Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Vsak polnoletni državljan ima skladno z Ustavo Republike Slovenije pravico do svobodnih volitev (43. člen). Pravica do svobodnih volitev pa pomeni obveznost države, da zagotovi svobodne volitve brez vmešavanja tuje sile. In prav tuji akter – izraelska obveščevalna agencija – je posegla v notranje zadeve Republike Slovenije. In to tako, da je vplivala na volitve in rezultat volitev. To je neizpodbitno ugotovila Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.

Sloveniji torej ni uspelo zagotoviti svobodnih volitev, ker v svoj pravni red ni integrirala ali uporabila pravnih in tehničnih sredstev, ki jih predvideva zakonodaja Evropske unije za zaščito svobodnih volitev pred tujimi vplivi. Na prvem mestu je to Uredba EU 2024/900 (TTPA), ki velja od 10. oktobra 2025. Ta sponzorjem iz tretjih držav izrecno prepoveduje politične storitve v zadnjih treh mesecih pred volitvami. In točno to se je med državnozborskimi volitvami zgodilo. Citirana uredba, ki je sestavni del slovenskega pravnega reda, zahteva implementacijo naprednih tehnik za nadzor informacijskih manipulacij v času volitev.

Nadalje akt o digitalnih storitvah, ki velja od 17. februarja 2024, zahteva, da država ustvari varnejše spletno okolje ter uvede orodja za boj proti nezakonitim vsebinam in dezinformacijam. To so orodja FIMI Evropske unije, varnostni mehanizem EU, ki zahteva učinkovito zaščito volivcev pred grožnjami informacijskih manipulacij iz tujine. Nobenega od teh mehanizmov Republika Slovenija ni uporabila ob vplivih tuje sile med volilno kampanjo. Torej je kršila pravico slehernega državljana do svobodnih volitev.

Kaj zdaj? Ali obstaja pravno sredstvo, da se volitve oziroma akti, sprejeti na podlagi protiustavnih volitev, lahko razveljavijo? Da. Skladno s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in primerjalno prakso ustavno sodišče lahko razveljavi rezultate volitev oziroma vse akte, sprejete na podlagi protiustavno izvedenih volitev.

Leta 2024 je namreč romunsko ustavno sodišče zaradi vmešavanja tuje sile razveljavilo predsedniške volitve. Ugotovilo je, da so bile volitve prikrajšane za bistvene elemente demokratičnega volilnega procesa – poštenost, svobodo, enakost možnosti in transparentnost. Sodniki so svojo odločitev utemeljili tudi z obsegom nepravilnosti, z organiziranimi kampanjami in njihovim nepreglednim financiranjem. Volilna pravica slehernega posameznika, da sodeluje na svobodnih volitvah, je bila tako kršena.

In enako se je zgodilo v Sloveniji. Tuja sila – izraelska obveščevalna agencija – je posegla v volitve in vplivala na njen rezultat. Posledično volja slovenskega naroda ni bila izrečena svobodno. Pravica vsakega volivca je bila zato kršena, saj vpliv tuje sile ni bil preprečen. Stanje, ki je tako nastalo, pa ni skladno z ustavo in slovensko zakonodajo.

Ali obstaja možnost, da se rezultati teh volitev in vsi akti, sprejeti na podlagi neustavno in nezakonito speljanih državnozborskih volitev, prekličejo?

Da, to moč ima ustavno sodišče. Do 22. maja je namreč rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo – zainteresirana politična stranka, nevladne organizacije oziroma vsak posameznik, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces ter da je bila tako kršena ustavno zajamčena pravica do svobodnih volitev.

Še nikoli prej slovenska nacionalna integriteta ni bila tako ogrožena kot zdaj. Nesporno je, da je bil naročnik delovanja tuje, to je izraelske obveščevalne agencije, Janez Janša. In on je edini kandidat za bodočega mandatarja ter bodočega predsednika vlade. To bi predstavljalo državni udar zaradi aktiviranja tuje sile pri manipulacijah na volitvah.

Ustavno sodišče mora sprejeti ustavno pritožbo, jo prednostno obravnavati in zadržati postopek imenovanja nove vlade. Sedanje stanje je namreč protiustavno, volitve niso bile izvedene z ustrezno zaščito svobode vsakega slovenskega volivca. Posledično mora ustavno sodišče rezultate volitev razveljaviti in razveljaviti tudi vse akte, sprejete na podlagi volitev, ter predsednici republike odrediti, da v ustreznem roku razpiše nove volitve. Te volitve pa morajo z vsemi pravnimi in tehničnimi sredstvi zagotoviti ustrezno zaščito svobodne volje vsakemu slovenskemu volivcu.

Dr. Rok Lampe, profesor prava.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.