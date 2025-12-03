Na Festivalu podjetništva SBC 2025 se slovenski podjetniki, inovatorji in raziskovalci znova srečujemo, da bi razmislili o prihodnosti Slovenije. Letos razprava nosi posebno težo. Naša država stoji na razpotju: ali bomo sledili programu Made in Slovenia 2035, katerega razvoj temelji na proizvodnji in izvozni konkurenčnosti ali pa bomo sprejeli vizijo, ki je osnovana na raziskavah temelječih inovacijah – torej na sposobnosti, da novo znanstveno znanje pretvorimo v tehnološke preboje in visoko dodano vrednost.

V svojem prispevku Na raziskavah temelječe inovacije – vrata do tehnoloških prebojev in visoke dodane vrednosti sem poudaril, da bo napredek Slovenije odvisen od tega, ali bomo znali novo znanje učinkovito prenesti v industrijsko prakso. Geslo »Invented in Slovenia«, Izumljeno v Sloveniji, izraža to spremembo identitete: majhna država se ne more razvijati s cenovno konkurenčnostjo, ampak z izboljšanjem vsebine znanja v svojih izdelkih, tehnologijah in storitvah.

Od razumevanja do invencije

Naš izobraževalni in inovacijski sistem pogosto zamenjuje znanje z razumevanjem. Znanje kot kopičenje informacij še ne pomeni razumevanja – to je sposobnost, da nekaj, kar razumemo, znova izumimo. Prava ustvarjalnost zahteva oboje: razumevanje, ki omogoča invencijo, in znanje, ki omogoča inovacijo. Umetna inteligenca bo v prihodnosti vse bolj postajala »orodje znanja«, a človeška zmožnost za invencijo – tisto, kar je Richard Feynman opisal kot »understanding something well enough to reinvent it« (razumeti nekaj tako dobro, da bi ga lahko sam izumil) – mora postati osrednja vrednota izobraževanja na vseh ravneh.

Na raziskavah temelječe inovacije – nov razvojni model

Invencija (ustvarjanje nečesa povsem novega) in inovacija (izboljšava obstoječega) nista zaporedni stopnji, ampak dve plati istega procesa. Prihodnost pripada njuni sintezi: na raziskavah temelječih inovacijah. To je proces, pri katerem uporabimo novo znanje, ki še nikoli ni bilo uporabljeno na določenem področju, da bi dosegli tehnološki ali družbeni preboj. Vsak »kvantni skok« v funkcionalnosti ali trajnosti – vsaka prava prelomnica – zahteva prav to: integracijo novega znanja.

Igor Emri, redni član SAZU, mednarodni član Nacionalne inženirske akademije ZDA ter član več evropskih in svetovnih akademij. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V tem okviru temeljne raziskave niso razkošje, ampak seme prihodnjih industrij. A slovenski sistem financiranja raziskav tega ne izraža. Napredek znanosti temelji na dveh mehanizmih: sodelovanju in tekmovanju. Slovenija je premajhna, da bi se zanašala na notranjo konkurenco med raziskovalnimi skupinami. Zato moramo spodbuditi sodelovanje na nacionalni ravni, hkrati pa spodbujati tekmovanje v evropskem in svetovnem okolju.

Sprememba načina financiranja raziskav: inovacijske skupnosti

Danes novo znanje prepogosto potrebuje preveč časa, da pride iz laboratorijev v prakso. Tradicionalni »slonokoščeni stolp« raziskovalcev, ki svoje rezultate objavljajo, a ne sodelujejo pri njihovi uporabi, se je izkazal za neučinkovitega. Tudi tako imenovani »podjetniški pristop«, v katerem raziskovalci sami ustanavljajo podjetja, pogosto vodi v izgubo znanstvene odličnosti. Najbolj učinkovit model je raziskovalno podprto inoviranje: oblikovanje inovacijske skupnosti, v kateri raziskovalci, inženirji in podjetniki sodelujejo kot enakovredni partnerji ter hkrati ustvarjajo novo znanje in nov izdelek.

Za tak pristop je nujna prenova načina financiranja raziskovalne dejavnosti. Sredstva morajo nagrajevati sodelovanje med disciplinami ter povezovanje med znanostjo in gospodarstvom, ne pa le objav v revijah. Ko bodo naši najboljši raziskovalci, inženirji in podjetniki delovali povezano, bo Slovenija lahko znanje pretvarjala v vrednost in konkurenčnost.

Dva nacionalna instrumenta za prehod v družbo znanja

Za uresničitev te vizije sta predlagana dva komplementarna instrumenta.

Sklad predsednice oziroma predsednika Republike Slovenije (SPRS), katerega cilj je zvišati dodano vrednost na zaposlenega v podjetjih med deset odstotkov najboljših na svetu v pripadajočih tržnih nišah. Vsako leto bi sklad izbral deset najperspektivnejših podjetij in jim zagotovil ekipo treh vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, ki bi v podjetju delovali 30 delovnih dni na leto. Cilj je neposreden prenos vrhunskega znanja v prakso.

Rizični sklad SBC, ki bi ga ustanovil Klub slovenskih podjetnikov, bi bil namenjen financiranju na raziskavah temelječih invencij, ki lahko vodijo do tehnoloških prebojev in nastanka visokotehnoloških »unicorn« podjetij. Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti bi pripravil belo knjigo tehnološkega potenciala Slovenije in skupaj s SBC izbral najbolj perspektivne projekte. Sklad bi v sodelovanju z nosilci intelektualne lastnine in izbranim vodstvom zagotovil sredstva, jasna pravila odgovornosti in pogoje, da podjetja dolgoročno ostanejo v Sloveniji.

Oba instrumenta skupaj vzpostavljata inovacijski ekosistem, ki povezuje znanost, podjetništvo in državno politiko – sistem, v katerem postane invencija gonilo gospodarskega razvoja.

Primer: Force-Network Technology

Vizija Invented in Slovenia ni abstraktna. Tehnologija Force-Network (FNT) dokazuje, kako raziskovalno znanje lahko ustvari povsem novo generacijo izdelkov. FNT, ki izhaja iz teorije disipativnih sistemov, omogoča razvoj materialov, pri katerih lahko neodvisno uravnavamo togost in sposobnost absorpcije energije – nekaj, kar je bilo do zdaj nemogoče. Tehnologija ima široko uporabnost: od železniških in seizmičnih izolacij do avtomobilske in letalske varnosti na eni strani ter biokompatibilnih vsadkov in nanoporoznih membran na drugi strani. Takšni preboji ne izhajajo iz izboljšav, ampak iz novega razumevanja.

Vizija, vredna gradnje

Če želi Slovenija vzpostaviti in ohraniti svoje mesto na zemljevidu svetovnih inovacij, mora vlagati v razumevanje, ne v posnemanje. Slogan »Made in Slovenia 2035« govori o proizvodnji; »Invented in Slovenia« govori o identiteti. Določa, kdo smo – narod ustvarjalnih ljudi, ki znajo iz znanja narediti vrednost.

Naša prihodnja konkurenčnost ne bo odvisna od nizke cene naših izdelkov, ampak od izvirnosti naših idej in moči našega sodelovanja. Če bomo znali doma združiti sodelovanje in v svetu tekmovati z najboljšimi, bomo postali država, ki ne le proizvaja, ampak izumlja prihodnost.

***

Igor Emri, redni član SAZU, mednarodni član Nacionalne inženirske akademije ZDA ter član več evropskih in svetovnih akademij.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.