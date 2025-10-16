Globalna solidarnost po Sevilli: priložnost za nov slovenski pristop

Svet se hitro spreminja. Oboroženi konflikti, podnebne krize ter energetska in prehranska negotovost povečujejo potrebe po pomoči, hkrati pa zmanjšujejo zaupanje v mehanizme razvojnega sodelovanja.

Razvojna pomoč zato ne more več temeljiti le na proračunskih sredstvih. Javna sredstva, torej uradna razvojna pomoč (ODA) bi morala postati vzvod za mobilizacijo dodatnih virov – finančnih, inovacijskih, na znanju temelječih.

Na letošnji konferenci o financiranju za razvoj v Sevilli – kljub odsotnosti ZDA na eni ključnih konferenc Združenih narodov leta 2025 – so predstavniki držav sprejeli tako imenovane Zaveze iz Seville. Dokument spet potrjuje cilj, da razvite države namenijo 0,7 odstotka svojega bruto nacionalnega dohodka (BND) za razvojno pomoč, od tega najmanj 0,15 odstotka za najmanj razvite države.

Tanja Fajon. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vendar Sevilla ni bila zgolj ponovitev starih obljub še iz 70. let prejšnjega stoletja, ki jih je izpolnila redkokatera država. Države so se dogovorile za konkretne ukrepe: ustanovitev nacionalnih platform za razvojno financiranje, pripravo mešanih finančnih instrumentov, s katerimi javna sredstva pritegnejo zasebni kapital, ter za nove pobude za odpis dolgov v zameno za razvojne naložbe.

Najpomembnejše sporočilo seviljskega vrha je pričakovano, za marsikoga ni presežek, a je jasno: ODA sama po sebi ne zadošča za uresničitev Agende 2030. Postati mora katalizator, ki spodbuja širše vlaganje v trajnostni razvoj ter povezuje javne in zasebne akterje. Ta ideja ni nova – o njej se govori že od leta 2015, ko sta bila sprejeta Agenda 2030 in Akcijski načrt iz Adis Abebe (pred Sevillo je bil zadnji vrh o financiranju za razvoj v Addisu). Novo pa je, da so države tokrat zavezane k bolj operativnemu pristopu: krepitvi vloge razvojnih bank, spodbujanju transparentnosti dolžniških politik ter k iskanju modelov, ki omogočajo trajnejši vpliv pomoči.

Tudi v okviru odbora za razvojno pomoč pri OECD (DAC) poteka živahna razprava o prihodnosti razvojnega sodelovanja. Klasični model, ki temelji na prenosu javnih sredstev iz bogatejših v revnejše države, se kaže kot preveč omejen. Vse več je govora o vključevanju zasebnega kapitala, filantropije, regionalnih razvojnih bank in inovativnih finančnih mehanizmov.

Ključno vprašanje torej ni več, koliko sredstev namenimo za pomoč – a naj to ne zavede, da Slovenija namenja kakorkoli zgledno ali optimalno –, temveč kako učinkovito jih uporabimo. Razvojna pomoč ni zgolj finančni transfer, ampak instrument zaupanja, partnerstev in institucionalne krepitve.

Če se javna sredstva ne povežejo z lokalnim znanjem, inovacijami in zasebnimi naložbami, projekti pogosto ostanejo kratkoročni in brez dolgoročnega vpliva. Prava kredibilnost ODA se bo od zdaj najbrž merila v njeni sposobnosti, da sproži širši katalitični učinek.

Slovenija je po gospodarski moči majhna država in po obsegu razvojne pomoči še manjša, a prav ta majhnost je lahko še enkrat prednost. Ima pregledno institucionalno okolje, zato bi lahko hitreje preizkušala nove pristope in testirala modele, ki povezujejo javno in zasebno sfero. Od 90. let prejšnjega stoletja je vlada ustanovila številne ustanove, zavode in organizacije, ki bi z nekaj horizontalnega povezovanja lahko tvorile jedro slovenskega razvojnega ekosistema nove generacije. Ne, ni potrebe, da nujno govorimo takoj o razvojni agenciji.

SID banka kot izvozna in razvojna institucija že uporablja evropske garancijske sheme, ki podjetjem omogočajo cenejše ter varnejše financiranje zelenih in digitalnih projektov. Takšne instrumente bi lahko razširila tudi na projekte v partnerskih državah, v katerih slovenska podjetja sodelujejo pri obnovi infrastrukture, energetski učinkovitosti ali digitalizaciji javnih storitev.

