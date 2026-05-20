    Gostujoče pero

    Ena najstarejših kmetijskih inovacij potrebuje nova dejanja

    Ženske in mladi predstavljajo vse večji del svetovne čebelarske skupnosti in imajo veliko koristi od različnih virov dohodka.
    Partnerstvo med ljudmi in čebelami traja že več tisoč let in se še naprej razvija. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Partnerstvo med ljudmi in čebelami traja že več tisoč let in se še naprej razvija. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Thanawat Tiensin
    20. 5. 2026 | 05:00
    Človek se že več tisočletij ukvarja z vzrejo čebel. Čebelarstvo je ključna kmetijska dejavnost, vendar ostaja njen polni potencial večinoma neizkoriščen.

    Čebelarstvo prinaša veliko več kot le med in ustvarja veliko več dohodka, kot so mnogi pripravljeni priznati. Prispevek čebel h globalnim kmetijsko-živilskim sistemom znaša na stotine milijard dolarjev na leto, kar je podatek, ki bi moral biti temelj nacionalnih politik in investicijskih odločitev, ne le opomba v okoljskih poročilih.

    Medonosnih čebel je v mestu dovolj, poskrbimo še za druge opraševalce

    Argumenti za večje vlaganje v trajnostno čebelarstvo in ohranjanje opraševalcev se lahko in so se že uveljavili na kmetijah. Ko kmetijske prakse aktivno podpirajo zdravje opraševalcev z diverzifikacijo pridelkov, zmanjšanjem uporabe agrokemikalij in upravljanjem habitatov, ki je prijazno do biotske raznovrstnosti, so rezultati merljivi in lahko izjemni. Na primer, pri pridelavi indijskih oreščkov v južni Indiji so agroekološke kmetijske prakse povečale število opraševalcev, ki obiskujejo cvetove, za skoraj 400 odstotkov, zaradi česar so bili pridelki precej večji. Indijski oreščki, podobno kot številne druge visokodonosne kulture, utrpijo hude izgube pridelka brez opraševalcev, izgube, ki jih je mogoče neposredno odpraviti z boljšim ohranjanjem čebel in drugih opraševalcev.

    Čebelarstvo na splošno zahteva relativno nizke kapitalske naložbe, prinaša prihodke iz različnih virov in se dobro prilagaja omejenim virom malih proizvajalcev. V vse bolj ranljivih in podnebnim spremembam izpostavljenih okoljih, kjer se druge kmetijske dejavnosti ukvarjajo z vse večjo negotovostjo, je čebelarstvo pokazalo izjemno prilagodljivost.

    Thanawat Tiensin, pomočnik generalnega direktorja in direktor oddelka za živinorejo in zdravje živali pri FAO.  ​FOTO: FAO/Giulio Napolitano
    Od približno 25.000 vrst čebel na Zemlji jih le osem do enajst spada med medonosne čebele. Človeštvo je okoli teh vrst razvilo zelo napredne sisteme upravljanja, ki so se izpopolnjevali več tisočletij in so zdaj vse bolj povezani s sodobno znanostjo. V številnih državah po svetu je čebelarstvo postalo eden od stebrov preživetja na podeželju, leta 2017 pa je bil svetovni dan čebel uradno vpisan v koledar Združenih narodov. Praznujemo ga vsako leto 20. maja, na rojstni dan Slovenca Antona Janše, ustanovitelja sodobnega čebelarstva. Pri ozaveščanju o pomembnosti čebel in drugih opraševalcev ter o vlogi, ki jo imajo v naših življenjih, smo naredili velike korake, zdaj pa moramo svoja prizadevanja še okrepiti.

    Pomemben ukrep, ki lahko spodbuja trajnostno čebelarstvo ter uresničuje njegov resnični gospodarski potencial in potencial za varnost preskrbe s hrano, je priznanje čebel kot dragocenega naravnega bogastva. Ko vlade vključijo čebelarstvo v nacionalne naložbe v kmetijstvo in podpirajo njegov potencial za ustvarjanje prihodkov, lahko spodbujajo pošten in pravičen razvoj domačih vrednostnih verig za vrsto čebeljih proizvodov. To čebelarjem omogoča, da na mednarodnih trgih dosežejo višje cene s proizvodnjo medu, ki je trajnosten in sledljiv. Dokument Dobre prakse čebelarstva za trajnostno čebelarstvo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) zagotavlja smernice za trajnostno upravljanje čebeljih družin, celostno zatiranje škodljivcev in bolezni, skrb za habitat ter razvoj verige vrednosti, ki čebelarjem omogoča ustvarjanje donosov, ki presegajo surovi med. Te prakse, ki so bile preizkušene v različnih okoljih držav v razvoju, lahko povečajo tako produktivnost čebeljih panjev kot tudi dohodek čebelarjev.

    Poskus zmanjšanja zaščite evropskih čebel

    Druga ključna ukrepa sta spodbujanje trajnostnega čebelarstva z izboljšanjem svetovalnih storitev, subvencij za vložke in programov usposabljanja; ti morajo biti zasnovani tako, da pomagajo malim proizvajalcem vključiti čebelarstvo v svoje proizvodne sisteme, pri čemer izkoristijo tako opraševanje kot tudi prihodke od čebeljih proizvodov, ki jih konvencionalni sistemi podpore kmetijstvu pogosto prezrejo.

    Dodatni in enako pomemben ukrep je zagotoviti, da so koristi čebelarstva dostopne in da dosežejo tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Ženske in mladi predstavljajo vse večji del svetovne čebelarske skupnosti in imajo veliko koristi od različnih virov dohodka. Kadar imajo enakopraven dostop do usposabljanja, opreme in trgov, se produktivnost in zdravje čebeljih družin izkazano izboljšata.

    Partnerstvo med ljudmi in čebelami traja že več tisoč let in se še naprej razvija. Od gozdov Etiopije do borovih pobočij Turčije, od deteljišč Argentine do pobočij manuke na Novi Zelandiji – kmetje in čebelarji že dolgo razumejo tisto, kar kmetijska politika šele začenja priznavati: da sta trajnostno čebelarstvo in ohranjanje opraševalcev lahko ključni prednosti ne le za kmetijske skupnosti, ampak tudi za trajnostne kmetijsko-živilske sisteme, okolje in svetovno skupnost kot celoto.

    ***

    Thanawat Tiensin, pomočnik generalnega direktorja in direktor oddelka za živinorejo in zdravje živali pri FAO.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Novice  |  Svet
