Genocid ni judovska tradicija

Poročila in prizori grozot iz Gaze v zadnjih dveh letih so v Sloveniji sprožili širok val ogorčenja. Celo manjši del javnosti, ki podpira Izrael, je občasno pozival k miru in izrazil vsaj minimalno skrb za civiliste na obeh straneh. Toda žal obstaja tudi ena pomembna izjema.

V Sloveniji, kjer živi precej maloštevilna judovska skupnost, so uradno registrirane tri judovske verske skupnosti. Ena izmed njih je Judovska skupnost Slovenije, ki zadnji dve leti nenehno in zelo glasno podpira genocid nad Palestinci. Vse od začetka izraelske ofenzive so na družbenih omrežjih skoraj vsakodnevno razglašali svojo podporo najhujšim zločinom v Gazi. Ko je svet pretresala lakota otrok, so upravičevali izraelsko blokado in zasmehovali žrtve; ko so bili napadeni in ubiti novinarji, so to slavili; ko so bile izbrisane cele družine, so poveličevali izraelsko vojsko; in ko je slovenska vlada med genocidom razglasila več izraelskih ministrov za persone non grata, je Judovska skupnost Slovenije delila svoj glavni poziv: »Make Gaza Jewish Again« (»Naredite Gazo zopet judovsko«).

Spletna objava Judovske skupnosti Slovenije. FOTO: Zajem zaslona

Te objave, podane v imenu Judovske skupnosti Slovenije, torej predstavljajo uradno stališče registrirane verske skupnosti. Vendar verske skupnosti ne delujejo v brezpravju, ampak so podvržene določbam slovenske zakonodaje. Zakon o verski svobodi v 12. členu določa, da se verski skupnosti prepove delovanje, če »huje krši ustavo, spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, k nasilju ali vojni ali razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo oziroma nestrpnost ali preganjanje.«

Takšna jasna prepoved je nujna. Za verske skupnosti obstajajo strožja pravila o svobodi izražanja, kot veljajo za posameznike – in to z dobrim razlogom. Verska svoboda ne vključuje svobode širjenja sovraštva ali pozivanja k nasilju in vojni. Če verska skupnost poziva k verskemu ali rasnemu nasilju, doma ali v tujini, ima to lahko resne posledice. Verske skupnosti v Sloveniji so v preteklosti pazile, da te meje ne prestopijo.

Spletna objava Judovske skupnost Slovenije. FOTO: Zajem zaslona

Katoliška cerkev, kljub svoji krvavi preteklosti, zdaj vodi pobude za mir in zaščito civilistov po vsem svetu, od Kolumbije vse do Bližnjega vzhoda. Islamska skupnost v Sloveniji pa je ena najstrpnejših verskih skupnosti v državi. Tudi Srbska pravoslavna cerkev, čeprav zanika genocid v Bosni, med tamkajšnjo vojno ni aktivno pozivala k ubijanju civilistov.

Ravnanje Judovske skupnosti Slovenije je to mejo nedvomno preseglo. V slovenski družbi ni prostora za versko skupnost, ki podpira grozodejstva, poziva k vojni in rasnemu nasilju ter spodbuja dejanja, ki jih tako OZN kot slovenska vlada opredeljujeta kot genocid. S tem ko država Judovski skupnosti Slovenije daje status registrirane verske skupnosti in s tem povezana finančna sredstva, se omogoča normalizacija izraelskih zločinov in ustvarja nevaren precedens za druge verske skupnosti. Ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministrice Aste Vrečko bi zato moralo hitro ukrepati in ravnati skladno z določbami zakona o verski svobodi, ki ga zavezujejo.

Toda Judovska skupnost Slovenije je zagrešila še eno krivico – ne le proti mednarodnemu pravu in ne le zoper Palestince.

Za vse nas Jude, ki živimo v Sloveniji, je zelo škodljivo, da prva uradno priznana judovska skupnost v Sloveniji več časa in energije vlaga v zagovarjanje grozodejstev na Bližnjem vzhodu kot v soustvarjanje verskega judovskega življenja doma. To krepi napačno predstavo o tem, da so judovske skupnosti po svetu odgovorne za izraelske zločine. Nauki preteklih grozot obstajajo zato, da preprečimo prihodnje. Navsezadnje: genocid ni judovska tradicija.

***

Dr. Lior Volinz, izraelski raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.