Franklov test: koliko denarja državna podjetja res potrebujejo?

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Peter Frankl je z vprašanjem o denarnih presežkih Darsa, ki so deponirani na njegovih računih, odprl precej večjo temo, kot se zdi na prvi pogled. Če ima podjetje v državni lasti na računih in depozitih veliko denarja, država pa se po drugi strani zadolžuje in išče denar za pokojnine, investicije in druge obveznosti, je povsem legitimno vprašati: zakaj ta denar ostaja v podjetju? In še pomembneje: kdo preverja, ali ga podjetje res potrebuje? To je dobro vprašanje. Njegova vrednost ni v tem, da bi vnaprej določalo odgovor, ampak v tem, da postavlja vprašanje, ki ga pri državnem premoženju pogosto preskočimo. Razprava se hitro spremeni v spor med dvema poenostavitvama. Po prvi naj uspešna državna podjetja izplačujejo čim ...