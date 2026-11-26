Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Vsako nedeljo zvečer odprem računalnik in se pridružim skupini prijateljev z različnih koncev Evrope. Smo kvekerji in pripadamo antihierarhistični »verski družbi prijateljev« (Religious Society of Friends). Prijateljev, ki prihajajo iz vse Evrope, še nisem srečal v živo, pa tudi ne vem, ali jih kdaj bom. Po mojih neuradnih informacijah nas je v Sloveniji manj kot pet. Med našimi sestanki po zoomu čas izkoriščamo tako, da sedimo v tišini. Če kdo začuti notranjo pobudo, da kaj deli, vklopi mikrofon in misel deli s skupnostjo. Če srečanje poteka v živo, kvekerji navadno sedijo v krogu in vstanejo ob delitvi misli. To, kar delimo med neprogramiranim bogoslužjem, se ...