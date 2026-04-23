Geopolitika med pornografijo, nafto in plinom

Vojna, ki je sledila napadu ZDA in Izraela na Iran, ima veliko skupnega z Epsteinovo pedofilsko afero. To je v intervjuju za Report, najbolj drzno in pogumno preiskovalno oddajo tretjega programa javne italijanske televizije RAI, povedal Ari Ben-Menashe, kanadsko-izraelski podjetnik, nekdanji agent izraelske vojaške obveščevalne službe in stari prijatelj Roberta Maxwella, očeta soproge Jeffreyja Epsteina.

Menashe je pojasnil, da izraelska obveščevalna služba že desetletja vohuni, snema in dokumentira nečednosti najvplivnejših politikov in mogotcev v ZDA in tudi drugod po svetu. V intervjuju je omenil staro literarno anekdoto o »atomski bombi«, ki naj bi jo Izraelci zakopali pod New York in ki lahko eksplodira kadarkoli, po volji Izraela. Ta metaforična atomska bomba je bil Jeffrey Epstein.

Tudi on je bil – po trditvah Menasheja – izraelski agent, ki je z večletnim delovanjem kot organizator najbolj sprevrženih zabav za oblastnike in bogate vplivneže s pomočjo žene Ghislaine Maxwell med drugimi povabil na svoj zloglasni otok, letalo in orgije Donalda Trumpa.

Večji del dosjeja Epstein naj ne bi bil v arhivih FBI, temveč globoko v predalih izraelskih obveščevalnih služb. Tam naj bi bilo tudi več slik Epsteina in Melanie. Netanjahu naj bi bil zato tisti, ki v resnici narekuje ameriško politično in varnostno agendo na Bližnjem vzhodu.

V oddaji je v tej zapleteni zgodbi sistematičnega izraelskega izsiljevanja političnega vrha ZDA razkrita tudi vloga Melanije Knavs, poročene Trump. O njenem prihodu v New York je v oddaji spregovorila Amanda Ungaro, brazilska manekenka italijanskega rodu, Melanijina nekdanja prijateljica in kolegica. Zanimiva podrobnost; iz ZDA so Amando agenti ICE nedavno deportirali, zato danes živi v rojstni Braziliji.

Amanda Ungaro, ločena od svojega sina in od nekdanjega partnerja ter gospodarja, italijanskega modnega mogotca Paola Zampollija, ki je lepo Melanijo odkril že v Milanu in jo nato peljal v Ameriko, je povedala, da so bili vsi, vključno z njo in Melanio, tesno povezani z Epsteinom. Po uradni različici je Trumpu Melanio predstavil njen prvi delodajalec Zampolli. Neuradno pa naj bi slednji Melanio pripeljal k ameriškemu tajkunu po svojem prijatelju Epsteinu.

Kakorkoli že, arogantni in prostaški Zampolli, ki že po videzu spominja na mafijskega bosa iz katerega od Scorsesejevih filmov, je danes eden tesnejših svetovalcev in pooblaščencev za mednarodne odnose in posle predsednika Trumpa. To naj bi bila tudi želja njemu večno hvaležne Melanie.

Vse doslej opisano je najbolj žgečkljiv, tračarski, sprevržen in pornografski del Trumpove čudaške in kaotične politične agende. Nadaljevanje je seveda bolj geostrateško in sledi energetskim poslovnim tokom, za katere je Trumpov ožji krog oblastnikov zelo dovzeten.

Septembra 2023 so se v New Delhiju, v okviru srečanja G20, ZDA, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Indija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in Italija dogovorili o velikopoteznem projektu, trasiranju nove azijsko-evropske infrastrukturne poti, pretežno, a ne izključno, namenjene energentom.

Iz Indije naj bi alternativni koridor Ipec vstopil na Arabski polotok pri Dubaju, nato prečkal Savdsko Arabijo, Jordanijo in Izrael do Haife. Od tega izraelskega pristanišča pa bi pot po morju nadaljeval do ene od evropskih sredozemskih luk. Med najbolj zainteresiranimi je Trst s svojim pristaniščem, ki je trenutno v krizi.

