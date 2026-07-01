Irsko predsedovanje želi podpreti vse Evropejce

Prvega julija bo Irska že osmič prevzela predsedovanje svetu Evropske unije in s tem osrednjo vlogo pri oblikovanju odločitev, ki vplivajo na življenje slehernega državljana v naši Uniji. Naš program predsedovanja se osredotoča na doseganje oprijemljivih izboljšav v vsakdanjem življenju evropskih državljanov.

Prizadevali si bomo za večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva, večjo varnost državljanov ter branili temeljne vrednote Evropske unije – svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava ter spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva.

Prvi steber, jedro programa irskega predsedovanja, je osredotočenost na krepitev konkurenčnosti Evrope. To pomeni, da si bomo prizadevali podpreti podjetja pri njihovi rasti in uspehu, ustvariti kakovostna delovna mesta ter znižati stroške za potrošnike.

Irsko predsedovanje bo v ospredje postavilo izvajanje dogovorjenega načrta Evropske unije »Ena Evropa, en trg« v vseh petih sklopih: poenostavitev pravil, bolj povezan enotni trg, spodbujanje močne trgovine, zniževanje cen energije in dekarbonizacija ter pospeševanje digitalne preobrazbe in prehoda na umetno inteligenco.

Toda kaj to pomeni v praksi? Prizadevanja za poglobitev enotnega trga in zmanjšanje regulativne zapletenosti lahko odpravijo ovire, ki zvišujejo cene blaga in storitev po vsej Evropi. Podjetjem – predvsem malim in srednjim – koristijo preprostejša pravila in poenostavljena čezmejna trgovina, kar posledično spodbuja zaposlovanje in lokalno gospodarsko rast. Več sporazumov o prosti trgovini našim podjetjem odpira nove trge in prinaša nove priložnosti za naložbe.

Vodilno načelo irskega predsedovanja – Ní neart go cur le chéile (»V slogi je moč«) – vključuje bistvo njegovega potencialnega vpliva. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Za gospodinjstva bi to lahko pomenilo cenovno dostopnejše osnovne dobrine, izboljšan dostop do storitev in večjo gospodarsko odpornost v časih globalne negotovosti. V času, ko vse višji življenjski stroški pestijo mnoge, je to zelo pomembno.

Drugi steber predsedovanja – vrednote – je osredotočen na ohranjanje demokracije, enakosti in človekovih pravic, ki so temelj kakovostnega življenja v Evropi, kar prinaša neposredne koristi za državljane, vključno z močnejšim varstvom potrošnikov, temeljnimi pravicami in pravnimi zaščitnimi ukrepi na trgih EU.

V času, ko napačne informacije, nazadovanje demokracije in tehnološke motnje prinašajo nova tveganja, lahko EU pomaga zagotoviti zaščito državljanov. Za širšo javnost to pomeni večje zaupanje v institucije in več pravic v vsakdanjih stikih, bodisi na spletu bodisi v resničnem življenju. Ena od prioritet irskega predsedovanja bo varnost otrok na spletu, o kateri vem, da je velika skrb staršev po vsej Evropi.

Micheál Martin, predsednik vlade Irske. FOTO: Jane Wong

Tudi širitev EU je prioriteta našega predsedovanja. Kot država, ki je imela koristi od članstva v EU – in jih še vedno ima – je Irska dokaz, da članstvo v naši Uniji prinaša temeljite spremembe. Edino prav je, da se tudi države, ki so izvedle reforme, pridružijo evropski družini in da njihovi prebivalci lahko uživajo enake koristi. Širitev prinaša stabilnost in blaginjo za vse nas.

Tretji steber je varnost. Zaradi vse večje geopolitične nestabilnosti, kibernetskih groženj in vojn na pragu Evrope se EU vse bolj posveča zaščiti naših državljanov.

Podpora Ukrajini – politična, gospodarska, diplomatska in vojaška – je za irsko predsedovanje medsektorska prioriteta. Ukrajinski narod je v boju proti ruski agresiji pokazal izjemno vztrajnost in pogum. Tudi v prihodnje jim bomo stali ob strani ter si skupaj prizadevali za pravičen in trajen mir v Ukrajini.

Varnost je seveda širši pojem. Vključuje energetsko varnost, ki našim gospodinjstvom in podjetjem zagotavlja preskrbo z energijo po dostopnejših cenah. Vključuje kibernetsko varnost, kot je zaščita osebnih podatkov in bančnih sistemov. Vključuje tudi boljšo pripravljenost Unije na spopadanje s hibridnimi grožnjami. Prizadevali si bomo, da bo Evropa bolje pripravljena na krize. Bolj usklajena EU zmanjšuje ranljivost pred pretresi – naj gre za energetske, gospodarske, tehnološke ali geopolitične.

Pomembna naloga našega predsedovanja bo pospeševanje pogajanj o naslednjem dolgoročnem proračunu EU.

Ta proračun zagotavlja sredstva za infrastrukturo, regionalni razvoj, kmetijstvo, raziskave, inovacije, varnost in ukrepe za boj proti podnebnim spremembam po vsej EU – področja, ki so ključna za blaginjo in dobrobit vseh naših državljanov.

Čeprav bo to zahtevna naloga, si želimo še letos doseči dogovor o dolgoročnem proračunu. To bo zahtevalo kompromise in težke odločitve, vendar morajo biti naša glavna motivacija naložbe v programe in projekte, ki koristijo državljanom in našo Unijo pripravljajo na prihodnost.

Proračun EU zagotavlja sredstva, ki na številne načine podpirajo lokalne skupnosti, vključno z izboljšanjem prometnih povezav, boljšo digitalno povezanostjo, s projekti na področju obnovljivih virov energije ter financiranjem pobud za lokalni in regionalni razvoj. Skratka, odločitve o proračunu EU niso nekaj oddaljenega – vplivajo na kakovost življenja na lokalni ravni.

Vodilno načelo irskega predsedovanja – Ní neart go cur le chéile (»V slogi je moč«) – vključuje bistvo njegovega potencialnega vpliva. V razdrobljenem svetu se posamezne države same ne morejo lotiti številnih izzivov, s katerimi se ukvarjajo državljani – vse višji stroški, podnebne spremembe, varnostne grožnje.

S tem ko se program irskega predsedovanja osredotoča na konkurenčnost, vrednote in varnost, je usklajen z vsebinami, ki so za javnost najpomembnejše: gospodarska stabilnost, pravičnost in varnost. Uspešnost predsedovanja bo odvisna od izvedbe, ne le od ambicij.

Uspešnost predsedovanja se bo pokazala v izboljšanju vsakdanjega življenja ljudi po vsej Evropi.

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Micheál Martin, predsednik Irske vlade

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