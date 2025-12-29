Z bolnikom se skoraj nihče zares ne ukvarja

Res postaja že zanimivo kot v kakšnem literarnem romanu, kako se stvari obračajo proti tistim, ki jih najbolj potrebujemo. Seveda za temi besedami stoji zdravnik, ki glede na svoje delovne izkušnje lahko pove marsikaj.

Večinoma pa se čudim, kako so odločevalci, v precej večji meri kot zdravniki, pripeljali sistem do tega, da večina ljudi zelo resno verjame, da so zdravniki njegov največji problem.

Zanimivo je, da čeprav pogosto poudarjamo, kako pomembno je, da se osredotočimo na bolnika, se v resnici z njim skoraj nihče zares ne ukvarja. Kakšne so njegove želje? Kakšne so njegove potrebe? Morda se vsaj delno ukvarjamo z njegovimi pričakovanji – predvsem s tem, koliko magnetnih resonanc meni, da mu pripada. In seveda bomo vse to plačali z našim denarjem, ne glede na to, ali jih dejansko potrebuje ali ne.

In zdaj se v resnici začne zgodba, ki bi morala temeljiti na podatkih o našem javnem zdravstvu in potrebah državljanov, ki so tiho in imajo kronične bolezni, ki jih ubijajo, ne o željah.

Mi pa samo opazujemo, kako je treba najglasnejšim v razredu povedati, kdaj bodo dobili ultrazvok srca ali računalniško tomografijo hrbtenice, ter se potruditi, da na to ne bodo predolgo čakali. Spoštovane gospe in gospodje, volivke in volivci, ali se sploh zavedamo, da smo zdravnike dolga leta izobraževali za to, da nam povedo, ali je glede na klinični pregled in pogovor z bolnikom dodatna diagnostika sploh potrebna in ali bo koristna?

Če te strokovne presoje ne potrebujemo, potem lahko kar vse državljane razporedimo tako, da ob naslednjih volitvah in ob izpolnjevanju referendumov opravijo še vsak po en pregled z magnetno resonanco trebuha in hrbtenice.

Razumevanje tega, kaj ljudje zares potrebujemo in česa si želimo, je najlažje ponazoriti z nekoliko izrazitejšim primerom. Morda bomo prav prek njega končno uvideli, kako nesmiselno je to, kar počnemo zdaj. Vzemimo torej konkretnega bolnika iz prakse; njegovo ime bomo seveda prikrili, zgodbo pa nekoliko spremenili, da ne bo prepoznavna.

Gre za 60-letnega bolnika z bolečinami v hrbtu, ki ga »mučijo težave« že nekaj tednov, morda celo mesecev. Obišče osebno zdravnico, ki na njegovo željo izda napotnico za magnetno resonanco. Preiskava pokaže resno spremembo na hrbtenici. Zdravnica zato izda še napotnico za ortopeda, ki bolniku predlaga operativni poseg, s čimer se bolnik ne strinja. Da nekoliko poenostavimo, recimo, da so bile vse preiskave opravljene v štirih tednih.

Boštjan Kersnič, zdravnik, v. d. strokovnega direktorja SB Novo mesto in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije FOTO: osebni arhiv

Kako v takšnem primeru ovrednotimo zadovoljstvo bolnika? Kako zadovoljstvo radiologa, ortopeda, obremenjenost družinske zdravnice? Kako zadovoljstvo zavoda za zdravstveno zavarovanje? In ali sploh moramo vse to ocenjevati? To so vendar ključni deležniki – ali najmanj tisti, ki so zdaj očitno najpomembnejši.

Začnimo pri bolniku. Ta je relativno zadovoljen. Dobil je magnetno resonanco, ki je seveda zelo sofisticirana preiskava, in navsezadnje, zakaj pa ne, saj vse življenje že plačuje za zdravstvo in mu v resnici po njegovem mnenju absolutno pripada. Dobil je pregled pri ortopedu, ki ga je pustil nekoliko nezadovoljnega, saj operacije ne želi, ker je slišal, da so po operacijah hrbtenice težave še večje.

Osebno zdravnico bo zato zdaj prosil še za napotnico na fizioterapijo in morda za toplice. Navsezadnje je prepričan, da je v sistem že vložil ogromno denarja, in zdi se mu samoumevno, da mu tudi to pripada.

