Ex Europa centrale lux?*

Srednja Evropa in njena morebitna vloga znotraj EU je bila ena od osrednjih tem pred dnevi minulega 21. Blejskega strateškega foruma (BSF). O tem so se na prvem panelu pogovarjali premieri štirih držav – Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovenije. Na predsedniškem panelu je o Srednji Evropi govoril še slovaški predsednik. Če seštejemo prebivalstvo omenjenih držav, ugotovimo, da v njih živi nekako pet odstotkov vseh prebivalcev EU. Seštevek BDP teh držav pa se znotraj seštevka BDP celotne EU giblje približno pri enakih odstotkih. Nič kaj impresivno. Bi pa bila seštevka prebivalcev srednjeevropskih držav in njihovega BDP manj neimpresivna, če bi se nedavnega panela udeležila tudi ministrska predsednika Poljske, ki ima skoraj dvakrat toliko prebivalcev kot zgoraj naštete in ima vse večji BDP, ter ...