novinarko Darjo Lavtižar - Bebler, sta v Ženevi zgradila podobo Slovenije kot uspešne in mednarodnemu sodelovanju zavezane države.

    Pri tem diplomatskem delu je prišel do izraza tudi njun čut za predstavitev umetniških dosežkov Slovenije in njenih umetnikov. V trajno dediščino tega prizadevanja spada ureditev Salona Slovenije za sestanke vodstev mednarodnih konferenc v Palači narodov v Ženevi.

    OZN je tako dobila lep salon s hotaveljskim marmorjem, Plečnikovim pohištvom in grafikami slovenskih umetnikov. V enem najlepših ženevskih parkov, tik ob sedežu Svetovne trgovinske organizacije, so kot darilo Republike Slovenije postavili bronasto skulpturo venetskega konja, avtorja Oskarja Kogoja.

    Darja Lavtižar Bebler in Anton Bebler. FOTO: Matej Družnik
    Darja Lavtižar Bebler in Anton Bebler. FOTO: Matej Družnik

    Po vrnitvi z diplomatskega dela v Slovenijo leta 2007 se je Anton Bebler vrnil na Fakulteto za družbene vede. Univerza v Ljubljani mu je leta 2015 podelila zlato odličje in naziv zaslužnega profesorja. Poleg tega je bil aktiven tudi na drugih področjih. V letih 2008–2020 je bil predsednik nevladne organizacije Evro – atlantski svet Slovenije.

    Angažiral se je tudi v kulturnih organizacijah in ustanovah. Na mednarodni ravni je bil v imenu Slovenije imenovan za konciliatorja na Sodišču za spravo in arbitražo v okviru Ovseja.

    Vsi, ki smo Antona Beblerja poznali, se ga bomo spominjali s spoštovanjem kot erudita, kot domiselnega diplomata in vselej izjemno zanimivega sogovornika – kot vsestransko zanimive osebnosti. Pogrešali ga bomo. Njegovi vdovi Darji in sinovoma Žigi in Andreju izrekamo iskreno sožalje.