Radiolog je v tej zgodbi lahko povsem zadovoljen. Preiskavo je brez težav opisal, morda celo s terase na Tenerifih, in izvid vnesel v CRPP. Ker ZZZS plačuje storitve po realizaciji, je aparatura nekje postavljena, izkoriščena ne ravno najbolje, pa vendar se še vsaki bolnišnici gre, da bi imela najmanj en aparat MR.

Ortoped je bolnika pregledal, preveril izvid magnetne resonance in mu povedal, da je najsmiselnejša rešitev operacija. Časa za daljši pogovor ni imel, da bi mu razložil o spremembi življenjskega sloga in redukciji telesne teže. A saj to bolniki »tako ali tako že vedo«.

Družinska zdravnica se s takšnimi primeri srečuje vsak dan. V ordinaciji je redno več bolnikov z bolečinami v križu, najmanj eden na teden pa izrecno »zahteva« napotnico za magnetno resonanco, ker »že vse življenje plačuje zdravstveni sistem«.

Napisala je tudi napotnico za ortopeda. Ob vsakem obisku bolniku predlaga spremembo življenjskih navad, saj bi izguba nekaj telesne teže lahko pomembno zmanjšala bolečine v hrbtu. Toda to ni nekaj, kar bi bolnik sprejel kot svojo odgovornost. Po njegovem mnenju ima pravico do zdravstvene obravnave tudi v najvišji terciarni kliniki, če bo treba. Navsezadnje že vse življenje plačuje!

Zavod za zdravstveno zavarovanje sploh nima jasno opredeljenih usmeritev, kaj naj bo njegova temeljna agenda. Res je, zakoni in nadzori obstajajo, da se preverja skladnost poslovanja s črko predpisa. Toda prav pri tem bi moralo biti jasno določeno, da je njihov glavni cilj integralno zdravje državljanov, ki je celovito, merljivo in dolgoročno.

Trendov ne bi smeli zgolj beležiti, ampak bi morali biti tudi jasno nagrajeni ali sankcionirani. Ali je v kontekstu javnega zdravja sprejemljivo plačevati diagnostične storitve brez jasnih strokovnih indikacij? Ali je vrstni red izvedenih storitev pravilen? Ali je bil smotrn? Ali je bil učinkovit? Kdo je sploh odgovoren za nadzor nad tem? Agencija za kakovost v zdravstvu? Nekdo bi moral biti.

Potrebujemo urejen sistem z jasno agendo, saj le tako lahko sploh ugotovimo, kako deluje v praksi. In poleg tega potrebujemo tudi jasno opredeljene dolžnosti ter iz njih izhajajoče pravice. Brez tega bomo vedno znova samo gasili požare in nikoli gradili kakovostnega zdravstvenega sistema.

V zaključku naj poudarim, da moramo res pohiteti ter naš sistem narediti strokoven in dovolj fleksibilen, da bomo z najmanjšim vložkom časa dosegli največ za državljane. Le tako bomo kot družba imeli največjo korist.

Da bom konkreten: ne potrebujemo lažne varnosti in navideznega občutka dostopnosti, ki ga ustvarjajo dežurne odprte točke. Ne potrebujemo 32 bolnišnic, 428 specialističnih ambulant, centrov za »boljše zdravje«, toplic in rehabilitacijskih ustanov, ki delujejo vsak zase, brez skupne logike.

Potrebujemo celovit sistem, ki zna prepoznati težavo, ukrepati ter za vsakega državljana narediti tisto, kar je treba, in takrat, ko je treba. In verjetno bi bilo smiselno vsaj prisluhniti tistim, ki se s temi izzivi vsak dan srečujejo v praksi, morda bi prav tam našli najbolj uporabne odgovore.

Če tega celovitega pristopa ne bomo vzpostavili, bomo v resnici priča tihemu samomoru zdravstvenega sistema, izvedenemu iz zasede in pod taktirko tistih, ki bi morali biti zanj najbolj odgovorni.

***

Boštjan Kersnič, dr. med., v. d. strokovnega direktorja SB Novo mesto ter predsednik Odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo pri ZZS.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.