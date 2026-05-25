Evropa in Mehika krepita svoje partnerstvo

Evropska unija in Mehika sta že več desetletij partnerici, ki si zaupata. Danes, v času vse večjih geopolitičnih napetosti, moramo izkoristiti vsako priložnost za poglobitev tega partnerstva. Vrh EU-Mehika, ki je potekal prejšnji teden, je prinesel rezultate, ki jih potrebujemo.

Naš globalni sporazum, podpisan leta 1997, je bil med najbolj ambicioznimi, kar jih je kdaj sklenila EU. Ta prelomni dogovor je bil pomemben prvi korak za obe strani; podprl je namreč vzajemno trgovino, ki se je od takrat štirikratno povečala. Prejšnji teden mi je bilo v čast s predsednico Mehike Claudio Sheinbaum podpisati izredno pomembno posodobitev tega sporazuma.