Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

Slovenija si rada pripoveduje zgodbo, da zna stopiti skupaj, ko gre zares. Da smo narod, ki je v odločilnih trenutkih znal preseči delitve, se poenotiti in potegniti v pravo smer. Osamosvojitev. Vstop v Evropsko unijo. Vstop v evrsko območje. Nato. To so mejniki, na katere smo upravičeno ponosni.

A če smo pošteni do sebe, si moramo priznati tudi nekaj manj prijetnega: pri teh projektih nismo bili sami. Pri osamosvojitvi smo res nosili svojo zgodbo. Pri vstopu v EU, sprejemu evra in vstopu v Nato pa je bila naša volja le del enačbe.

Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik

Takrat je obstajal širši interes: geopolitični, gospodarski in strateški. Evropa se je širila, Zahod je utrjeval svoj prostor, trg se je odpiral. Imeli smo veter v jadra. Zgodovina nas je vlekla naprej. In prav zato je danes vredno postaviti vprašanje, ki si ga preredko zastavimo: kaj smo naredili, ko je ta veter ponehal?

Odgovor je neprijeten. Po velikih zgodovinskih projektih nismo izpeljali skoraj nobenega velikega projekta, ki bi bil res samo naš. Nobenega, ki ne bi bil pogojen od zunaj. Nobenega, ki bi zahteval notranjo zrelost, politični pogum in dolgoročno vizijo. Kot da smo po vstopu v velike klube nehali verjeti, da moramo še kaj zgraditi sami. Nismo naredili resne pokojninske reforme. Nismo razbremenili dela, decentralizirali države ali poenostavili birokracije. Nismo ustvarili okolja, v katerem bi si mladi lažje ustvarili dom in družino. Namesto tega smo živeli v udobni iluziji, da bo prihodnost prišla sama od sebe, ker smo del Evrope, ker imamo evro, ker smo varni.

Toda prihodnost ne pride sama. Prihodnost je treba zgraditi. Najbolj brutalno nas na to opozarja demografija. Ta ne pozna ideologije. Ne zanima je, kdo je levi in kdo desni. Ne zanima je, kdo je na oblasti. Demografija je matematika. In matematika je neusmiljena.

Mladi danes ne odlašajo z družino zato, ker bi bili manj odgovorni ali bolj razvajeni od generacij pred njimi. Odlašajo, ker živijo v sistemu, ki jim ne daje občutka, da trud vodi nekam. Delo je visoko obdavčeno, stanovanje postaja luksuz, otrok pa ni več samo življenjska odločitev, ampak vse bolj tudi finančno tveganje.

Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja in da imajo občutek, da je prihodnost dosegljiva. Na drugi strani starejši niso problem. To je generacija, ki je desetletja delala, gradila podjetja, ceste, šole, bolnišnice in to državo. Vplačevali so v sistem v prepričanju, da jim bo ta nekoč vrnil vsaj osnovno varnost. In prav je, da danes pričakujejo dostojno starost. Njihov strah ni manj legitimen od strahu mladih.

Prav zato je tragedija večja. To ni konflikt med generacijami. To je konflikt med realnostjo in državo, ki si je predolgo lagala. Desetletja smo živeli, kot da bo vedno dovolj novih ljudi, dovolj delovno aktivnih, dovolj denarja v proračunu in dovolj časa za reforme. Kot da se lahko prihodnost financira iz navade. Kot da je dovolj, da nekako zdržimo še en mandat, še en proračun, še eno leto.

Pa ni.

Rodnost pada. Povprečna starost raste. Vedno več ljudi živi samih. Vedno manj mladih vstopa na trg dela. Pokojninski sistem pa še vedno v veliki meri temelji na logiki sprotnega financiranja, kot da je leto 1985. Ekonomisti to govorijo že desetletja: del sistema bi moral temeljiti tudi na donosih kapitala, produktivnosti, presežkih in dolgoročni strategiji. A Slovenija je prepogosto izbrala kratkoročni politični mir namesto dolgoročne stabilnosti. Čakanje namesto poguma. Gasilske ukrepe namesto reform.

In zato je danes občutek v družbi tako nevaren: mladi imajo občutek, da financirajo sistem, ki jim ne vrača prihodnosti. Starejši imajo občutek, da se jim jemlje varnost, ki so si jo zaslužili. Oboji imajo prav. Oboji so talci iste napake.

Največja slovenska težava ni, da ne znamo. Znamo. Imamo znanje, ljudi, geografsko lego, članstvo v pravih zavezništvih in vse pogoje za uspeh. Problem je, da znamo stopiti skupaj predvsem takrat, ko nas zgodovina sili ali ko nas nekdo od zunaj vleče naprej. Ko pa bi morali sami sebi nastaviti ogledalo, se dogovoriti, kam želimo kot družba, in zgraditi nekaj za naslednjih trideset let, obstanemo.

To je največji slovenski paradoks: znali smo vstopiti v prihodnost, nismo pa je znali zgraditi.

In to je največja prevara: ne, da je država prevarala mlade. Ne, da je pustila starejše na cedilu. Država je prevarala samo sebe, ker je predolgo verjela, da si lahko prihodnost izposoja v nedogled.

Toda prihodnosti si ni več mogoče izposojati.

***

Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.