Evropa brez energije in vizije: zakaj bo leto 2026 za večino leto brez rasti

V času, ko se je biblična prerokba, ki to v bistvu ni, ampak je nepoznavanje delovanje ciklonov El niño in La niña, iz sedmih let debelih in sedmih let suhih krav skrčila na sedemmesečni cikel, je vsako napovedovanje prihodnosti zelo nehvaležno delo.

Kristalne krogle za pogled v prihodnost so postale oblačne od začetka ukrajinsko-ruske vojne, saj se je takrat nekako porušila takratna svetovna ureditev. Nenadoma na nasprotnih polih stojita kontinuiteta vzhodnega bloka, upodobljena v Kitajski, ter na drug strani samooklicani svetovni policist simbol zahoda Združene države Amerike.

dr. Miha Bobič. FOTO: osebni arhiv

V tem novem redu se Evropa še vedno vede kot najstniški otrok. Zato tudi očitki iz Draghijevega poročila. Konkurenčnost Evrope pada in s tem tudi najmočnejši aduti: avtomobilska industrija (dizelski motor), zeleni prehod (energijska učinkovitost) in ugodnost bivanja (napredne stavbe zapadajo v recesijske težave).

Vsa tri prednostna področja Evrope so povezana z energetiko, kar postavlja Evropo kot edino celino brez resnično svojih energijskih virov v zelo slab položaj, in digitalizacijo, kjer se je Evropi uspelo spraviti v podrejeni položaj z miselnostjo, da je regulacija vredna več kot inovacija. V resnici pa so s konkurenčnega položaja vplivne ZDA, ki imajo absolutni primat nad digitalizacijo na eni strani, in Kitajska z izrabo nelojalne konkurence na drugi.

Zdi se, da je zavračanje krovne prednosti evropske avtomobilske industrije (zaradi tega tudi afera dieselgate v ZDA) privedlo v položaj, ko je med petimi preostalimi proizvajalci avtomobilov v Evropi najmanj eden preveč. Politično nerazumevanje zelenega prehoda in zmanjševanje emisij tam, kjer ni treba, je privedlo do katastrofalno slabe energetske slike, pomanjkanja investicij in nedoslednosti pri zelenem prehodu ter zastoja v gradbeništvu. Zelo neugoden položaj.

Vendar vsaka slaba novica pomeni priložnost za zdravi podjetni del industrije, ki vedno najde niše, v katerih lahko cveti in uspeva. Posledica ameriškega uspeha v digitalizaciji in industriji programske opreme je brezglava rast podatkovnih centrov, ki potrebujejo vse večje količine električne energije, in pri tem pride do izraza evropska prednost pri energijski učinkovitosti, katere rezultat je, da sta samo dve evropski podjetji sposobni proizvajati izdelke, ki omogočajo delovanje Nvidijinih čipov AI. Priložnosti v podatkovnih centrih je veliko, od samih stavb, hladilnih sistemov do baterij, priložnosti so tako v fizičnih izdelkih kot v storitvah in programski opremi. To je trg, ki bo prihodnje leto gotovo rastel z dvomestno stopnjo rasti.

Druga perspektivna niša so od vseh pozabljeni trgi. Eden izmed teh je Bližnji vzhod (Savska Arabija), severna Afrika – Maroko, Indija, Jugovzhodna Azija – Vietnam, Indonezija. Vsi ti trgi imajo eno veliko skupno značilnost, oddaljeni so tako komercialno kot politično (v veliko primerih ni slovenskih veleposlaništev) in delovanje na teh trgih brez pravih partnerjev je težko. Vendar, dobra novica je, da so ti trgi željni srednje tehnoloških izdelkov iz Evrope, ker jih doma preprosto ne izdelujejo, do kitajskih izdelkov pa prevladuje odpor. Torej spet niša, ki predstavlja velikanski potencial na eni strani, na drugi strani pa napor.

Energetika? Na žalost ni politične volje za medsektorsko povezovanje med električno energijo in toploto, ki bi na inovativen način omogočilo lažji soobstoj obnovljivih in velikih virov v energetskem omrežju ter tako stabiliziralo energetsko odvisnost. To namreč zahteva širitev daljinske energetike, ki pa zahteva investicije.

Torej, na eni strani imamo industrije, v katerih tradicionalno močna Evropa peša. Avtomobili z notranjem zgorevanjem izgubljajo trg; evropski električni avtomobili pa nimajo dovolj dodane vrednosti za upravičenje svoje zelo visoke cene. In kdor je v tej industriji, bo želel skrajšan delovni čas, pomoč države in podobno, če se ne bo prestrukturiral in usmeril k uspešnejšim nišam.

Podobno je v gradnji prestižnih stavb in izdelkov za zeleni prehod. Seveda še vedno velja: biti najboljši na svojem področju pomeni rast. Z zaporo ameriškega trga z uvedbo carin želi tudi vse več proizvajalcev izdelkov za potrošnike iz Kitajske prodreti na evropski trg prek dumpinških cen, s tem pa rušijo dosedanja razmerja tržnih deležev evropskih proizvajalcev.

Če torej zaključimo, bo leto 2026 leto konjunkture ali leto recesije? Lahko rečemo: odvisno, kot svetovalna podjetja. Podjetja, ki jim je uspelo ujeti vlak rasti podatkovnih centrov ali Bližnjega vzhoda in Jugovzhodne Azije, bodo videla rast, kdor pa bo vztrajal pri tem, kar počne zdaj, in ne bo najboljši v svoji niši, pa bo še vedno videl neenotni evropski trg in splošno recesijo.

Pod črto: leto 2026 za večino ne bo prineslo rasti.

***

Dr. Miha Bobič, Danfoss Trata, predsednik Upravnega odbora Zbornice elektroindustrije GZS. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.