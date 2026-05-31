  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

    Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja.
    FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    FOTO: Voranc Vogel
    Tomaž Erjavec
    31. 5. 2026 | 05:00
    6:34
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Slovenija si rada pripoveduje zgodbo, da zna stopiti skupaj, ko gre zares. Da smo narod, ki je v odločilnih trenutkih znal preseči delitve, se poenotiti in potegniti v pravo smer. Osamosvojitev. Vstop v Evropsko unijo. Vstop v evrsko območje. Nato. To so mejniki, na katere smo upravičeno ponosni.

    image_alt
    Demografija ne glasuje

    A če smo pošteni do sebe, si moramo priznati tudi nekaj manj prijetnega: pri teh projektih nismo bili sami. Pri osamosvojitvi smo res nosili svojo zgodbo. Pri vstopu v EU, sprejemu evra in vstopu v Nato pa je bila naša volja le del enačbe.

    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik
    Tomaž Erjavec. FOTO: Matej Družnik
    Takrat je obstajal širši interes: geopolitični, gospodarski in strateški. Evropa se je širila, Zahod je utrjeval svoj prostor, trg se je odpiral. Imeli smo veter v jadra. Zgodovina nas je vlekla naprej. In prav zato je danes vredno postaviti vprašanje, ki si ga preredko zastavimo: kaj smo naredili, ko je ta veter ponehal?

    Odgovor je neprijeten. Po velikih zgodovinskih projektih nismo izpeljali skoraj nobenega velikega projekta, ki bi bil res samo naš. Nobenega, ki ne bi bil pogojen od zunaj. Nobenega, ki bi zahteval notranjo zrelost, politični pogum in dolgoročno vizijo. Kot da smo po vstopu v velike klube nehali verjeti, da moramo še kaj zgraditi sami. Nismo naredili resne pokojninske reforme. Nismo razbremenili dela, decentralizirali države ali poenostavili birokracije. Nismo ustvarili okolja, v katerem bi si mladi lažje ustvarili dom in družino. Namesto tega smo živeli v udobni iluziji, da bo prihodnost prišla sama od sebe, ker smo del Evrope, ker imamo evro, ker smo varni.

    image_alt
    Državo vodijo predsedniki strank. Zakaj ne najboljši?

    Toda prihodnost ne pride sama. Prihodnost je treba zgraditi. Najbolj brutalno nas na to opozarja demografija. Ta ne pozna ideologije. Ne zanima je, kdo je levi in kdo desni. Ne zanima je, kdo je na oblasti. Demografija je matematika. In matematika je neusmiljena.

    Mladi danes ne odlašajo z družino zato, ker bi bili manj odgovorni ali bolj razvajeni od generacij pred njimi. Odlašajo, ker živijo v sistemu, ki jim ne daje občutka, da trud vodi nekam. Delo je visoko obdavčeno, stanovanje postaja luksuz, otrok pa ni več samo življenjska odločitev, ampak vse bolj tudi finančno tveganje.

    Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja in da imajo občutek, da je prihodnost dosegljiva. Na drugi strani starejši niso problem. To je generacija, ki je desetletja delala, gradila podjetja, ceste, šole, bolnišnice in to državo. Vplačevali so v sistem v prepričanju, da jim bo ta nekoč vrnil vsaj osnovno varnost. In prav je, da danes pričakujejo dostojno starost. Njihov strah ni manj legitimen od strahu mladih.

    image_alt
    Reforma zdravstva se začne pri zdravih ljudeh

    Prav zato je tragedija večja. To ni konflikt med generacijami. To je konflikt med realnostjo in državo, ki si je predolgo lagala. Desetletja smo živeli, kot da bo vedno dovolj novih ljudi, dovolj delovno aktivnih, dovolj denarja v proračunu in dovolj časa za reforme. Kot da se lahko prihodnost financira iz navade. Kot da je dovolj, da nekako zdržimo še en mandat, še en proračun, še eno leto.

    Pa ni.

