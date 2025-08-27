  • Delo d.o.o.
    Gostujoče pero

    EU birokracija duši umetno inteligenco

    Evropska podjetja morajo skrbeti za GDPR skladnost, kitajska podjetja pa preprosto hranijo podatke zunaj EU. Evropa birokratizira, drugi pa izdelujejo produkte.
    Razlika postaja čedalje večja. Medtem ko drugi kontinenti derejo naprej z uporabo AI v vsakdanjem življenju, Evropa piše uredbe. FOTO: Shutterstock 
    Razlika postaja čedalje večja. Medtem ko drugi kontinenti derejo naprej z uporabo AI v vsakdanjem življenju, Evropa piše uredbe. FOTO: Shutterstock 
    Matjaž Gams
    27. 8. 2025 | 05:00
    8:57
    Te dni se v Sloveniji začenja strogo uveljavljati GDPR in AI odredba, katerih cilj je krotiti razvoj umetne inteligence (AI). Da bomo razumeli, kakšni opeki na razvoju umetne inteligence v Evropi sta, ju najprej na kratko opišimo:

    GDPR (General Data Protection Regulation) je bil ob svoji uveljavitvi leta 2018 predstavljen kot zgodovinski korak naprej za zaščito zasebnosti posameznikov v digitalni dobi: posamezniku naj bi vrnil nadzor nad osebnimi podatki, podjetjem pa postavil stroga pravila glede njihove obdelave, hrambe in prenosa. Toda s časom postaja jasno, da GDPR ni le ščit, temveč tudi okovje.

    GDPR je težko razumljiv, še težje izvedljiv: je pravno in tehnično izjemno kompleksno tipično birokratsko-politično besedilo, in hkrati neučinkovit. Samo osnovno besedilo ima 88 strani, k temu pa je treba dodati več sto strani smernic, tolmačenj in sodne prakse. Za podjetja predstavlja neobvladljivo breme. Prinaša tudi nove neproduktivne zaposlitve, saj mora vsaka večja institucija v Sloveniji zaposliti vsaj enega za varovanje podatkov. Na področju umetne inteligence, kjer je podatkovna hrana nujna za učenje, to pomeni zaviranje in vsaj delno paralizo razvoja.

    Ena največjih žrtev GDPR so sistemi strojnega učenja in generativne umetne inteligence. Še pred uvedbo GDPR sem kot državni svetnik bil bitke, ali se lahko shrani anonimne podatke o pacientih, da nad njimi narediš analizo neke bolezni, recimo raka. Na srečo kljub mnogo napadom tega še niso prepovedali, so pa bistveno otežili tovrstne raziskave. Kaj je pomembneje – reševati življenja, zdravje, ali birokratsko in neučinkovito zavirati razvoj umetne inteligence? Poglejmo samo osnovni princip, po katerem mora biti znano, kaj boš delal. A inteligenca je ravno v odkrivanju neznanega, nepričakovanega. Tako že v fundamentu vidimo, zakaj je GDPR ena od dveh sistemskih cokel evropski umetni inteligenci.

    Posledično morajo evropska podjetja skrbeti za GDPR skladnost, ameriška in kitajska podjetja pa preprosto hranijo in obdelujejo podatke zunaj EU, pod drugimi pravnimi režimi. Posledica? Evropa birokratizira, drugi pa izdelujejo produkte.

    EU AI Act, prva celovita zakonodaja o umetni inteligenci na svetu, naj bi postavila varne, etične in pregledne temelje za razvoj AI v Evropi. A v praksi se izkaže, da gre za regulativnega mastodonta, ki bolj kot razvoj spodbuja stagnacijo, pravne obvode in tehnološko emigracijo.

    Uradno sprejeta junija 2024, z uveljavitvijo v letih 2025–2026, obsega več kot 400 strani, razdeljenih v 12 poglavij, z več kot 100 členi in številnimi prilogami. Povrhu prihaja še več kot 300 strani sekundarne zakonodaje, tehničnih standardov in smernic.

    EU AI Act, prva celovita zakonodaja o umetni inteligenci na svetu, naj bi postavila varne, etične in pregledne temelje za razvoj AI v Evropi. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
    EU AI Act, prva celovita zakonodaja o umetni inteligenci na svetu, naj bi postavila varne, etične in pregledne temelje za razvoj AI v Evropi. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

    Zasnovana je za industrijo preteklosti, ne AI prihodnosti. Temelji na razvrstitvi sistemov po tveganju: minimalno, omejeno, visoko in prepovedano. To morda deluje za stroje v tovarni. A današnja AI je fluidna, adaptivna, večnamenska. Kako naj nek sistem vnaprej napove vse možne uporabe? AI hkrati pomaga učencu, svetuje bolniku, napiše zakon in oblikuje spletno stran. Po novem zakonu pa bi moral vsak posamezni namen posebej prijaviti, testirati in certificirati – vnaprej.

