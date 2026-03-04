Demografi že desetletja ponavljajo isto številko. Dve, ena. To je prag, pri katerem se prebivalstvo dolgoročno ohranja. Pod to mejo se začne krčiti. Ne zaradi ideologije, ampak zaradi matematike. Slovenija je pod to številko. Evropa je pod to številko. Projekcije kažejo, da bo Kitajcev do leta 2100 približno 800 milijonov, skoraj polovica manj kot danes. Država, ki je bila več desetletij sinonim za demografsko eksplozijo, se spopada s krčenjem. Demografija ni lokalna posebnost, ampak globalni premik.

Hkrati si želimo ohraniti ali celo širiti socialno državo. Želimo dostopno zdravstvo, stabilne pokojnine, javno šolstvo, socialna stanovanja, subvencije in varnostne mreže. To so legitimne ambicije razvite družbe. Toda vse te pravice imajo skupni imenovalec: obstoj prihodnje generacije.

Socialna država temelji na medgeneracijski solidarnosti. Delovno aktivni zdaj financirajo upokojene danes, jutri naj bi mladi financirali nas. Če mladih ni dovolj, se ravnotežje poruši. Sistem se začne financirati z dolgom, z višjimi obremenitvami ali z uvozom delovne sile. Vsaka od teh poti je politična odločitev, nobena pa ni brez posledic. Dolg pomeni prenos bremena naprej, višje obremenitve zmanjšujejo konkurenčnost in osebno pobudo, uvoz delovne sile pa postavlja vprašanja integracije, identitete in družbene kohezije.

V tej razpravi se pogosto izgubi bistvo. Ne gre za to, da bi kdo moral imeti otroke. To je intimna odločitev posameznika. To je vprašanje, ali si družba kot celota upa priznati, da je njen obstoj prvi pogoj vseh pravic, ki jih uživamo. Socialno stanovanje ni individualna nagrada, ampak izraz kolektivne solidarnosti. Družba nameni del skupnih sredstev, da nekomu omogoči dostojno bivanje. To je civilizacijsko. Toda solidarnost ni enosmerna. Sistem, ki temelji na medgeneracijski pogodbi, ne more biti popolnoma brezbrižen do demografije.

Spopadamo se z dvojnim paradoksom. Po eni strani širimo obljube socialne države in povečujemo javno porabo. Po drugi strani zaznavamo najnižjo rodnost v zgodovini. Hkrati se zadolžujemo. Tako prihodnjim generacijam nalagamo finančne obveznosti, hkrati pa zmanjšujemo njihovo številnost. To ni moralna sodba, ampak preprosta aritmetika. Če želimo ohraniti model, ki temelji na solidarnosti, moramo imeti družbo, ki se obnavlja. Če želimo pravice, moramo imeti ljudi, ki jih bodo financirali. Če želimo dolg prenesti v prihodnost, mora ta prihodnost obstajati.

Dve, ena ni ideološki slogan. Je meja med stabilnostjo in krčenjem. Je opomnik, da socialna država ni samoumevna, ampak rezultat odločitev generacij, da nadaljujejo zgodbo. Vprašanje zato ni, ali so otroci zasebna stvar. Vprašanje je, ali je obstoj družbe javna odgovornost. Če je odgovor pritrdilen, potem demografija ni obrobna tema, temveč temeljna državotvorna naloga.

Brez ljudi ni solidarnosti. Brez naslednikov ni države. In brez prihodnosti ni mogoče trajno financirati sedanjosti.

