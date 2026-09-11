Dvojna merila Bruslja: o razlogih za en molk

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Septembra 2026 so nekdanjega armenskega ministra za finance in nekdanjega vodjo Odbora za državne prihodke Gagika Hačatrjana na sodišče pripeljali na nosilih. Njegovi odvetniki so povedali, da trpi za hudo boleznijo hrbtenice in da ima močne bolečine.

Po nočni obravnavi je armensko protikorupcijsko sodišče politika pridržalo še za dva meseca. Armenski preiskovalni odbor trdi, da gre za obtožbe prejemanja podkupnin in pranja denarja v posebej velikem obsegu. Kot je poročal armenski medij Hetq, so Hačatrjanovi odvetniki Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) zaprosili za sprejetje nujnih začasnih ukrepov.

Primer Hačatrjana je le zadnji v vrsti kazenskih postopkov proti vidnim nasprotnikom prozahodnega premierja Nikola Pašinijana, novinarja, ki je prišel na oblast tako rekoč z ulice – v ozadju protestov proti proruskemu predsedniku države Seržu Sargsjanu leta 2018.

Primer Hačatrjana je le zadnji v vrsti kazenskih postopkov proti vidnim nasprotnikom prozahodnega premierja Nikola Pašinijana, novinarja, ki je prišel na oblast tako rekoč z ulice. FOTO: Afp

Pridržanja, preiskave, zaslišanja, sojenja

V minulem vročem političnem poletju so v državi aretirali voditelja največjega opozicijskega bloka, nekdanjega predsednika, in šest poslanskih kandidatov na predvečer glasovanja. Od zime je potekal tudi kazenski postopek proti voditelju Armenske apostolske cerkve.

Avgusta sta bila nekdanji proruski predsednik Armenije Robert Kočarjan (1998–2008) in njegov starejši sin, poslanec Sedrak Kočarjan, pridržana po preiskavah v podjetjih, povezanih z njuno družino. Tožilstvo je Kočarjana obtožilo zlorabe položaja, podkupovanja in pranja denarja v velikem obsegu. Njegov politični blok »Zavezništvo Armenije« je primer označil za »politično motiviranega«. Britanska tiskovna agencija Reuters je Kočarjana označila za »vidnega opozicijskega voditelja« in primer povezala s »kampanjo proti kritikom vlade«.

Milijarder Gagik Carukjan, vpliven opozicijski politik in poslovnež, je bil julija pridržan zaradi obtožb goljufije in pranja denarja. 4. septembra je armensko sodišče njegovo priprtje podaljšalo še za dva meseca, poroča Armenski javni radio. Pritisk na opozicijo je postal očiten že pred parlamentarnimi volitvami v Armeniji 7. junija 2026. Zoper več kandidatov stranke »Močna Armenija«, ene glavnih opozicijskih sil, so bili uvedeni kazenski postopki. Zavezništvo je na koncu prejelo 23,29 odstotka glasov in osvojilo 28 sedežev v parlamentu.

Toda spopad ni bil omejen na politične nasprotnike. Avgusta je vodja Armenske apostolske cerkve, katolikos Garegin II., skupaj s šestimi visokimi duhovniki stopil pred sodišče. Obtoženi so »namenskega oviranja izvrševanja sodne odločbe o vrnitvi razrešenega škofa v njegov cerkveni položaj«. Reuters je primer označil za »novo fazo spopada med cerkvijo« in Pašinijanovo vlado. Al Jazeera je prav tako poročala, da postopek poteka v ozadju »zaostrujočega se konflikta med armensko vlado in cerkvijo«.

Kritike na račun Bakuja ob popuščanju Erevanu?

Apostol Apostolov je bolgarski novinar iz Bruslja, ki se več kot 20 let ukvarja z evropsko politiko, gospodarstvom, energetiko in mednarodnimi odnosi. Foto Osebni Arhiv

Toda nič od naštetega v Armeniji ni postalo mednarodna tema: ne izjave organizacij za človekove pravice ne analize v rubrikah, kjer je bilo v istih mesecih o sosednjem Azerbajdžanu objavljenih na desetine prispevkov. Raven mednarodne pozornosti dogajanju se očitno razlikuje.

