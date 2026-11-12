Slovenci res še nikoli nismo bili tako razcepljeni in skregani kot zdaj?

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Še nikoli nismo bili Slovenci tako razcepljeni in skregani kot zdaj! Ali res? Od Črtomira in Valjhuna, od reformatorjev, protestantov in protireformatorjev, liberalcev in klerikalcev, domobrancev in partizanov, levih in desnih se kot jin in jang, kot minus in plus delimo in družimo, sovražimo in ljubimo. Iz podkarpatskih močvirij, od koder naj bi v šestem stoletju pribežali, emigrirali, nismo prinesli ničesar, ne pesmi, ne pravljice, ne drobca spomina, le nekaj praslovanskih jezikovnih podobnosti, ki pa niso tolikšne, da bi se Primorci in Prleki razumeli. Jure Apih. FOTO: Jože Suhadolnik Tisoč let in več smo se prerivali med tistimi, ki so bili tu pred nami, in onimi, ki so prihajali z nami ali za nami. Kelti, Rimljani in ...