    Poglejmo razvoj in znanost AI po novem v Sloveniji. Kdorkoli bo razvijal AI sisteme (npr. v zdravstvu, varnosti, izobraževanju, zaposlovanju), bo moral vnaprej vzpostaviti sistem upravljanja tveganj; zagotavljati sledljivost in pojasnljivost odločitev; voditi obsežno dokumentacijo; dokazovati skladnost s tehničnimi standardi; pridobiti zunanje ocene in certifikate. Tudi če imaš dobre namene, se ti pod AI uredbo hitro zgodi pravna nočna mora.

    Kako nestrokovno je birokratsko krotenje, si poglejmo na zahtevani pojasnjivosti. Za preproste algoritme to gre, ko pa se AI približuje človeškim sposobnostim, je to nemogoče – kdo pa zna točno pojasniti, kako delajo človeški možgani? Tudi moja doktorska teza pred mnogimi desetletji je pokazala, da zaradi mnogoterosti enostavne pojasnjivosti v naprednih sistemih, naravnih ali umetnih, niso mogoče. Birokrati torej zahtevajo nemogoče in torej prepovedujejo razvoj resnično inteligentnih sistemov.

    Medtem ko ZDA spodbujajo inovacije skozi samoregulacijo in partnerstva (npr. NIST AI Framework), Kitajska uporablja AI kot orodje za strateški razvoj, pa Evropa stavi na zajezitev, predpis in nadzor. A s tem kot pri GDPR sebi postavljamo ovire in onemogočamo enakopravno tekmo evropskim podjetjem in znanstvenikom.

    Priča smo fenomenu »AI Blocked in Europe«

    Evropa je v zadnjih dveh desetletjih tako ali tako že izgubila bitko za digitalno suverenost. Če pogledamo napredek kontinentov na področju AI glede na leto 2000:

    Kontinent 2010 (% napredka glede na 2000) 2020 (% napredka glede na 2000)

    ZDA +120 % +350 %

    Azija +100 % +500 %

    Afrika +30 % +180 %

    Evropa +40 % +90 %

    Vir: agregirani kazalniki patentov, naložb v AI in citiranosti publikacij.

    Razlika postaja čedalje večja. Medtem ko drugi kontinenti derejo naprej z uporabo AI v vsakdanjem življenju, Evropa piše uredbe. Samo EU AI Act šteje več kot 400 strani pravno-tehnične dikcije, razdeljene v 12 poglavij in 99 členov, ki vsakemu, ki želi razviti ali uporabiti AI, natakne pravno verigo za vrat. Sistem moraš kategorizirati, testirati, dokumentirati, prijaviti, preverjati in – seveda – shraniti vse skladno z GDPR. Lahko pa tudi … obupaš. In uporabiš ameriško API storitev.

    To je bizarnost prve vrste, kajti umetna inteligenca že sedaj radikalno dviguje človeško civilizacijo. Na večini nalog ne samo človek, ampak tudi doktorant fizike, kemije … ne uspe rešiti toliko zapletenih nalog kot sistemi AI, recimo Grok4. Ti sistemi odkrivajo nova zdravila, novo znanje, nove rešitve. In vendar jih v Evropi včasih sploh ne smemo uporabljati, ker niso dovoljeni po GDR ali EU AI uredbi.

    Še huje: nekateri sistemi, kot HomeDOCtor, AI zdravnik v slovenskem jeziku v okviru razvoja projekta EU, morda sploh ne bo smel biti več uporabljen v Sloveniji. Hitra ocena nam pokaže, da bi s sistemsko uporabo tak sistem prihranil približno 100 milijonov evrov letno in preprečil za toliko trpljenja in najbrž tudi smrti. Zakaj že?

    In medtem ko čakamo, AI rešuje čedalje težje probleme in postaja čedalje bolj koristna. Superinteligenca že prihaja. Ne na silo, ne z vojno – tiho, skozi programe.

    Komu bolj zaupate - birokratu ali umetni inteligenci? Ali za mnenje vprašate HomeDOCtorja ali birokrata, ko imate zdravstvene probleme? Ko bo AI postala 100-krat pametnejša, jo bo sploh še dovoljeno uporabljati? Kdaj bomo končno zaupali znanju in pogumu?

    Če Evropa ne želi ostati v digitalnem srednjem veku, mora prenehati mešati varnost z zaprtostjo, odgovornost z onemogočanjem in zaščito z zadušitvijo.

    Namesto »AI Made in Europe« smo priča fenomenu »AI Blocked in Europe«.

    ***

    Matjaž Gams, vodja agentne skupine na Institutu Jožef Stefan.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Več iz teme

    umetna inteligencatehnologijachatgptAIUIEvroparegulacije