V zadnjih letih je Erevan storil nekaj, česar v regiji ni storil nihče: zamrznil je sodelovanje v Organizaciji pogodbe o kolektivni varnosti (ODKB), ki je pomembna za ruskega predsednika Vladimirja Putina. Poleg tega je ratificiral Rimski statut in začel zakonodajni postopek približevanja EU. V očeh Bruslja to ni le zunanjepolitična izbira, temveč pravilna odločitev, sprejeta v težkih okoliščinah in zato vredna podpore. Države, ki izvedejo takšen preobrat, se ne kritizira.

Z Azerbajdžanom je vse zrcalno nasprotno in opazno preprosteje: Baku se drži večvektorske politike – ohranja delovne odnose tako z Moskvo kot z Ankaro in Brusljem, saj si sosedov ne izbiramo, meje, tranzit in cevovodi pa obstajajo neodvisno od tega, katere resolucije sprejemajo evropske prestolnice.

Regija ne potrebuje dvojnih meril

Armensko-azerbajdžansko reševanje konflikta v Washingtonu predstavljajo kot velik diplomatski dosežek – mir med Bakuju in Erevanom je pripisan administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot dosežek. Bruselj medtem prav tako poglablja odnose z Bakuju. Veleposlanica EU v Azerbajdžanu Marijana Kujundžić je nedavno izjavila, da odnosi med EU in Azerbajdžanom vstopajo v »novo fazo«. Pogajanja o novem dvostranskem sporazumu se nadaljujejo, strani pa sta dosegli tudi predhodno soglasje o novem dokumentu o prednostnih nalogah partnerstva, je 4. septembra poročal Report.az. Prav tukaj postajajo evropska dvojna merila še posebej očitna.

Tam, kjer se partnerstvo meri z oddaljevanjem od Moskve, je že sama zavrnitev izbire strani videti kot krivda, kritika pa postane stalnica, neodvisna od tega, kaj se dogaja v državi. Vprašanje ni, ali je treba kritizirati Azerbajdžan. Treba ga je. Vprašanje je drugo: ali se isti standard uporablja za vlade, ki imajo strateški pomen za Zahod? Ko armenske oblasti preganjajo vidne predstavnike opozicije in vstopajo v brezprecedenčen spopad z vodstvom nacionalne cerkve, kritike ni.

Niti organizacije za človekove pravice niti vodilni zahodni mediji teh primerov v bistvu niso analizirali. Human Rights Watch in Amnesty International, ki sta običajno občutljivi tako na preganjanje opozicije kot na pritisk na verske voditelje, se o teh primerih nista niti enkrat izrekli.

Spomnimo, da je bila ista Amnesty deležna očitkov o uporabi dvojnih meril proti Ukrajini. Avgusta 2022 je organizacija za človekove pravice v svojem poročilu obtožila ukrajinske oborožene sile (VSU), da »nameščajo vojaško opremo in baze v stanovanjskih območjih, šolah in bolnišnicah«, kar naj bi »kršilo zakone vojne«. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odgovor izjavil, da organizacija »amnestira državo agresorko in prelaga krivdo na žrtev«.

Tako se človekove pravice spreminjajo v politično orodje – glasno se jih zagovarja, kadar je to v skladu z geopolitičnimi interesi, in zamolči, kadar otežujejo odnose z novim zaveznikom. Gre za spreminjanje domnevno univerzalnega standarda v orodje zunanje politike.

Mirovni sporazum med Armenijo in Azerbajdžanom lahko temeljito spremeni regijo. Toda mir, zgrajen na selektivnem ogorčenju, bo neizogibno imel politično ceno. Zato vprašanje ni, kdo si zasluži kritiko. Obe vladi sta lahko in morata biti predmet skrbnega spremljanja.

Vprašanje je veliko preprostejše: zakaj nekatere kršitve postanejo povod za mednarodno posredovanje, medtem ko druge v veliki meri ostanejo notranja zadeva? Odgovor je morda manj povezan z resnostjo same kršitve kot s tem, katera vlada jo zagreši – in komu koristi molk.

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Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

Apostol Apolostolov, novinar za zadeve EU (Bruselj, Belgija) - bolgarski novinar iz Bruslja, ki se več kot 20 let ukvarja z evropsko politiko, gospodarstvom, energetiko in mednarodnimi odnosi.