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) ima dolgoletne izkušnje s povezovanjem javnih in zasebnih akterjev pri izvedbi infrastrukturnih projektov. Njegovo delo bi lahko nadgradili z mešanimi finančnimi modeli (ang. blended finance), ki združujejo nepovratna sredstva, kredite in zasebni kapital. Tak pristop bi bil povsem v skladu s seviljskimi načeli – povečal bi trajnost projektov in spodbudil vključevanje zasebnih vlagateljev.

ITF ustanova za krepitev človekove varnosti se je iz humanitarnih korenin razvila v organizacijo, ki vse bolj deluje v konfliktnih, predvsem pa na postkonfliktnih območjih, kjer z odstranjevanjem min in pokrivanjem celotnega spektra človekove varnosti omogoča gospodarsko in družbeno oživitev. S tem neposredno povezuje humanitarno pomoč z razvojnimi cilji, to je pristop, ki ga Sevilla prepoznava kot ključnega za dolgoročno odpornost skupnosti.

Center za razvoj financ (CEF), mednarodna (regionalna) organizacija s sedežem v Ljubljani, krepi zmogljivosti javnih institucij v jugovzhodni Evropi in evropski vzhodni soseščini. Z izobraževanji in mreženjem javnih uslužbencev gradi pregledne in učeče se institucije, prav takšne, ki jih seviljska zaveza opredeljuje kot temelj učinkovite uporabe razvojnih sredstev. Čeprav CEF deluje v regiji, ki ni bila v ospredju razprave v Sevilli, je njegov model sodelovanja prenosljiv tudi širše.

Center za evropsko prihodnost (CEP) s svojimi programi usposabljanja in regionalnega sodelovanja povezuje slovenske izkušnje z evropskimi reformnimi procesi v državah Zahodnega Balkana. Njegovo delo na področju dobrega upravljanja in institucionalne odpornosti neposredno sledi trendom, ki jih poudarja Sevilla – povezovanju razvojnega sodelovanja, varnosti in izobraževanja kot temelja za trajnostni mir.

Tudi Spirit Slovenija, čeprav primarno usmerjen v spodbujanje podjetništva in internacionalizacije, bi lahko imel pomembno vlogo pri povezovanju slovenskega gospodarstva z razvojnimi partnerstvi. S svojim znanjem o trgih in inovacijah bi ob podpori pristojnega resorja in gospodarskih zbornic lahko pomagal podjetjem pri vključevanju v projekte v partnerskih državah ter pri ustvarjanju trajnostnih poslovnih modelov.

Slovenija torej že ima akterje, ki bi lahko skupaj oblikovali manjši, a povezan sistem, v katerem se razvojna pomoč povezuje s podjetništvom, raziskavami in inovacijami.

V tem kontekstu je treba omeniti evropsko pobudo Global Gateway, ki je postala osrednje orodje evropske komisije za povezovanje razvojnih ciljev z naložbami. Pobuda omogoča mobilizacijo zasebnega kapitala za projekte v partnerskih državah, pri čemer javna sredstva služijo predvsem kot mehanizem za zmanjšanje tveganja za vlagatelje.

Slovenija za zdaj še nima povsem vzpostavljenega sistema za sodelovanje v pobudi, ima pa prožne institucije in s tem potencial, da nadgradi svoj model razvojnega sodelovanja ter s tem zagotovi konkretne in trajnostne koristi tako za partnerske države kot za lastno gospodarstvo.

Letošnji, 13. slovenski razvojni dnevi med 14. in 17. oktobrom, ki potekajo pod naslovom Gospodarstvo za globalno solidarnost, so priložnost, da se o teh vprašanjih odkrito, predvsem pa strateško pogovorimo. Razvojna pomoč ni zgolj strošek, ampak naložba v stabilnost, nove trge in globalno varnost.

Slovenija nikoli ne bo med največjimi donatoricami, ko govorimo o ODA, lahko pa postane prepoznaven zgled, kako z omejenimi viri doseči več: z inovativnimi pristopi, sodelovanjem in poudarkom na dolgoročnih učinkih. Globalna solidarnost se ne bo okrepila z obljubami, temveč z mehanizmi, ki javna sredstva prevedejo v spremembe – v državah partnerkah in slovenskem modelu razvojnega sodelovanja.

***

Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.