Vendar so ob navdušenju vodilnih v Italiji in Trstu mnogi Tržačani zaskrbljeni zaradi zamisli o redni in od sedanje, že obstoječe povezave bistveno bolj strateški liniji med Trstom in Haifo. Zaradi pomena in varnostnih tveganj, ki jih Ipec neizogibno prinaša s seboj, se mnogi bojijo militarizacije pristanišča in še enega povoda za nadaljnje nevarno mreženje z izraelskimi obveščevalnimi službami. Poleg Italije se za ciljno pristanišče poteguje tudi Francija z Marseillom.

Ipec je nastal po močnem ameriškem navdihu kot izrazito geopolitična alternativa kitajskemu projektu BRI (Belt and Road Initiative), ki pa bi Izrael obšel in bi južno Sredozemlje zapustil iz Egipta. Oba projekta sta sicer v povojih in zdaj v fazi čakanja na stabilizacijo razmer na Bližnjem vzhodu in v Perzijskem zalivu. Kitajskemu Amerika odločno nasprotuje.

Z destrukcijo Gaze in genocidom nad Palestinci, vojno Izraela v Libanonu in skupnim napadom Izraela in ZDA na Iran naj bi po Netanjahuju in Trumpu bliskovito vzpostavili nadzor nad celotno regijo. A to se jima kljub pobojem in destrukcijam ni posrečilo. Regija ostaja zelo nestabilna in nič ne kaže, da bi se razmere kmalu umirile.

Ameriški in izraelski nameni imajo tudi močno geopolitično sporočilnost – oddaljiti Indijo in tudi Savdsko Arabijo ter Združene arabske emirate od Kitajske in skupine Brics ter ponuditi Zahodu infrastrukturni koridor kot alternativo tistim, ki jih prav ZDA in Izrael sistematično destabilizirajo in uničujejo; v Perzijskem zalivu in Rdečem morju, kjer se za Iran bojujejo jemenski hutijevci, do Sueškega prekopa. Da o ruskem Severnem toku v Baltskem morju, ki so ga fizično uničili ukrajinski proxy komandosi, ter prekinjeni dobavi ruskih energentov zaradi sankcij EU niti ne govorimo.

Ipec bi bil koridor, kjer bi eno ključnih vlog spet odigral Izrael s svojim pristaniščem v Haifi. »Čiščenje« celotne obale, z Gazo vred, ki naj ne bi bila več palestinska, je del tega sicer dolgoročnega načrta, ki bi Izraelu, v duhu tako imenovanih abrahamovih sporazumov, politično in tudi varnostno približal in de facto podredil tudi Savdsko Arabijo.

Poleg ZDA te izraelske računice podpirajo tudi Britanci, Nemci, Francozi in Italijani. V prihodnjih dneh in tednih lahko pričakujemo veliko govora o koridorju Ipec, saj gre nedvomno za pomemben in večplasten strateški projekt v interesu ZDA, Izraela in elit vodilnih držav Evropske unije, da med drugim legitimirajo in zasidrajo strateško vlogo Izraela ter pod svoje okrilje vrnejo Indijo kot enega od svetilnikov globalnega juga, ki se je v okviru Bricsa nevarno približal Kitajski in Rusiji.

Zdaj pa poskušajmo sklepati, kaj se zgodi, ko se ključni geostrateški interesi velesile srečujejo z osebno stisko in izsiljevanjem njenega neprisebnega in s spolnimi škandali obremenjenega predsednika, hkrati pa tudi s kazenskimi stiskami predsednika druge regionalne sile, ki je hkrati izsiljevalec prvega. Na stičišču teh treh osi se hitro vname požar svetovnih razsežnosti. Zato smo neme priče nevarnim vojnam na Bližnjem vzhodu, ki spreminjajo svet. Na slabše.