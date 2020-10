Evropske vrednote niso naprodaj

Naše državljanske svoboščine, svoboda medijev in pluralizem so pod zelo velikim pritiskom, menijo avtorji pričujočega gostujočega peresa. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Voditelji štirih največjih političnih skupin v evropskem parlamentu združeni pošiljamo sporočilo evropskemu svetu, svetu EU in evropski komisiji: Naše vrednote niso naprodaj.V zadnjih tednih smo se spopadali s popolnim odporom proti še tako majhnim spremembam kompromisnega dogovora glede proračuna in načrta za oživitev EU, ki so ga voditelji dosegli letos poleti. To ni skladno s sprejetimi zavezami, posebno ne z uvedbo pogojevalnega mehanizma za spoštovanje vladavine prava z evropskim proračunom in reševalnim skladom Naslednja generacija EU.Načrt za oživitev gospodarstva soglasno podpiramo, o tem ni dvoma. Naša gospodarstva potrebujejo nujno pomoč pri reševanju delovnih mest in ustvarjanju priložnosti za prihodnost. Podpora evropskega parlamenta načrtu za oživitev ni negotova – svojo zavezanost smo pokazali že 16. septembra z glasovanjem o programu komisije za okrevanje po krizi. Zdaj mora to storiti še 27 vlad in njihovih nacionalnih parlamentov. Gospodarski izzivi za naše državljane so z vsakim dnem težji. Nesprejemljivo je, da so tisti, ki želijo spodkopati pravno državo, pripravljeni vzeti načrt za oživitev za talca, s tem pa zadovoljitev svojih interesov postaviti pred interese državljanov.Naš pravosodni sistem je v krizi. Ko ena od naših vlad utiša svoje sodnike ter ustvari ozračje strahu in nadzora na vseh ravneh nacionalnega pravosodnega sistema, se v negotovost postavlja celoten pravni red.Naše državljanske svoboščine, svoboda medijev in pluralizem so pod zelo velikim pritiskom. Napadi na svobodo medijev, civilno družbo, verbalno in fizično nasilje nad novinarji – celo atentati – in prevzemi medijskih skupin, ki jih izvajajo vladajoče oligarhije v nekaterih državah članicah, postajajo pravilo. A medijska svoboda ni luksuz. Je prvi pogoj za svobodne in delujoče demokracije.Naš notranji trg je ogrožen. Soočeni smo s peščico ljudi, ki prevzema nadzor nad javnimi sredstvi in javnimi naročili, ter korupcijo, ki postaja sprejemljivo pravilo.Po našem trdnem prepričanju je za reševanje teh vprašanj ključno pogojevanje spoštovanja pravne države s pridobivanjem sredstev v evropskem proračunu.Ura bije vse glasneje. Svet je sprejel svoje stališče, pogajanja se končno lahko začnejo, vendar žal še nimamo nekaterih temeljnih varovalk. Prvič, potreben je jasen in dokončen postopek, ki bi komisiji omogočil razveljavitev sklepa o dodelitvi sredstev, o katerem bi s kvalificirano večino nato odločal svet. Drugič, spoštovanje načel pravne države in neodvisnosti sodstva morata biti minimalna pogoja v postopku. Evropska komisija bi se pri svojih ugotovitvah morala opreti na nedavno predstavljeno letno poročilo o stanju vladavine prava v državah članicah in neodvisno skupino strokovnjakov za pravno državo. Tretjič, zasilni izhod državam, z možnostjo zahtevati obravnavo zadeve na prihodnjem zasedanju evropskega sveta, ustvarja razmere, v katerih bi to vprašanje lahko stagniralo več let. To pa je namenjeno samo interesom tistih, ki ukrepov ne želijo sprejeti.Najpomembneje je, da svoje državljane zaščitimo pred ravnanjem nekaterih vlad, in sicer z vzpostavitvijo sistema neposrednega dodeljevanja sredstev v evropski komisiji. Noben evropski državljan ne bi smel biti kaznovan, ker njegova vlada ne spoštuje in ne podpira temeljnih načel naše Unije. Vse tri institucije morajo biti vključene v postopek, odločilno vlogo pa mora imeti evropski parlament. To odgovornost smo pripravljeni prevzeti, saj to od nas zahtevajo državljani.Svet pozivamo, naj stori enako in zavzame konstruktiven odnos do vprašanja pravne države. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo svojo veliko evropsko demokracijo, gospodarstvo, vrednote, in kar je najpomembnejše – svoje državljane. Vztrajali bomo pri svojem poslanstvu, da zagotovimo, da evropske vrednote ne bodo naprodaj.***, predsednik skupine EPP v evropskem parlamentu, predsednica skupine S&D v evropskem parlamentu, predsednik skupine Renew Europe v evropskem parlamentuin, sopredsednika Zelenih/Evropske svobodne zveze v evropskem parlamentuPrispevek je mnenje avtorjev in ne izraža nujno stališča uredništva.