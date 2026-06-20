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    Evropa: prikriti hujskač, prikriti poraženec vojne proti Iranu

    Evropa v vojni proti Iranu ni stala ob strani zaradi svoje moči – ostala je ob strani zaradi svoje šibkosti.
    FOTO: Afp
    Galerija
    FOTO: Afp
    Luka Lisjak Gabrijelčič
    20. 6. 2026 | 05:00
    6:38
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    V zadnjih letih hladne vojne se je v vzhodnem bloku širila šala. V eni od njenih številnih različic se vodstvo Ljudske socialistične republike Albanije sestane, da bi razpravljalo o krizni situaciji. V mukotrpni razpravi, kako državo izvleči iz gospodarske stagnacije in politične osamitve, pade predlog: napovejmo vojno Ameriki!

    Po trenutku revolucionarnega vzhičenja se člani politbiroja povrnejo k realizmu: to bila norost, vojno bi izgubili, bili bi okupirani in naš, edini pristni socializem bi propadel. »Točno tako!« odgovori predlagatelj. »Še več, Amerika bi nam pomagala pri obnovi!«

    Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec 
    Luka Lisjak Gabrijelčič. FOTO: Blaž Samec 
    Šala je odražala tedanjo realnost: medtem ko so bile socialistične države (mnoge od katerih so se hvalile, da so bile med zmagovalkami druge svetovne vojne) v globoki krizi, so bile nekdanje poraženke (Nemčija, Japonska, Italija) takrat na vrhuncu ekonomske moči in mednarodnega ugleda.

    Danes se širi nekoliko drugačna šala. Grenlandija prosi, da bi jo ZDA napadle … saj bi po svojem »porazu« dobila podobno ugoden mirovni sporazum, kot ga je od Washingtona izpogajal Iran.

    Šala, podobno kot v časih poznega socializma, izpričuje večjo dozo realizma od uradnega diskurza. Prodornejša je tudi od dobršnega dela medijskega poročanja. Če s kritično distanco gledamo na razvoj vojne in njen zaključek, se namreč vsiljuje en sam opis: ZDA so napadle Iran in bile poražene na celi črti.

    Sporazum, podpisan v Versaillesu (neznanje zgodovine je lahko usodno: Trump je očitno prešerno ignorantski do simbolnega pomena značaja kot kraja kapitulacij, od francosko-pruske do prve svetovne vojne), daje Iranu malodane vse, za kar si ta prizadeva že dve desetletji, in se odpoveduje skoraj vsemu (razen povsem nominalne iranske odpovedi jedrskemu orožju), kar so ZDA poskušale doseči od Irana, vse odkar so same na široko odprle vrata za širitev njegovega vpliva z vakuumom, ki so ga ustvarile z zrušenjem Sadamovega režima v Iraku.

    FOTO: Apu Gomes/Afp
    FOTO: Apu Gomes/Afp

    Zdi se, da se ta preprosta ocena – gre za brezprizivni ameriški poraz v vojni, ki so jo ZDA same začele – ni zares zasidrala v zavesti zahodne javnosti, čeprav ne ameriškim ne evropskim medijem in analitikom ni mogoče očitati, da bi jo poskušali prikriti svojemu občinstvu. Mogoče prav zato.

    Radikalni desnici – ameriški za odtenek bolj kot evropski – je uspelo spodkopati minimalno zaupanje med svojim volilnim telesom ter »liberalnimi mediji in elitami«: kar je zgolj oznaka, ki jo prilepijo vsakemu kritiku njihovih politik. Posledično ji je približno polovico javnosti uspelo zaščititi pred realnostjo.

    Kar je nedvomno notranjepolitična zmaga, a cena zanjo je velika. Konkretno, v ZDA, predsednik in stranka, kriva za eden največjih zunanjepolitičnih fiaskov v ameriški povojni zgodovini (v konkurenci, ki ni tako majhna), verjetno ne bosta plačala politične cene, ki bi jo morala. In glede na to, da Trump ni prišel niti do polovice svojega drugega mandata, je zelo verjetno, da se bodo takšne katastrofalne avanture nadaljevale tudi v prihodnje.

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    Trumpov mirovni dogovor poln ameriških koncesij Iranu

    To pa je tudi razlog, zakaj privoščljivo muzanje ni drža, ki bi si jo Evropejci lahko privoščili. Evropski analitiki in mnenjski voditelji se trepljajo po ramenu, češ da se je perzijska avantura ameriškega Kaligule iztekla natanko tako, kot so napovedovali; vendar bi bilo za zdravje javne sfere na vzhodnih obalah Atlantika koristneje, če bi svojo kritično vnemo usmerili na ravnanje evropskih elit med to krizo. Samovšečni nasmešek bi se moral ob tem precej skisati.

    Evropska politika resda ni začela vojne z Iranom, ki je terjala več kot tisoč nedolžnih civilnih žrtev in se končala v fiasku tudi za njene lastne strateške interese. A to me spominja na Heglovo puščico proti »moralističnim nemškim profesorjem«, ki so kritizirali Napoleona zaradi njegove častihlepnosti: sami svojo moralno večvrednost dokazujejo tako, da ne zmagujejo v bitkah in ne osvajajo Evrope.

    Evropa v vojni proti Iranu ni stala ob strani zaradi svoje moči – ostala je ob strani zaradi svoje šibkosti. Ameriško-izraelski vojni se ni hotela ne zoperstaviti ne ji vsaj odločno nasprotovati. Potihoma, občasno pa tudi glasno, je upala v uspeh svojih »zaveznic«, ki bi tako, če citiramo nemškega kanclerja, »opravili umazano delo za Evropejce«.

    Prikrito je postavila svoj piskrček, v upanju, da se bo v primeru njune zmage vanj prikotalila kakšna korist. Namesto tega je vanj dobila del računa za neuspešno avanturo. Vojna je Iranu potisnila v roke orožje, na katero si pred tem petinštirideset let ni upal niti pomisliti: izsiljevanje svetovnega gospodarstva z zaprtjem Hormuške ožine.

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    Hormuško ožino so zožili z obeh strani

    In medtem ko so ZDA v zadnjih desetletjih (predvsem zaradi tehnične revolucije hidravličnega drobljenja) ne le eden največjih porabnikov nafte na svetovnem trgu, temveč tudi eden največjih proizvajalcev, ima zvišanje njenih cen izključno negativne posledice na evropsko gospodarstvo. In posledično na njeno strateško avtonomijo in politično stabilnost.

    Skratka, Evropa, podmukli akter te vojne, je tudi ena od njenih manj očitnih poražencev. Njen poraz ni tako očiten kot ameriški, je pa zato usodnejši. Amerika bo namreč svojo strateško igro lahko okrepila takoj, ko se bo v Belo hišo naselila sposobnejša administracija. Evropi pa grozi, da bo še pred koncem Trumpovega mandata diskreditirana še bolj od Amerike. Če je slednja razkrila predvsem akutno neumnost svojega vodstva, je prva razkrila kronično šibkost svojih političnih in varnostnih struktur. To pa je precej težje popraviti. Ni pa še nemogoče.

    Toda če bo evropska zunanja politika ostala ujeta med fatamorgano in kalejdoskopom oportunističnega taktiziranja, se bo med volivci naselil tolikšen prezir nad lastnimi elitami in tolikšen obup nad lastno usodo v kaotičnem svetu, da se utegne okno možnosti za reformo in nadgradnjo evropskega projekta dokončno zapreti.

    ***

    Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, urednik Razpotij in vseevropske mreže Eurozine (Dunaj). Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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