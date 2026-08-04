Hibridna vojna evropske skrajne desnice proti Pedru Sánchezu

»Que llegan los moros!« (Mavri prihajajo!). Med špansko državljansko vojno je ta krik sejal strah in trepet med Španci in Špankami, ki so branili demokratično republiko pred pučističnimi generali. Berberske enote, ki jim je vse od kolonialne vojne na maroškem Rifu poveljeval general Francisco Franco Bahamonde, so slovele po krutosti in krvoločnosti. Franco jih je načrtno pošiljal klati, obglavljati in posiljevati, da bi s terorjem onesposobli sleherni upor. Fašistični poveljniki so bili fanatični katoliki in rasisti, Maročane so prezirali, hkrati so spodbujali in taktično uporabljali najnižje nagone svojih severnoafriških kolaborantov, ki so jih rekrutirali v najbolj zaostalih predelih Rifa in jih usposabljali za najbolj umazano vojno. Ceuta in Melilla sta španskih eksklavi na ...