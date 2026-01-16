  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Globalna konkurenca za talente

    Namesto vprašanja, kako nekoga privabiti, se prepogosto postavlja vprašanje, koliko mu lahko vzamemo.
    Pri skupnem strošku delodajalca okoli 5800 evrov bruto bruto zaposleni v Sloveniji prejme približno 2930 evrov neto. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Pri skupnem strošku delodajalca okoli 5800 evrov bruto bruto zaposleni v Sloveniji prejme približno 2930 evrov neto.
    Primož Erjavec
    16. 1. 2026 | 05:00
    7:05
    Po razpravah o minimalni plači in obvezni božičnici se v Sloveniji pogosto pogovarjamo o socialni pravičnosti. Bistveno redkeje pa o tem, kakšno sporočilo naš sistem pošilja tistim, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, visoko izobraženim strokovnjakom, podjetnikom, programerjem, zdravnikom, inženirjem in digitalnim nomadom. Prav tistim, ki imajo izbiro.

    To ni razprava o privilegijih, ampak o realnosti odločanja.

    Visoko plačan kader ne razmišlja ideološko, temveč sistemsko. Zanima ga, koliko od ustvarjenega obdrži, kako stabilna so pravila, kakšna je pravna varnost in ali obstaja razumno razmerje med tem, kar vplača, in tem, kar v zameno dobi. In prav tu Slovenija izgublja konkurenčnost ne zaradi enega samega davka, temveč zaradi celotnega signala, ki ga pošilja.

    Višina minimalne plače predpostavlja, da en obrok stane manj kot dva evra

    Začnimo pri obdavčitvi dela.

    Pri skupnem strošku delodajalca okoli 5800 evrov bruto bruto zaposleni v Sloveniji prejme približno 2930 evrov neto. Na Hrvaškem pri primerljivem strošku (okoli 5825 evrov) prejme približno 3218 evrov neto. V Kanadi pa pri celo nižjem strošku delodajalca (okoli 5249 evrov) neto izplačilo znaša približno 3513 evrov.

    Primož Erjavec
    Primož Erjavec FOTO: osebni arhiv
    To niso nepomembne razlike. Govorimo o več sto evrih na mesec, v primeru Kanade celo o približno 600 evrov višjem razpoložljivem dohodku za isto delo in primerljivem ali celo nižjem strošku delodajalca. Visoko plačani kader te številke razume zelo dobro. In jih tudi upošteva pri svojih odločitvah.

    A razlika ni pomembna le za zaposlene. Pomembna je tudi za delodajalce. V Kanadi je strošek dela pri primerljivem bruto izplačilu približno 600 evrov na zaposlenega nižji. To v praksi pomeni, da lahko podjetje pri enaki masi plač za vsakih devet zaposlenih financira še desetega. Ne zaradi subvencij ali državnih pomoči, temveč zaradi nižjih obremenitev dela. To je razlika med rastjo in stagnacijo.

    Podoben in morda še bolj zgovoren vzorec se pokaže že pri minimalni plači. V Sloveniji minimalna bruto plača znaša približno 1277 evrov, kar pomeni okoli 1495 evrov bruto bruto stroška za delodajalca, zaposleni pa prejme približno 887 evrov neto. V Kanadi je pri slovenski minimalni bruto plači skupni strošek delodajalca približno 1368 evrov, neto izplačilo pa okoli 950 evrov. To pomeni, da lahko zaposleni s slovensko minimalno plačo v Kanadi prejme okoli 60 evrov več neto na mesec, delodajalca pa stane približno 127 evrov manj. Na ravni podjetja to ni zanemarljivo: pri takšni razliki lahko delodajalec za vsakih deset do enajst zaposlenih financira še dodatnega sodelavca. Takšna struktura bi pri nas lahko omogočila postopno preusmerjanje delovne sile iz administrativnih dejavnosti javne uprave v gospodarstvo, povečanje kapacitet podjetij in večjo produktivnost celotnega sistema brez dodatnih davčnih bremen.

    A težava Slovenije ni le v številkah. Težava je v odnosu oziroma signalih, ki jih daje.

    Signal, da je višji razpoložljivi dohodek nekaj sumljivega. Da večja osebna svoboda pri razpolaganju z lastnim denarjem ni razumljena kot spodbuda za delo, investicije ali potrošnjo, temveč kot moralno vprašanje. In signal, da država na visoko ustvarjalne posameznike ne gleda kot na partnerje, temveč kot na problem.

    image_alt
    Vzeti revežem in dati bogatim

    Ironija je očitna. Medtem ko se relativizira pomen nižjih davkov za državljane, si politika brez večjih zadržkov sama zagotavlja občutne dvige lastnih plač. Očitno več denarja na računu ni problem sam po sebi, problem je, kdo ga ima.

    Za visoko plačani kader je takšno sporočilo zelo jasno. Ne gre več zgolj za davčno stopnjo, temveč za občutek, da sistem nima zgornje meje zahtev, hkrati pa nima enakega razumevanja za tiste, ki ga financirajo. Vedno več prispevkov, vedno več izjem, vedno več začasnih ukrepov, ki postanejo stalni.

    Digitalni nomadi so pri tem najčistejši test sistema. Gre za ljudi, ki lahko delajo od koderkoli. Ne potrebujejo subvencij, ne obremenjujejo socialnega sistema, prinašajo pa visoke prihodke in potrošnjo. Večina držav jih zato aktivno vabi z jasnimi davčnimi režimi, predvidljivimi pravili in enostavnimi postopki.

    Digitalni nomadski vizum, sprejet v mandatu te vlade, je v tem kontekstu korak v pravo smer in ga je treba pohvaliti. Kaže, da se država zaveda globalne konkurence za talente. A vizum sam po sebi ni dovolj. Če je njegov edini namen to, da posameznika administrativno pripelješ v državo, nato pa ga obravnavaš predvsem kot davčni vir, ne kot dolgoročnega partnerja, bo njegov prihod kratkotrajen. Digitalni nomadi ne iščejo zgolj dovoljenja za bivanje, iščejo predvidljivo okolje, razumen davčni režim in občutek, da so zaželeni. Brez tega vizum ne pomeni privabljanja talentov, temveč zgolj začasen tranzit.

    Slovenija ima izjemne naravne in življenjske prednosti, a jih izniči z davčno negotovostjo, zapleteno birokracijo in diskurzom, ki uspeh obravnava s sumničavostjo. Namesto vprašanja, kako nekoga privabiti, se prepogosto postavlja vprašanje, koliko mu lahko vzamemo.

    Države, ki razumejo sodobno tekmo za talente, ne tekmujejo v tem, kdo bo bolj obdavčil uspešne. Tekmujejo v tem, kdo bo ustvaril boljše možnosti, da ti uspešni sploh pridejo in ostanejo. Slovenija pa se prepogosto obnaša, kot da so visoko plačani kadri danost in da bodo ostali ne glede na možnosti.

    Ne bodo.

    Država, ki visoko ustvarjalnim posameznikom sporoča, da so nižji davki neumna želja, hkrati pa sama sebi brez zadrege dviguje plače, ne izgublja talentov po naključju, temveč po načrtu.

    ***

    Primož Erjavec, podjetnik, davčni svetovalec in svetovni popotnik.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    gostujoče perodavkiPrimož Erjavec