    Rodnost pada. Povprečna starost raste. Vedno več ljudi živi samih. Vedno manj mladih vstopa na trg dela. Pokojninski sistem pa še vedno v veliki meri temelji na logiki sprotnega financiranja, kot da je leto 1985. Ekonomisti to govorijo že desetletja: del sistema bi moral temeljiti tudi na donosih kapitala, produktivnosti, presežkih in dolgoročni strategiji. A Slovenija je prepogosto izbrala kratkoročni politični mir namesto dolgoročne stabilnosti. Čakanje namesto poguma. Gasilske ukrepe namesto reform.

    In zato je danes občutek v družbi tako nevaren: mladi imajo občutek, da financirajo sistem, ki jim ne vrača prihodnosti. Starejši imajo občutek, da se jim jemlje varnost, ki so si jo zaslužili. Oboji imajo prav. Oboji so talci iste napake.

    Največja slovenska težava ni, da ne znamo. Znamo. Imamo znanje, ljudi, geografsko lego, članstvo v pravih zavezništvih in vse pogoje za uspeh. Problem je, da znamo stopiti skupaj predvsem takrat, ko nas zgodovina sili ali ko nas nekdo od zunaj vleče naprej. Ko pa bi morali sami sebi nastaviti ogledalo, se dogovoriti, kam želimo kot družba, in zgraditi nekaj za naslednjih trideset let, obstanemo.

    To je največji slovenski paradoks: znali smo vstopiti v prihodnost, nismo pa je znali zgraditi.

    In to je največja prevara: ne, da je država prevarala mlade. Ne, da je pustila starejše na cedilu. Država je prevarala samo sebe, ker je predolgo verjela, da si lahko prihodnost izposoja v nedogled.

    Toda prihodnosti si ni več mogoče izposojati.

    ***

    Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Tajkun Luka in njegova kaprica

    Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
    Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Jutri bo težek dan

    Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
    Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Četrta vlada Janeza Janše

    Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

    Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekdanji zmagovalec Gira zapušča Boro, kaj pa Roglič?

    Ekipo Red Bull Bora Hansgrohe bo po koncu sezone zapustilo nekaj velikih imen, med katerimi izstopa nekdanji zmagovalec Gira. V Italiji zadnja gorska etapa.
    Matic Rupnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroTomaž Erjavecdružba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Jalen Brunson, kralj New Yorka

    Največja napaka Dončićeve dobe v Dallasu

    Košarkarji New York Knicks po zaslugi imenitnega Jalena Brunsona znova verjamejo v naslov prvakov. Če bo stopil na vrh, se bo zapisal med nesmrtne.
    Nejc Grilc 31. 5. 2026 | 05:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Avtomobili, ki so burili duhove

    Fenomeni: Nekateri kontrovzerni modeli so uspeli, drug ne najbolj
    Gašper Boncelj 31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Boj proti korupciji je špartanski tek na dolge proge

    Prijateljsko subverzivno delovanje tujih obveščevalnih akterjev na ozemlju suverene demokratične države ne obstaja.
    31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

    Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja.
    Tomaž Erjavec 31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Marilyn Monroe in Gospodje imajo raje plavolaske

    Glasbena komedija velikana ameriškega filma Howarda Hawksa je potrdila status tedaj že svetovno slavne Marilyn Monroe.
    31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Boj proti korupciji je špartanski tek na dolge proge

    Prijateljsko subverzivno delovanje tujih obveščevalnih akterjev na ozemlju suverene demokratične države ne obstaja.
    31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Država, ki je čakala, da jo prihodnost dohiti

    Mladi si ne želijo privilegijev. Želijo si normalnosti: da si z delom ustvarijo dom, da si lahko ustvarijo družino brez občutka tveganja.
    Tomaž Erjavec 31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Marilyn Monroe in Gospodje imajo raje plavolaske

    Glasbena komedija velikana ameriškega filma Howarda Hawksa je potrdila status tedaj že svetovno slavne Marilyn Monroe.
    31. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo